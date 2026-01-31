Доходы меньше, шансы выше: в 2026-м однушка перестанет быть роскошью мечтателей

В 2026 году покупка жилья в ипотеку может перестать выглядеть недостижимой целью для многих семей. Банки готовятся смягчить требования к заёмщикам на фоне ожиданий снижения ставок. В результате минимальный доход для одобрения кредита на однокомнатную квартиру может заметно сократиться.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Семейная ипотека

Почему банки готовы снизить требования к доходам

Ключевой фактор — прогнозируемое снижение ставок по рыночной ипотеке. По оценкам аналитиков, они могут опуститься примерно на пять процентных пунктов и закрепиться в районе 16% годовых. При более низкой ставке уменьшается ежемесячный платёж, а значит, банк может одобрить кредит клиенту с меньшим доходом без увеличения рисков, что уже отражается на ожиданиях участников рынка недвижимости.

Дополнительно играет роль и общее охлаждение спроса. Чтобы поддержать рынок, кредитным организациям важно расширить круг потенциальных заёмщиков.

""Снижение ставок для банков означает не только меньшие платежи, но и возможность вернуть на рынок тех клиентов, которые ранее не проходили по формальным критериям дохода"" — считает специалист по проектному финансированию, обозреватель Pravda. ru Алексей Игоревич Крупин.

Как изменится порог зарплаты в городах-миллионниках

Сегодня для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку в среднем по миллионникам требуется доход около 123 тысяч рублей в месяц. Это показатель для стандартной рыночной программы без льгот.

В 2026 году средняя планка, по прогнозам, может снизиться до 96,5 тысячи рублей. Для многих это психологически важный рубеж: ипотека перестаёт восприниматься как вариант только для семей с двумя высокими зарплатами и начинает рассматриваться как реальный инструмент улучшения жилищных условий, особенно с учётом региональных различий цен.

Где ипотека останется сложной

Даже при смягчении условий не все города окажутся в равных условиях. В самых дорогих мегаполисах требования к доходу всё ещё будут высокими.

По прогнозам, к концу 2026 года всего три города сохранят статус территорий, где для покупки "однушки" понадобится шестизначная зарплата:

Москва

Санкт-Петербург

Казань

Если сейчас таких городов около девяти, то сокращение списка говорит о заметном смягчении условий в остальных регионах.

Конкретные цифры для крупнейших городов

Даже в лидерах по стоимости жилья ожидаются изменения.

В Москве минимальный доход для одобрения ипотеки на однокомнатную квартиру может снизиться с примерно 341 тысячи до 267 тысяч рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге планка, по оценкам, опустится с 194 тысяч до 152 тысяч рублей.

В Казани требования могут составить около 126 тысяч рублей вместо более высоких текущих значений.

Суммы остаются внушительными, но разница уже способна вернуть интерес к покупке жилья тем, кто ранее отложил планы.

Где однушка станет заметно доступнее

Основной эффект ожидается в регионах. В ряде миллионников требования к доходу могут опуститься ниже 100 тысяч рублей в месяц. В качестве примеров называют Екатеринбург и Нижний Новгород. Это означает, что ипотека станет реальнее для специалистов со стабильной, но не высокой зарплатой.

Самые мягкие условия среди миллионников

По прогнозам аналитиков, наиболее комфортная ситуация сложится в:

Челябинске.

Воронеже.

Волгограде.

Там для одобрения кредита на однокомнатную квартиру может быть достаточно дохода в диапазоне 63-69 тысяч рублей. Для региональных рынков это серьёзное послабление и шанс для молодых семей и покупателей с одним источником дохода.

Сравнение: 2025 и 2026 годы

В 2025 году ипотека в большинстве городов требовала либо двух зарплат выше среднего, либо значительного первоначального взноса. В 2026 году фокус смещается в сторону доступности: ниже ставки — ниже платёж — мягче требования. При этом банки сохранят строгий контроль за финансовой дисциплиной клиентов.

Плюсы и минусы ожидаемых изменений

Смягчение условий выглядит обнадёживающе, но имеет свои нюансы.

Больше шансов на одобрение ипотеки.

Снижение психологического барьера для покупателей.

Рост доступности жилья в регионах.

Зависимость итоговых условий от реального уровня ставок.

Советы тем, кто планирует ипотеку в 2026 году

Даже при снижении требований банки будут внимательно оценивать заёмщиков. Важно заранее проверить кредитную историю, сократить текущие долги и избегать новых кредитов перед подачей заявки. Стабильный доход и низкая долговая нагрузка по-прежнему останутся ключевыми факторами, сообщает "buda".

Популярные вопросы об ипотеке в 2026 году

Достаточно ли одной справки о доходах

Нет, банк также учитывает кредитную историю и общую долговую нагрузку.

Станут ли доступны все ипотечные программы

Речь идёт прежде всего о рыночной ипотеке, без учёта льгот.

Стоит ли ждать 2026 года для покупки

Это зависит от ставок и личной финансовой ситуации, но рынок может предложить более мягкие условия.