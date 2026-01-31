Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Мороз

Доходы меньше, шансы выше: в 2026-м однушка перестанет быть роскошью мечтателей

Недвижимость

В 2026 году покупка жилья в ипотеку может перестать выглядеть недостижимой целью для многих семей. Банки готовятся смягчить требования к заёмщикам на фоне ожиданий снижения ставок. В результате минимальный доход для одобрения кредита на однокомнатную квартиру может заметно сократиться.

Семейная ипотека
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Семейная ипотека

Почему банки готовы снизить требования к доходам

Ключевой фактор — прогнозируемое снижение ставок по рыночной ипотеке. По оценкам аналитиков, они могут опуститься примерно на пять процентных пунктов и закрепиться в районе 16% годовых. При более низкой ставке уменьшается ежемесячный платёж, а значит, банк может одобрить кредит клиенту с меньшим доходом без увеличения рисков, что уже отражается на ожиданиях участников рынка недвижимости.

Дополнительно играет роль и общее охлаждение спроса. Чтобы поддержать рынок, кредитным организациям важно расширить круг потенциальных заёмщиков.

""Снижение ставок для банков означает не только меньшие платежи, но и возможность вернуть на рынок тех клиентов, которые ранее не проходили по формальным критериям дохода"" — считает специалист по проектному финансированию, обозреватель Pravda. ru Алексей Игоревич Крупин.

Как изменится порог зарплаты в городах-миллионниках

Сегодня для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку в среднем по миллионникам требуется доход около 123 тысяч рублей в месяц. Это показатель для стандартной рыночной программы без льгот.

В 2026 году средняя планка, по прогнозам, может снизиться до 96,5 тысячи рублей. Для многих это психологически важный рубеж: ипотека перестаёт восприниматься как вариант только для семей с двумя высокими зарплатами и начинает рассматриваться как реальный инструмент улучшения жилищных условий, особенно с учётом региональных различий цен.

Где ипотека останется сложной

Даже при смягчении условий не все города окажутся в равных условиях. В самых дорогих мегаполисах требования к доходу всё ещё будут высокими.

По прогнозам, к концу 2026 года всего три города сохранят статус территорий, где для покупки "однушки" понадобится шестизначная зарплата:

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Казань

Если сейчас таких городов около девяти, то сокращение списка говорит о заметном смягчении условий в остальных регионах.

Конкретные цифры для крупнейших городов

Даже в лидерах по стоимости жилья ожидаются изменения.

  • В Москве минимальный доход для одобрения ипотеки на однокомнатную квартиру может снизиться с примерно 341 тысячи до 267 тысяч рублей в месяц.
  • В Санкт-Петербурге планка, по оценкам, опустится с 194 тысяч до 152 тысяч рублей.
  • В Казани требования могут составить около 126 тысяч рублей вместо более высоких текущих значений.

Суммы остаются внушительными, но разница уже способна вернуть интерес к покупке жилья тем, кто ранее отложил планы.

Где однушка станет заметно доступнее

Основной эффект ожидается в регионах. В ряде миллионников требования к доходу могут опуститься ниже 100 тысяч рублей в месяц. В качестве примеров называют Екатеринбург и Нижний Новгород. Это означает, что ипотека станет реальнее для специалистов со стабильной, но не высокой зарплатой.

Самые мягкие условия среди миллионников

По прогнозам аналитиков, наиболее комфортная ситуация сложится в:

  • Челябинске.
  • Воронеже.
  • Волгограде.

Там для одобрения кредита на однокомнатную квартиру может быть достаточно дохода в диапазоне 63-69 тысяч рублей. Для региональных рынков это серьёзное послабление и шанс для молодых семей и покупателей с одним источником дохода.

Сравнение: 2025 и 2026 годы

В 2025 году ипотека в большинстве городов требовала либо двух зарплат выше среднего, либо значительного первоначального взноса. В 2026 году фокус смещается в сторону доступности: ниже ставки — ниже платёж — мягче требования. При этом банки сохранят строгий контроль за финансовой дисциплиной клиентов.

Плюсы и минусы ожидаемых изменений

Смягчение условий выглядит обнадёживающе, но имеет свои нюансы.

  • Больше шансов на одобрение ипотеки.
  • Снижение психологического барьера для покупателей.
  • Рост доступности жилья в регионах.
  • Зависимость итоговых условий от реального уровня ставок.

Советы тем, кто планирует ипотеку в 2026 году

Даже при снижении требований банки будут внимательно оценивать заёмщиков. Важно заранее проверить кредитную историю, сократить текущие долги и избегать новых кредитов перед подачей заявки. Стабильный доход и низкая долговая нагрузка по-прежнему останутся ключевыми факторами, сообщает "buda".

Популярные вопросы об ипотеке в 2026 году

Достаточно ли одной справки о доходах

Нет, банк также учитывает кредитную историю и общую долговую нагрузку.

Станут ли доступны все ипотечные программы

Речь идёт прежде всего о рыночной ипотеке, без учёта льгот.

Стоит ли ждать 2026 года для покупки

Это зависит от ставок и личной финансовой ситуации, но рынок может предложить более мягкие условия.

Автор Анна Мороз
Анна Вячеславовна Мороз — юрист по недвижимости, специалист по сопровождению сделок, имущественным спорам и вопросам обременений, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы жилье кредит ипотека квартира рынок недвижимости
Новости Все >
День рождения Спесивцева превращают в театральный квест: что покажут только тем, кто придёт
Кинопоказы, музей и книга: Театр Всеволода Шиловского представит разноформатные проекты в память о своём основателе
Цифровая рулетка для бюджета: выход онлайн-казино в свет может дорого обойтись
Генсек вышел за рамки: ответ ООН по Донбассу признали малозначительным
Ошибка, которая сделает вас пешеходом: одно действие после ДТП лишает прав
Сначала заложен нос, потом отекает лицо: как обычный насморк доводит до реанимации
Едите это каждый день — и не худеете: эти продукты тормозят снижение веса
Питомец меняется на глазах: эти тревожные сигналы в поведении говорят о болезни
Одна ошибка — и мир небезопасен: как родители лишают ребенка доверия к жизни
Лунная орбита под угрозой: астероид 2024 YR4 выбрал неожиданный маршрут сближения
Сейчас читают
Пока Илон Маск распыляет силы в космосе: в России сделали ход без спутниковых роев
Наука и техника
Пока Илон Маск распыляет силы в космосе: в России сделали ход без спутниковых роев
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Садоводство, цветоводство
Восточная гостья обжилась в теплице: овощ, который даёт урожай стабильно и без капризов
Популярное
Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона

В садах все чаще появляется эффектный кустарник, который цветет с начала лета до заморозков и не требует сложного ухода, привлекая яркими соцветиями.

Пышные шары без танцев с бубном: кустарник, который стал открытием сезона
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Мыть или не мыть голову перед покраской: правило одно, но нарушают его почти все
Зимой зеленеет, весной цветёт, осенью плодоносит: живучий кустарник для вашего сада
Сладость к чаю из трёх продуктов: так рогалики получатся воздушными как облака
Замерзнуть при 4000 градусах: физический механизм, запирающий воду у ядра Земли Александр Рощин Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Картофель отвечает урожаем не всем подряд: тонкая грань между максимумом и провалом
Ягод больше, чем куст может выдержать: простая подкормка превратит смородину в гиганта
Ягод больше, чем куст может выдержать: простая подкормка превратит смородину в гиганта
Последние материалы
Готовятся быстро, съедаются ещё быстрее: нежные творожные конвертики к завтраку
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Обувная революция уже началась: эти цвета каблуков вытесняют всё привычное
Блатные знаки тревожат силовиков: серия вызывает вопросы, о которых не говорят вслух
Томаты, которые переворачивают огород: вкус сносит крышу, вид — как у драгоценностей
Десерт, из-за которого в семье заводят дежурного по холодильнику — исчезает мгновенно
Секретная уборка по-советски: эти методы до сих пор неподвластны современным средствам
Старые вещи перестают быть хламом: клумбы, которые собирают буквально из прошлого
В детстве его считали простым, а сегодня называют находкой: морковный десерт из СССР
Жюльен, который хочется есть ложками: морская вариация французского хита
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.