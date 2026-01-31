Доходы меньше, шансы выше: в 2026-м однушка перестанет быть роскошью мечтателей

В 2026 году покупка жилья в ипотеку может перестать выглядеть недостижимой целью для многих семей. Банки готовятся смягчить требования к заёмщикам на фоне ожиданий снижения ставок. В результате минимальный доход для одобрения кредита на однокомнатную квартиру может заметно сократиться.
Ключевой фактор — прогнозируемое снижение ставок по рыночной ипотеке. По оценкам аналитиков, они могут опуститься примерно на пять процентных пунктов и закрепиться в районе 16% годовых. При более низкой ставке уменьшается ежемесячный платёж, а значит, банк может одобрить кредит клиенту с меньшим доходом без увеличения рисков, что уже отражается на ожиданиях участников рынка недвижимости.
Дополнительно играет роль и общее охлаждение спроса. Чтобы поддержать рынок, кредитным организациям важно расширить круг потенциальных заёмщиков.
""Снижение ставок для банков означает не только меньшие платежи, но и возможность вернуть на рынок тех клиентов, которые ранее не проходили по формальным критериям дохода"" — считает специалист по проектному финансированию, обозреватель Pravda. ru Алексей Игоревич Крупин.
Сегодня для покупки однокомнатной квартиры в ипотеку в среднем по миллионникам требуется доход около 123 тысяч рублей в месяц. Это показатель для стандартной рыночной программы без льгот.
В 2026 году средняя планка, по прогнозам, может снизиться до 96,5 тысячи рублей. Для многих это психологически важный рубеж: ипотека перестаёт восприниматься как вариант только для семей с двумя высокими зарплатами и начинает рассматриваться как реальный инструмент улучшения жилищных условий, особенно с учётом региональных различий цен.
Даже при смягчении условий не все города окажутся в равных условиях. В самых дорогих мегаполисах требования к доходу всё ещё будут высокими.
По прогнозам, к концу 2026 года всего три города сохранят статус территорий, где для покупки "однушки" понадобится шестизначная зарплата:
Если сейчас таких городов около девяти, то сокращение списка говорит о заметном смягчении условий в остальных регионах.
Даже в лидерах по стоимости жилья ожидаются изменения.
Суммы остаются внушительными, но разница уже способна вернуть интерес к покупке жилья тем, кто ранее отложил планы.
Основной эффект ожидается в регионах. В ряде миллионников требования к доходу могут опуститься ниже 100 тысяч рублей в месяц. В качестве примеров называют Екатеринбург и Нижний Новгород. Это означает, что ипотека станет реальнее для специалистов со стабильной, но не высокой зарплатой.
По прогнозам аналитиков, наиболее комфортная ситуация сложится в:
Там для одобрения кредита на однокомнатную квартиру может быть достаточно дохода в диапазоне 63-69 тысяч рублей. Для региональных рынков это серьёзное послабление и шанс для молодых семей и покупателей с одним источником дохода.
В 2025 году ипотека в большинстве городов требовала либо двух зарплат выше среднего, либо значительного первоначального взноса. В 2026 году фокус смещается в сторону доступности: ниже ставки — ниже платёж — мягче требования. При этом банки сохранят строгий контроль за финансовой дисциплиной клиентов.
Смягчение условий выглядит обнадёживающе, но имеет свои нюансы.
Даже при снижении требований банки будут внимательно оценивать заёмщиков. Важно заранее проверить кредитную историю, сократить текущие долги и избегать новых кредитов перед подачей заявки. Стабильный доход и низкая долговая нагрузка по-прежнему останутся ключевыми факторами, сообщает "buda".
Нет, банк также учитывает кредитную историю и общую долговую нагрузку.
Речь идёт прежде всего о рыночной ипотеке, без учёта льгот.
Это зависит от ставок и личной финансовой ситуации, но рынок может предложить более мягкие условия.
