Дарья Лебедева

СССР снова в моде: 7 предметов интерьера, которые вчера выбрасывали, а сегодня ищут

Недвижимость

Советские предметы интерьера, которые еще недавно считались пережитком прошлого, снова уверенно входят в моду. Винтаж из СССР все чаще появляется в современных квартирах и дизайнерских проектах, становясь осознанным выбором, а не компромиссом. Простые формы, надежные материалы и функциональность неожиданно совпали с актуальными трендами минимализма.

Гостиная в стиле СССР
Фото: Pravda.Ru by Дарья Лебедева is licensed under publiс domain
Гостиная в стиле СССР

Почему советский винтаж снова актуален

Интерес к советским предметам быта во многом связан с усталостью от однотипных интерьеров масс-маркета. Мебель и декор из прошлого позволяют создать индивидуальное пространство без визуального шума и лишней декоративности. Многие изделия проектировались с расчетом на десятилетия службы, поэтому до сих пор сохраняют прочность и пропорции.

В профессиональной среде это направление часто называют "советским мид-сенчури" — отсылкой к эстетике 1950-1970-х годов. Компактные размеры мебели хорошо вписываются в типовые квартиры, а лаконичные линии делают ее универсальной для разных стилей. Именно поэтому сегодня дизайнеры все чаще обращаются к опыту прошлого, включая советский винтаж в современные проекты.

"Советский дизайн — это не про ностальгию, а про рациональный подход к пространству и ресурсам. Многие решения были продиктованы необходимостью экономить материалы и место, что сегодня снова стало актуальным", — считает декоратор интерьеров, обозреватель Pravda. ru Савельева Полина Игоревна.

Какие предметы из СССР особенно ценят сегодня

Наибольший интерес вызывают стулья на металлических каркасах и школьные парты — за индустриальный характер и прочность. Серванты и стенки 1970-х годов после перекраски легко превращаются в современные системы хранения. Торшеры с тканевыми абажурами используют для мягкого освещения в гостиных и спальнях, а журнальные столики на тонких ножках считаются универсальным элементом интерьера.

Отдельного внимания заслуживают ковры с геометрическими узорами, которые все чаще размещают не на полу, а на стенах. Такой прием добавляет пространству уюта и визуальной глубины, перекликаясь с трендом на текстильные акценты и ручную работу.

Как интегрировать винтаж в современный интерьер

Дизайнеры советуют использовать принцип контраста: один восстановленный предмет на нейтральном фоне становится главным акцентом комнаты. Часто меняется и функциональность вещей — старые серванты превращаются в витрины для коллекций, а тумбы используются как прикроватные столики.

Такой подход позволяет избежать эффекта "музея" и сохранить актуальность пространства. Важно не перегружать интерьер деталями и сочетать винтаж с современными материалами и освещением.

Советский винтаж и современная мебель

Советская мебель выигрывает за счет долговечности и натуральных материалов, тогда как современные аналоги часто ориентированы на внешний вид и быструю смену трендов. При этом винтаж требует реставрации и внимательного подбора, тогда как новая мебель удобнее в покупке и не нуждается в доработке. Выбор зависит от задач: уникальный характер или максимальная простота.

Плюсы и минусы использования винтажа

Использование предметов из СССР имеет свои особенности. С одной стороны, это прочность, история и индивидуальность. С другой — необходимость ухода и ограниченный выбор размеров. Такой подход требует осознанности, но дает более живой и "человечный" интерьер. Об этом сообщает портал ProГород.

Советы по выбору советского винтажа

  1. Оцените состояние конструкции и возможность реставрации.
  2. Выбирайте один акцентный предмет, а не сразу несколько.
  3. Сочетайте винтаж с нейтральной отделкой и современным светом.

Популярные вопросы о советском винтаже в интерьере

Как выбрать предмет для начала?

Лучше начать с небольших вещей — светильников или столиков, которые проще вписать в интерьер.

Обязательно ли делать реставрацию?

Не всегда, но лёгкое обновление часто улучшает внешний вид и продлевает срок службы.

Что лучше сочетать с таким стилем?

Современные нейтральные цвета, простые формы и минималистичный декор.

Автор Дарья Лебедева
Дарья Лебедева — дизайнер интерьеров с 14-летним стажем. Анализирует планировки, помогает выбирать отделку и мебель.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
