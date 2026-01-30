Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дом станет теплее за вечер: тренд создаёт атмосферу уюта без покупок и ремонта

Бывает ощущение, что дом зимой не греет — даже при включённом отоплении пространство кажется холодным и безжизненным. В конце января это особенно заметно: интерьер аккуратный, но в нём не хватает уюта и эмоционального тепла. Хорошая новость в том, что для этого не нужны ремонт или крупные траты. Об этом сообщает ouest-france.

Гостиная в теплом свете
Фото: Pravda.Ru by Кузнецова Анастасия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гостиная в теплом свете

В чём суть деко-тренда, который делает счастливее

Актуальная тенденция зимы 2026 года строится не вокруг модных предметов, а вокруг ощущений. Её цель — создать "кокон": пространство, в котором телу и психике комфортно. Основной принцип прост — меньше резких стимулов и больше мягких, природных ассоциаций.

В отличие от холодного минимализма, этот подход допускает слои, текстуры и тёплые оттенки. Интерьер перестаёт быть демонстрацией вкуса и становится местом восстановления. Причём воспроизвести такой эффект можно буквально за вечер, не меняя мебель и не тратясь на декор "с нуля".

Свет, который согревает без повышения температуры

Первое, с чего стоит начать, — освещение. Потолочный светильник с холодным или нейтральным светом создаёт ощущение пустоты и подчёркивает зимнюю серость за окном. Именно поэтому дизайнеры советуют отказаться от одного источника света в пользу нескольких локальных.

Лучше всего работают тёплые лампы с температурой 2200-2700 К. Такой свет напоминает огонь или закат и визуально "поднимает" температуру в комнате. Настольные лампы, торшеры, гирлянды в стеклянных вазах и напольные фонари создают мягкие островки света, располагающие к отдыху.

Свечи тоже остаются актуальными. Их мерцание добавляет движения и жизни, чего не даёт ни один электрический источник. Вечером достаточно выключить верхний свет — и пространство сразу становится спокойнее и уютнее.

Текстиль как источник комфорта и ощущения заботы

После света на первый план выходит тактильность. Интерьер, который "греет", всегда хочется трогать. Зимой 2026 года в тренде многослойность — не визуальный хаос, а продуманное сочетание мягких фактур.

Работает простая формула: диван превращается из функционального предмета в зону уюта за счёт текстиля. Бархатные подушки отражают свет и добавляют глубины. Плед крупной вязки из шерсти или её имитации создаёт ассоциацию с ручной работой и домашним теплом. Ткани с петлями или искусственный мех усиливают ощущение мягкости.

Такое наложение текстур разрушает монотонность. Мозг считывает разнообразие мягких поверхностей как сигнал безопасности и расслабления, и пространство начинает восприниматься иначе.

Природные материалы и землистые оттенки

Чтобы эффект был завершённым, интерьеру нужна связь с природой. Холодные белые стены, серые оттенки и глянцевые поверхности усиливают ощущение зимней пустоты. В 2026 году в центре внимания — дерево и спокойная природная палитра.

Дерево работает всегда. Светлое — в скандинавской эстетике, тёмное — вроде ореха — снова возвращается в моду. Не обязательно менять мебель: достаточно деревянной столешницы, рамок для фото, табурета или подноса.

Цвета тоже играют ключевую роль. Терракота и тёплая охра добавляют энергии, не раздражая. Песочно-бежевые и экрю сохраняют свет, но смягчают пространство. Шалфейный и хаки создают визуальную связь с растительностью и успокаивают взгляд.

"Слоистый свет и декор с живым огнём действительно меняют атмосферу, но важно, чтобы уют не превращался в риск: источник пламени должен быть устойчивым и оставаться под контролем", — считает инженер по пожарной безопасности объектов, обозреватель Pravda. ru Белов Антон Викторович.

Популярные вопросы о тёплом декоре

Можно ли создать уют без ремонта?
Да, достаточно света, текстиля и правильных оттенков.

Какие лампы лучше использовать зимой?
С тёплым светом до 2700 К.

Подходит ли этот стиль для маленьких квартир?
Да, при умеренном количестве деталей.

Автор Анастасия Кузнецова
Кузнецова Анастасия Игоревна — архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам, обозреватель Pravda.Ru.
