Так мыть потолок категорически нельзя: одна ошибка — и полотно необратимо провиснет

Натяжной потолок легко испортить даже при обычной уборке, если действовать по привычке. Царапины, разводы и провисание полотна чаще всего появляются не из-за времени, а из-за неправильного ухода. Чтобы покрытие служило годами и выглядело как новое, важно запомнить несколько строгих правил.

Фото: Pravda.Ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина моет натяжной потолок

Почему натяжной потолок требует особого подхода

Полотно натяжного потолка — это тонкий ПВХ-материал или тканевая основа, чувствительная к давлению, температуре и химии. То, что без проблем переносит кафель или краска, для такого покрытия может оказаться разрушительным.

Основной принцип ухода — максимальная мягкость и минимум воздействия. Любое резкое движение или неподходящее средство оставляет следы, которые уже невозможно убрать, особенно при ошибках, типичных для быстрой уборки в доме.

"Натяжные потолки чаще всего портят не износ и не возраст, а бытовая спешка и неправильные чистящие привычки", — считает инженер-строитель, обозреватель Pravda. ru Тихонов Алексей Дмитриевич.

Что нельзя делать категорически

Есть ошибки, которые "убивают" натяжной потолок с первого раза. Их стоит запомнить раз и навсегда.

Нельзя использовать абразивы. Жёсткие губки, порошки, скребки и щётки царапают поверхность.

Запрещена агрессивная химия. Ацетон, растворители, спирт, отбеливатели и кислотные составы разрушают структуру полотна.

Опасны высокие температуры. Горячая вода, пароочистители и парогенераторы могут привести к деформации и провисанию.

Нельзя давить и тянуть. Сильное нажатие, трение и попытки "натянуть" полотно растягивают его и нарушают крепление.

Как правильно мыть натяжной потолок

Безопасная очистка строится по чёткому алгоритму. Он позволяет вернуть чистоту без риска для покрытия.

Сначала всегда выполняется сухая уборка. Мягкой салфеткой из микрофибры аккуратно убирают пыль и паутину. Этот шаг предотвращает появление разводов при дальнейшем мытье — по тому же принципу, что и при уходе за деликатными поверхностями интерьера.

Далее готовят раствор. Подходит только тёплая вода и 1-2 капли жидкого мыла или средства для мытья посуды. Также можно использовать специальный спрей для ПВХ-поверхностей. Вода не должна быть горячей.

Влажная очистка без разводов

Салфетку из микрофибры слегка смачивают и тщательно отжимают. Потолок протирают мягкими движениями в одном направлении. Если есть шов, двигаться лучше вдоль него.

Круговые движения особенно опасны для глянцевых поверхностей — именно они чаще всего оставляют заметные разводы.

Как удалять сложные пятна

Жирные следы на кухонных потолках требуют точечного подхода. Каплю мягкого моющего средства наносят на влажную губку, аккуратно обрабатывают загрязнение и сразу же смывают чистой водой.

Тереть и "втирать" пятно нельзя — это приводит к матовым следам и повреждению покрытия.

Сушка — обязательный этап

После влажной уборки потолок обязательно вытирают насухо. Чистая сухая микрофибра убирает остатки влаги и предотвращает появление пятен и разводов. Пропуск этого этапа — одна из самых частых причин испорченного внешнего вида, сообщает DOMEO.

Советы по уходу шаг за шагом

Используйте только микрофибру и мягкие салфетки.

Применяйте тёплую воду и нейтральные средства.

Не давите на полотно и не трите поверхность.

Всегда вытирайте потолок насухо.

Популярные вопросы

Можно ли мыть потолок обычным стеклоочистителем

Нет, он часто содержит спирт и оставляет разводы.

Как часто нужно проводить уборку

Достаточно 1-2 раз в год или по мере загрязнения.

Опасна ли вода для натяжного потолка

Нет, если она тёплая и салфетка хорошо отжата.