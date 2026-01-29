Так мыть потолок категорически нельзя: одна ошибка — и полотно необратимо провиснет

Натяжной потолок легко испортить даже при обычной уборке, если действовать по привычке. Царапины, разводы и провисание полотна чаще всего появляются не из-за времени, а из-за неправильного ухода. Чтобы покрытие служило годами и выглядело как новое, важно запомнить несколько строгих правил.
Полотно натяжного потолка — это тонкий ПВХ-материал или тканевая основа, чувствительная к давлению, температуре и химии. То, что без проблем переносит кафель или краска, для такого покрытия может оказаться разрушительным.
Основной принцип ухода — максимальная мягкость и минимум воздействия. Любое резкое движение или неподходящее средство оставляет следы, которые уже невозможно убрать, особенно при ошибках, типичных для быстрой уборки в доме.
"Натяжные потолки чаще всего портят не износ и не возраст, а бытовая спешка и неправильные чистящие привычки", — считает инженер-строитель, обозреватель Pravda. ru Тихонов Алексей Дмитриевич.
Есть ошибки, которые "убивают" натяжной потолок с первого раза. Их стоит запомнить раз и навсегда.
Безопасная очистка строится по чёткому алгоритму. Он позволяет вернуть чистоту без риска для покрытия.
Сначала всегда выполняется сухая уборка. Мягкой салфеткой из микрофибры аккуратно убирают пыль и паутину. Этот шаг предотвращает появление разводов при дальнейшем мытье — по тому же принципу, что и при уходе за деликатными поверхностями интерьера.
Далее готовят раствор. Подходит только тёплая вода и 1-2 капли жидкого мыла или средства для мытья посуды. Также можно использовать специальный спрей для ПВХ-поверхностей. Вода не должна быть горячей.
Салфетку из микрофибры слегка смачивают и тщательно отжимают. Потолок протирают мягкими движениями в одном направлении. Если есть шов, двигаться лучше вдоль него.
Круговые движения особенно опасны для глянцевых поверхностей — именно они чаще всего оставляют заметные разводы.
Жирные следы на кухонных потолках требуют точечного подхода. Каплю мягкого моющего средства наносят на влажную губку, аккуратно обрабатывают загрязнение и сразу же смывают чистой водой.
Тереть и "втирать" пятно нельзя — это приводит к матовым следам и повреждению покрытия.
После влажной уборки потолок обязательно вытирают насухо. Чистая сухая микрофибра убирает остатки влаги и предотвращает появление пятен и разводов. Пропуск этого этапа — одна из самых частых причин испорченного внешнего вида, сообщает DOMEO.
Нет, он часто содержит спирт и оставляет разводы.
Достаточно 1-2 раз в год или по мере загрязнения.
Нет, если она тёплая и салфетка хорошо отжата.
