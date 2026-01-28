Сосульки, снег и мусор под ногами: кто на самом деле отвечает за порядок во дворе

Грязный двор доставляет неудобства жильцам круглый год: зимой мешают сугробы, весной — прошлогодний мусор, а летом двор превращается в заросший участок. Понять, кто отвечает за чистоту, можно, если знать законы и нормативы благоустройства.

Что считается придомовой территорией

Придомовая территория — это участок земли вокруг многоквартирного дома, находящийся в общей собственности жильцов. На ней размещаются дорожки, газоны, лавочки, парковки и площадки для мусора. Границы участка фиксируются в Государственном кадастре недвижимости.

Если участок не оформлен, жильцы должны провести межевание и поставить его на кадастровый учёт, чтобы иметь право требовать уборку и благоустройство.

"Отсутствие официальных границ участка часто мешает жильцам доказать бездействие управляющей компании", — считает юрист по недвижимости, обозреватель Pravda. ru Анна Вячеславовна Мороз.

Кто должен убирать двор

Ответственность за уборку несёт управляющая организация — это может быть управляющая компания, ТСЖ или застройщик. Если жильцы управляют домом сами, они выбирают подрядчика и заключают договор. Оплата включается в ежемесячные квитанции и зависит от площади квартиры и перечня услуг. Все условия утверждаются на общем собрании собственников.

Что входит в уборку придомовой территории

Зимой коммунальные службы обязаны:

очищать дорожки и парковки от снега;

посыпать их песком или солью;

сбивать сосульки;

очищать крышки люков и пожарные гидранты.

Летом выполняются:

подметание и вывоз мусора;

покос травы на газонах;

чистка ливневой канализации.

Круглый год должны быть чистыми крыльца, урны и площадки для мусора. Перечень и периодичность уборки закрепляются в договоре с управляющей организацией — это ключ к контролю качества работы. Об этом сообщает ДомКлик.

Что делать, если двор не убирают

Если двор не содержат должным образом, жильцы могут действовать поэтапно.

Жалоба в управляющую компанию или ТСЖ.

Письменное обращение рассматривается в течение пяти рабочих дней. Обращение в жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.

Эти ведомства проверяют выполнение норм и штрафуют нарушителей. Прокуратура.

Если игнорирование жалоб угрожает здоровью граждан, жильцы вправе направить заявление в прокуратуру. Смена управляющей компании.

На собрании собственников можно проголосовать за расторжение договора с неэффективной УК и выбрать нового подрядчика.

Плюсы и минусы самостоятельного управления домом

Некоторые жители предпочитают сами организовывать обслуживание двора.

Преимущества:

прозрачный контроль за расходами;

гибкий выбор подрядчиков;

более высокая мотивация к порядку.

Недостатки:

бюрократическая нагрузка;

необходимость ведения отчётности;

зависимость от активности жильцов.

Советы, как добиться чистоты

Храните копии договоров с УК. Делайте фотофиксацию нарушений. Подавайте жалобы — это ускоряет процесс. Создайте инициативную группу жильцов. Если двор стабильно грязный, выносите вопрос о смене подрядчика.

Популярные вопросы о содержании двора

Кто убирает снег возле подъезда?

Управляющая компания или подрядчик по договору.

Нужно ли убирать детскую площадку?

Да, если она входит в границы придомовой территории.

Куда жаловаться, если УК игнорирует обращения?

В жилищную инспекцию, а при бездействии — в прокуратуру.