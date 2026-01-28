Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Иванова

Сосульки, снег и мусор под ногами: кто на самом деле отвечает за порядок во дворе

Недвижимость

Грязный двор доставляет неудобства жильцам круглый год: зимой мешают сугробы, весной — прошлогодний мусор, а летом двор превращается в заросший участок. Понять, кто отвечает за чистоту, можно, если знать законы и нормативы благоустройства.

Не очищенный двор от снега и мусора
Фото: Pravda.Ru by Марина Иванова is licensed under publiс domain
Не очищенный двор от снега и мусора

Что считается придомовой территорией

Придомовая территория — это участок земли вокруг многоквартирного дома, находящийся в общей собственности жильцов. На ней размещаются дорожки, газоны, лавочки, парковки и площадки для мусора. Границы участка фиксируются в Государственном кадастре недвижимости.
Если участок не оформлен, жильцы должны провести межевание и поставить его на кадастровый учёт, чтобы иметь право требовать уборку и благоустройство.

"Отсутствие официальных границ участка часто мешает жильцам доказать бездействие управляющей компании", — считает юрист по недвижимости, обозреватель Pravda. ru Анна Вячеславовна Мороз.

Кто должен убирать двор

Ответственность за уборку несёт управляющая организация — это может быть управляющая компания, ТСЖ или застройщик. Если жильцы управляют домом сами, они выбирают подрядчика и заключают договор. Оплата включается в ежемесячные квитанции и зависит от площади квартиры и перечня услуг. Все условия утверждаются на общем собрании собственников.

Что входит в уборку придомовой территории

Зимой коммунальные службы обязаны:

  • очищать дорожки и парковки от снега;
  • посыпать их песком или солью;
  • сбивать сосульки;
  • очищать крышки люков и пожарные гидранты.

Летом выполняются:

  • подметание и вывоз мусора;
  • покос травы на газонах;
  • чистка ливневой канализации.

Круглый год должны быть чистыми крыльца, урны и площадки для мусора. Перечень и периодичность уборки закрепляются в договоре с управляющей организацией — это ключ к контролю качества работы. Об этом сообщает ДомКлик.

Что делать, если двор не убирают

Если двор не содержат должным образом, жильцы могут действовать поэтапно.

  1. Жалоба в управляющую компанию или ТСЖ.
    Письменное обращение рассматривается в течение пяти рабочих дней.
  2. Обращение в жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.
    Эти ведомства проверяют выполнение норм и штрафуют нарушителей.
  3. Прокуратура.
    Если игнорирование жалоб угрожает здоровью граждан, жильцы вправе направить заявление в прокуратуру.
  4. Смена управляющей компании.
    На собрании собственников можно проголосовать за расторжение договора с неэффективной УК и выбрать нового подрядчика.

Плюсы и минусы самостоятельного управления домом

Некоторые жители предпочитают сами организовывать обслуживание двора.

Преимущества:

  • прозрачный контроль за расходами;
  • гибкий выбор подрядчиков;
  • более высокая мотивация к порядку.

Недостатки:

Советы, как добиться чистоты

  1. Храните копии договоров с УК.
  2. Делайте фотофиксацию нарушений.
  3. Подавайте жалобы — это ускоряет процесс.
  4. Создайте инициативную группу жильцов.
  5. Если двор стабильно грязный, выносите вопрос о смене подрядчика.

Популярные вопросы о содержании двора

Кто убирает снег возле подъезда?

Управляющая компания или подрядчик по договору.

Нужно ли убирать детскую площадку?

Да, если она входит в границы придомовой территории.

Куда жаловаться, если УК игнорирует обращения?

В жилищную инспекцию, а при бездействии — в прокуратуру.

Автор Марина Иванова
Иванова Марина Олеговна — специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы жкх жильё уборка
Новости Все >
Огонь выполнил обещание: пожары пришли в дом индийской семьи после странного визита
Грамм по цене телефона: как скачок стоимости золота изменит покупки и привычки россиян
ЕС и Индия закрыли сделку века: торговый союз меняет баланс мировой экономики
Хронические болезни не появляются внезапно: сигналы, которые многие игнорируют
Сначала кажутся пустяками: симптомы нервных расстройств, которые привыкли игнорировать
Дышать становится легче уже к вечеру: щадящие методы против насморка
Хоккей ушёл далеко вперёд: разрыв с футболом стал слишком заметен
Сначала раздражение, потом отчуждение: эти мелочи в паре приводят к разрыву отношений
Перед подачей иска стоит подумать дважды: цена проигрыша может неприятно удивить
Московский театр иллюзии с гордостью чествует своих блистательных магов
Сейчас читают
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Садоводство, цветоводство
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Пока другие цветут, эти уже краснеют: какие помидоры гарантируют урожай в любой год
Садоводство, цветоводство
Пока другие цветут, эти уже краснеют: какие помидоры гарантируют урожай в любой год
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Садоводство, цветоводство
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Популярное
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона

Февраль решает судьбу будущего урожая: именно сейчас закладывается задел для ранних овощей, ягод и цветов, которые летом удивят результатом.

Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
Секретное оружие Трампа: станет ли Иран новой жертвой? Любовь Степушова Глобальный уровень моря растет, но в Гренландии он упадет: прогноз ученых до 2100 год Александр Рощин Забытый Сталкер: почему советская разработка так и не покорила бездорожье Сергей Милешкин
В Госдуме ответили на иск Киргизии к России из-за полисов ОМС для трудовых мигрантов
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Канистра решает всё: неожиданный запрет на АЗС оставляет водителей без бензина
Канистра решает всё: неожиданный запрет на АЗС оставляет водителей без бензина
Последние материалы
Не так уступите — лишитесь прав: водителям объяснили главный нюанс 2026 года
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Обои возвращаются и это не скучно: тренды 2026 года меняют интерьер до неузнаваемости
Женщины требуют только её: новая чёлка стала манией, которую никто не ожидал
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Меньше болезней, больше урожая: культура, которая выигрывает у помидоров без теплицы
Запечённый карп удивляет вкусом: способ приготовления меняет всё отношение к блюду
Запах въелся, а пятен нет: простой порошок решает проблему без дорогой химии
Ремонт сделали, а жить неудобно: одна мелочь, которая превращает дом в компромисс
Сигнал вспыхнул и исчез, но последствия огромны: учёные не ожидали такого поворота
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.