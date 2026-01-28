Сосульки, снег и мусор под ногами: кто на самом деле отвечает за порядок во дворе

Грязный двор доставляет неудобства жильцам круглый год: зимой мешают сугробы, весной — прошлогодний мусор, а летом двор превращается в заросший участок. Понять, кто отвечает за чистоту, можно, если знать законы и нормативы благоустройства.
Придомовая территория — это участок земли вокруг многоквартирного дома, находящийся в общей собственности жильцов. На ней размещаются дорожки, газоны, лавочки, парковки и площадки для мусора. Границы участка фиксируются в Государственном кадастре недвижимости.
Если участок не оформлен, жильцы должны провести межевание и поставить его на кадастровый учёт, чтобы иметь право требовать уборку и благоустройство.
"Отсутствие официальных границ участка часто мешает жильцам доказать бездействие управляющей компании", — считает юрист по недвижимости, обозреватель Pravda. ru Анна Вячеславовна Мороз.
Ответственность за уборку несёт управляющая организация — это может быть управляющая компания, ТСЖ или застройщик. Если жильцы управляют домом сами, они выбирают подрядчика и заключают договор. Оплата включается в ежемесячные квитанции и зависит от площади квартиры и перечня услуг. Все условия утверждаются на общем собрании собственников.
Зимой коммунальные службы обязаны:
Летом выполняются:
Круглый год должны быть чистыми крыльца, урны и площадки для мусора. Перечень и периодичность уборки закрепляются в договоре с управляющей организацией — это ключ к контролю качества работы. Об этом сообщает ДомКлик.
Если двор не содержат должным образом, жильцы могут действовать поэтапно.
Некоторые жители предпочитают сами организовывать обслуживание двора.
Преимущества:
Недостатки:
Управляющая компания или подрядчик по договору.
Да, если она входит в границы придомовой территории.
В жилищную инспекцию, а при бездействии — в прокуратуру.
