Обои возвращаются и это не скучно: тренды 2026 года меняют интерьер до неузнаваемости

Обои снова становятся важной частью современного интерьера. Они помогают зонировать пространство, скрывают дефекты стен и создают атмосферу уюта. В 2026 году дизайнеры обращаются к естественным материалам, сложным оттенкам и выразительным фактурам.
Главный тренд — имитация покраски. Такие обои сочетают простоту и практичность, а выглядят как ровно окрашенные стены или декоративная штукатурка. Они подойдут для минимализма, лофта и современного сканди-стиля.
Матовое или глянцевое покрытие создаёт аккуратный фон, на котором выгодно смотрятся акценты — картины, мебель, текстиль. Кроме того, обои такого типа скрывают мелкие неровности и защищают поверхность от трещин.
"Именно фактура, а не рисунок, сегодня определяет ощущение качества в интерьере. Обои с эффектом краски позволяют добиться идеальной гармонии света и пространства", — считает архитектор Анастасия Игоревна Кузнецова.
Модерн возвращается — но в новом прочтении. В тренде крупные линии, мягкие переходы и абстрактные формы. Геометрия помогает визуально корректировать пространство: вертикальные полосы вытягивают стены, диагонали добавляют динамики.
Абстрактные мотивы гармонично вписываются в современные квартиры и студии, добавляя живости даже в лаконичные интерьеры.
Растительные принты и изображения животных снова в моде. Это могут быть ветви, травы, цветы, птицы и экзотические звери. Для спокойных интерьеров подойдут пастельные фоны и утончённые контуры, а для ар-деко — насыщенные павлины и тропические пейзажи.
Продолжением темы становятся натуральные текстуры: обои под дерево, камень, бамбук или мрамор. Они создают ощущение природы в доме, но без затрат на натуральные материалы.
Классические узоры — дамаск, шелкография, традиционные орнаменты — возвращаются в тренды. Их используют в сочетании с современной мебелью и спокойной палитрой. Для любителей минимализма дизайнеры предлагают однотонные обои с тиснением и благородным блеском. Такой вариант выглядит дорого и ненавязчиво. Об этом сообщает издание Decor Trends.
В 2026 году в моду возвращаются насыщенные цвета: глубокий синий, оливковый, горчичный, сливовый. После долгого господства пастели дизайнеры снова предлагают использовать цвет как инструмент настроения.
"Насыщенные оттенки не только визуально оживляют интерьер, но и влияют на эмоциональное состояние, снижая уровень стресса и повышая концентрацию", — подчёркивает специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов, обозреватель Pravda. ru Иванова Марина Олеговна.
Для спокойных интерьеров подойдут оттенки слоновой кости, бежевый и нефритовый. А смелые тона можно использовать на акцентных стенах.
