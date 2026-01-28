Дом теряет вид после уборки: поверхности, которые никогда нельзя отбеливать

Отбеливатель давно стал привычным помощником в домашней уборке, но именно он чаще всего становится причиной испорченных вещей. Агрессивная формула легко справляется с микробами и пятнами, однако далеко не все поверхности выдерживают такое воздействие. Неправильное применение средства может привести к потере цвета, текстуры и защитных свойств материалов.
Отбеливающие средства относятся к категории бытовой химии с высокой концентрацией активных веществ. Они эффективны для дезинфекции, но работают за счёт разрушения структуры загрязнений. Вместе с ними страдает и сам материал, особенно если он пористый или имеет защитное покрытие. В быту всё чаще выбирают щадящие подходы к уборке и точечное применение средств, как это делают при уходе за сантехникой и смесителями при удалении налёта без агрессивной химии — например, при очистке известкового налёта.
"Отбеливатель вступает в активную химическую реакцию не только с загрязнениями, но и с поверхностью, на которую он нанесён. Именно поэтому он опасен для пористых и окрашенных материалов", — считает учёный-химик, обозреватель Pravda. ru Илья Борисович Сафронов.
Дерево активно впитывает жидкости, включая чистящие составы. Отбеливатель проникает в поры, меняет оттенок поверхности и разрушает лак или краску. После такой обработки мебель, полы или декоративные элементы быстрее изнашиваются и теряют внешний вид. Для регулярного ухода за шкафами и столешницами лучше придерживаться принципов бережной очистки, которые используют при уходе за деревянными поверхностями.
Гранитные столешницы, мраморные полы и изделия из оникса чувствительны к агрессивной химии. Отбеливатель способен снять защитный слой, оставить матовые разводы и пятна. Пористая структура камня усиливает эффект, из-за чего повреждения становятся необратимыми. Для таких поверхностей применяют специализированные средства и мягкие губки.
Шёлк, шерсть, тонкий лён и цветные материалы плохо переносят контакт с отбеливателем. Средство выжигает волокна, оставляет светлые пятна и меняет оттенок ткани. Перед стиркой важно изучить ярлык изделия и выбирать подходящие гели или порошки для деликатного ухода.
Никелированные и хромированные детали быстро теряют блеск при использовании отбеливателя. Агрессивный состав разрушает защитный слой, из-за чего металл становится уязвимым к коррозии. Для смесителей, бытовой техники и фурнитуры лучше применять полироли или нейтральные моющие средства.
Резиновые уплотнители стиральных машин, холодильников и пластиковые контейнеры тоже находятся в зоне риска. Отбеливатель может вызвать растрескивание, деформацию и изменение цвета. Со временем такие детали теряют эластичность и быстрее выходят из строя. Об этом сообщает Дом Mail.
Отбеливатель эффективен для белых тканей и санитарной обработки отдельных зон. Щадящие средства действуют мягче, не разрушают структуру материалов и подходят для регулярной уборки. Они безопаснее для дерева, камня, пластика и металла, но требуют чуть больше времени.
Отбеливатель быстро уничтожает бактерии и стойкие загрязнения. При этом он способен испортить мебель, текстиль и элементы бытовой техники. Использовать его стоит точечно и только там, где материал действительно рассчитан на такую нагрузку.
Только для устойчивых поверхностей, избегая дерева и натурального камня.
Подойдут специализированные средства, сода или мягкие гели.
Для дезинфекции подойдёт отбеливатель, для повседневной уборки — универсальные составы.
