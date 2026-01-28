Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дом теряет вид после уборки: поверхности, которые никогда нельзя отбеливать

Отбеливатель давно стал привычным помощником в домашней уборке, но именно он чаще всего становится причиной испорченных вещей. Агрессивная формула легко справляется с микробами и пятнами, однако далеко не все поверхности выдерживают такое воздействие. Неправильное применение средства может привести к потере цвета, текстуры и защитных свойств материалов.

Девушка с моющими средствами
Фото: Pravda.Ru by Марина Иванова is licensed under publiс domain
Девушка с моющими средствами

Почему отбеливатель подходит не для всех поверхностей

Отбеливающие средства относятся к категории бытовой химии с высокой концентрацией активных веществ. Они эффективны для дезинфекции, но работают за счёт разрушения структуры загрязнений. Вместе с ними страдает и сам материал, особенно если он пористый или имеет защитное покрытие. В быту всё чаще выбирают щадящие подходы к уборке и точечное применение средств, как это делают при уходе за сантехникой и смесителями при удалении налёта без агрессивной химии — например, при очистке известкового налёта.

"Отбеливатель вступает в активную химическую реакцию не только с загрязнениями, но и с поверхностью, на которую он нанесён. Именно поэтому он опасен для пористых и окрашенных материалов", — считает учёный-химик, обозреватель Pravda. ru Илья Борисович Сафронов.

Деревянные изделия

Дерево активно впитывает жидкости, включая чистящие составы. Отбеливатель проникает в поры, меняет оттенок поверхности и разрушает лак или краску. После такой обработки мебель, полы или декоративные элементы быстрее изнашиваются и теряют внешний вид. Для регулярного ухода за шкафами и столешницами лучше придерживаться принципов бережной очистки, которые используют при уходе за деревянными поверхностями.

Натуральный камень

Гранитные столешницы, мраморные полы и изделия из оникса чувствительны к агрессивной химии. Отбеливатель способен снять защитный слой, оставить матовые разводы и пятна. Пористая структура камня усиливает эффект, из-за чего повреждения становятся необратимыми. Для таких поверхностей применяют специализированные средства и мягкие губки.

Деликатные и цветные ткани

Шёлк, шерсть, тонкий лён и цветные материалы плохо переносят контакт с отбеливателем. Средство выжигает волокна, оставляет светлые пятна и меняет оттенок ткани. Перед стиркой важно изучить ярлык изделия и выбирать подходящие гели или порошки для деликатного ухода.

Металлические поверхности

Никелированные и хромированные детали быстро теряют блеск при использовании отбеливателя. Агрессивный состав разрушает защитный слой, из-за чего металл становится уязвимым к коррозии. Для смесителей, бытовой техники и фурнитуры лучше применять полироли или нейтральные моющие средства.

Резина и пластик

Резиновые уплотнители стиральных машин, холодильников и пластиковые контейнеры тоже находятся в зоне риска. Отбеливатель может вызвать растрескивание, деформацию и изменение цвета. Со временем такие детали теряют эластичность и быстрее выходят из строя. Об этом сообщает Дом Mail.

Отбеливатель и щадящие чистящие средства

Отбеливатель эффективен для белых тканей и санитарной обработки отдельных зон. Щадящие средства действуют мягче, не разрушают структуру материалов и подходят для регулярной уборки. Они безопаснее для дерева, камня, пластика и металла, но требуют чуть больше времени.

Плюсы и минусы использования отбеливателя

Отбеливатель быстро уничтожает бактерии и стойкие загрязнения. При этом он способен испортить мебель, текстиль и элементы бытовой техники. Использовать его стоит точечно и только там, где материал действительно рассчитан на такую нагрузку.

Советы по безопасной уборке

  1. Определите тип поверхности перед чисткой.
  2. Проверьте рекомендации производителя.
  3. Используйте отбеливатель только для устойчивых материалов.
  4. Для регулярной уборки выбирайте нейтральные средства.

Популярные вопросы о применении отбеливателя в быту

Можно ли использовать отбеливатель для кухни?

Только для устойчивых поверхностей, избегая дерева и натурального камня.

Чем заменить отбеливатель для деликатных материалов?

Подойдут специализированные средства, сода или мягкие гели.

Что лучше для ванной: отбеливатель или универсальный очиститель?

Для дезинфекции подойдёт отбеливатель, для повседневной уборки — универсальные составы.

Автор Марина Иванова
Иванова Марина Олеговна — специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
