Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Сидоров

Электричество утекает впустую: где в доме прячутся киловатты и лишние траты

Недвижимость

Счета за электричество растут даже тогда, когда кажется, что в доме ничего не изменилось. Причина часто кроется не в тарифах, а в привычках и технике, которая работает дольше и мощнее, чем мы думаем. Понимание структуры энергопотребления помогает снизить расходы без ущерба для комфорта. Об этом сообщает Rambler.

Лампочка Эдисона
Фото: https://unsplash.com by Riddhima Ramnani is licensed under Free
Лампочка Эдисона

Откуда берётся высокий расход электроэнергии

Каждый электроприбор имеет паспортную мощность, но реальные траты зависят от времени его работы. Даже маломощные устройства, включённые круглосуточно, за месяц дают заметную сумму. Расчёт простой: мощность умножается на часы работы и тариф.

Например, светодиодная лампа на 10 Вт, которая горит весь месяц, добавляет в платёжке почти 40 рублей. А если таких ламп в доме десяток — итог уже совсем другой.

Климатическая техника — главный источник расходов

Обогреватели и кондиционеры стабильно входят в топ самых "прожорливых" приборов. Их мощность может достигать 2,5 кВт, а в сезон они работают по много часов в день.

Экономия здесь начинается не с отключения, а с грамотного использования.

  • Улучшенная теплоизоляция снижает потребность в обогреве и охлаждении.
  • Закрытые окна и двери при работе техники уменьшают потери.
  • Ночной тариф позволяет переносить часть нагрузки на более дешёвое время.

Бойлер и горячая вода

Электрический водонагреватель незаметно добавляет к счёту сотни рублей. Особенно это заметно в период отключения центрального горячего водоснабжения.

Если заменить его нельзя, стоит сократить время нагрева и выбирать модели с хорошей теплоизоляцией бака.

Сравнение: энергоэффективная техника и обычная

Современные приборы действительно могут потреблять меньше, но разница не всегда оправдывает цену.

"Иногда класс энергоэффективности действительно даёт заметную экономию, а иногда переплачивать за "зелёную" модель нет никакого смысла. Например, холодильник с классом А+++ может стоить 100 000 рублей, а с классом А++ - 70 000. При этом экономия в год составит всего 500-700 рублей", — объясняет заместитель управляющего магазина DNS Михаил Лукшин.

Перед покупкой важно считать не только будущую экономию, но и срок её окупаемости.

Кухонная техника и скрытые киловатты

Электроплиты, духовые шкафы, чайники и микроволновки работают недолго, но имеют высокую мощность. Неправильное использование — пустая конфорка, нагрев лишнего объёма воды — напрямую увеличивает расход. Отдельно стоит учитывать скрытые киловатты, которые появляются даже тогда, когда техника кажется выключенной.

Простые привычки, вроде готовки под крышкой и использования остаточного тепла духовки, помогают снизить потребление.

Плюсы и минусы постоянного контроля энергопотребления

Современные технологии дают возможность видеть реальную картину.

Плюсы: прозрачность расходов, выявление "лишних" потребителей, автоматизация.
Минусы: дополнительные траты на умные устройства и настройку.

Советы по снижению энергопотребления

Проанализируйте, какие приборы работают дольше всего.
Проверьте режимы и отключите ненужные функции.
Переносите энергоёмкие задачи на ночное время.
Замените устаревшие лампы и технику.
Используйте умные розетки для контроля.

Популярные вопросы об экономии электроэнергии

Стоит ли сразу менять всю технику на энергоэффективную?
Нет, выгоднее начинать с самых прожорливых приборов.

Дают ли умные розетки реальную экономию?
Да, они помогают выявить скрытые источники расхода.

Можно ли снизить счёт без вложений?
Да, за счёт привычек и более рационального использования техники.

Автор Павел Сидоров
Сидоров Павел Игоревич — специалист по эксплуатации зданий (facility management), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом советы экономия недвижимость электричество
Новости Все >
Не истерика и не фантазия: скрытая форма давления, разрушающая отношения
Манифест стойкости: в МГУТУ закрепили нерушимый союз казачества и церкви
Девять дней на восстановление: грипп в России будут лечить по-новому
Футбол с человеческим лицом: Колосков простился с Борисом Игнатьевым
Секрет экономных праздников: лайфхаки, уменьшающие траты на подарки в феврале и марте
Парковочный эксперимент дал сбой: Ростов судится за возвращение терминалов
Урал тонет в долгах: Свердловская область обогнала Петербург по банкротствам
Даже уверенный вид не спасет: эти ошибки выдают неопытного водителя
Лайфхак для тех, кто всегда в работе: способ вернуть выходным покой без рабочих писем
Телефон шлет опасные намеки: эти признаки говорят, что ваш смартфон заражен вирусом
Сейчас читают
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Садоводство, цветоводство
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Еда и рецепты
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Садоводство, цветоводство
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Популярное
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад

Петунии уходят в тень: всё больше дачников выбирают цветок, который образует пышные каскады в кашпо и почти не требует ухода.

Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Своя рубашка ближе к телу: как Франция защищает свой ВПК, якобы поддерживая Украину Юрий Бочаров Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay Любовь Степушова Почему в СССР так и не полюбили дизельные легковушки: причина оказалась не в технике Сергей Милешкин
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Последние материалы
Не вспышка и не сбой: загадка, из-за которой астрономы пересматривают теории
Минимум сортов — максимум урожая: план для грядки, который избавляет от пустых сборов
Зима расставляет ловушки: за какие мелочи водителей штрафуют на тысячи рублей
Море погружается во тьму: скрытый процесс, который учёные только начинают понимать
Земля раскрыла тайник: то, что скрывалось под холмами, теперь может исчезнуть
Сеют каждый год, а потом жалеют: культуры, от которых дачники всё чаще отказываются
Безобидный маршрут — опасный финал: зимняя дорога заманивает ложной безопасностью
Не истерика и не фантазия: скрытая форма давления, разрушающая отношения
Пока другие цветут, эти уже краснеют: какие помидоры гарантируют урожай в любой год
Свиные ребрышки тают во рту: маринад, который делает мясо мягким даже в духовке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.