Электричество утекает впустую: где в доме прячутся киловатты и лишние траты

Счета за электричество растут даже тогда, когда кажется, что в доме ничего не изменилось. Причина часто кроется не в тарифах, а в привычках и технике, которая работает дольше и мощнее, чем мы думаем. Понимание структуры энергопотребления помогает снизить расходы без ущерба для комфорта. Об этом сообщает Rambler.
Каждый электроприбор имеет паспортную мощность, но реальные траты зависят от времени его работы. Даже маломощные устройства, включённые круглосуточно, за месяц дают заметную сумму. Расчёт простой: мощность умножается на часы работы и тариф.
Например, светодиодная лампа на 10 Вт, которая горит весь месяц, добавляет в платёжке почти 40 рублей. А если таких ламп в доме десяток — итог уже совсем другой.
Обогреватели и кондиционеры стабильно входят в топ самых "прожорливых" приборов. Их мощность может достигать 2,5 кВт, а в сезон они работают по много часов в день.
Экономия здесь начинается не с отключения, а с грамотного использования.
Электрический водонагреватель незаметно добавляет к счёту сотни рублей. Особенно это заметно в период отключения центрального горячего водоснабжения.
Если заменить его нельзя, стоит сократить время нагрева и выбирать модели с хорошей теплоизоляцией бака.
Современные приборы действительно могут потреблять меньше, но разница не всегда оправдывает цену.
"Иногда класс энергоэффективности действительно даёт заметную экономию, а иногда переплачивать за "зелёную" модель нет никакого смысла. Например, холодильник с классом А+++ может стоить 100 000 рублей, а с классом А++ - 70 000. При этом экономия в год составит всего 500-700 рублей", — объясняет заместитель управляющего магазина DNS Михаил Лукшин.
Перед покупкой важно считать не только будущую экономию, но и срок её окупаемости.
Электроплиты, духовые шкафы, чайники и микроволновки работают недолго, но имеют высокую мощность. Неправильное использование — пустая конфорка, нагрев лишнего объёма воды — напрямую увеличивает расход. Отдельно стоит учитывать скрытые киловатты, которые появляются даже тогда, когда техника кажется выключенной.
Простые привычки, вроде готовки под крышкой и использования остаточного тепла духовки, помогают снизить потребление.
Современные технологии дают возможность видеть реальную картину.
Плюсы: прозрачность расходов, выявление "лишних" потребителей, автоматизация.
Минусы: дополнительные траты на умные устройства и настройку.
Проанализируйте, какие приборы работают дольше всего.
Проверьте режимы и отключите ненужные функции.
Переносите энергоёмкие задачи на ночное время.
Замените устаревшие лампы и технику.
Используйте умные розетки для контроля.
Стоит ли сразу менять всю технику на энергоэффективную?
Нет, выгоднее начинать с самых прожорливых приборов.
Дают ли умные розетки реальную экономию?
Да, они помогают выявить скрытые источники расхода.
Можно ли снизить счёт без вложений?
Да, за счёт привычек и более рационального использования техники.
Петунии уходят в тень: всё больше дачников выбирают цветок, который образует пышные каскады в кашпо и почти не требует ухода.