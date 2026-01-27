Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Иванова

Секрет стильного зала: короткие шторы, которые идеально впишутся в любой интерьер

Недвижимость

Короткие шторы в зале всё чаще становятся осознанным дизайнерским выбором, а не вынужденным компромиссом. Они меняют восприятие пространства, делают комнату легче и избавляют интерьер от визуальной перегрузки. Такой приём особенно актуален для современных квартир, где важны свет и функциональность.

Короткие шторы в гостинной
Фото: Pravda.Ru by Марина Иванова is licensed under publiс domain
Короткие шторы в гостинной

Почему короткие шторы работают в современных интерьерах

Шторы, которые заканчиваются на уровне подоконника или чуть ниже, визуально "поднимают" пространство и не перекрывают линию пола. Благодаря этому зал выглядит более просторным и аккуратным, даже если его площадь ограничена. Такой эффект хорошо сочетается с нейтральной отделкой стен, лаконичной мебелью и продуманным освещением.

Подобные решения органично вписываются в минимализм, скандинавский стиль и современную классику. Они не спорят с интерьером и позволяют акцентировать внимание на фактурах, цвете и естественном свете, а не на массивном текстиле. Этот подход перекликается с тем, как сегодня переосмысливаются шторы и карнизы в интерьере.

"Короткие шторы помогают сохранить архитектурную чистоту помещения и не дробят пространство лишними вертикалями", — считает архитектор, обозреватель Pravda. ru Анастасия Игоревна Кузнецова.

Практика важнее декора

Функциональность — ещё одна причина популярности коротких штор. В залах под окнами часто размещают диваны, радиаторы или рабочие зоны, и длинный текстиль в таких условиях быстро теряет опрятный вид. Укороченные модели решают эту проблему и оставляют подоконник свободным.

Это особенно удобно, если подоконник используется как полка для книг, растений или декоративных аксессуаров. Кроме того, короткие шторы проще стирать и обслуживать, они меньше накапливают пыль и дольше выглядят свежими, что важно для главной комнаты дома.

Форматы и материалы без лишних ограничений

Выбор коротких штор давно не ограничивается одним фасоном. Римские и рулонные варианты подчёркивают строгую геометрию интерьера и позволяют точно контролировать освещение. Текстильные модели из льна или хлопка добавляют мягкости и подходят для более уютных пространств.

Материал подбирается с учётом задач: лёгкие ткани пропускают максимум света, более плотные помогают защититься от солнца и посторонних взглядов. Важно, чтобы текстиль сочетался с остальным оформлением зала и не создавал диссонанса.

Свет и визуальный баланс

Короткие шторы открывают больше возможностей для работы со светом. Верхняя часть окна остаётся свободной, и дневной свет равномерно заполняет комнату. Это особенно заметно в залах, где важно избежать ощущения замкнутости.

При грамотном размещении текстиля можно добиться эффекта более высокого потолка и аккуратных пропорций, что напрямую связано с тем, как оформляется зона окна в гостиной. Об этом сообщает WordPress.

Сравнение коротких и длинных штор

Длинные шторы создают эффект торжественности и подходят для классических интерьеров с высокими потолками. Короткие варианты выглядят легче, проще в уходе и лучше подходят для помещений с активной планировкой. Они выигрывают в практичности и визуальной универсальности, особенно в городских квартирах.

Плюсы и минусы коротких штор

Короткие шторы ценят за удобство и аккуратный внешний вид. Они не мешают мебели, упрощают уборку и делают интерьер светлее. Такой формат легко адаптируется под разные стили и сценарии использования зала.

При этом они могут уступать длинным портьерам по уровню затемнения и не всегда подходят для интерьеров с выраженной классической эстетикой. Эти ограничения компенсируются правильным выбором ткани и цвета.

Советы по выбору коротких штор

  1. Оцените стиль интерьера и желаемый визуальный эффект.
  2. Учтите расположение мебели и радиаторов под окном.
  3. Выберите формат штор с учётом освещённости.
  4. Подберите ткань, сочетающуюся с остальным текстилем.
  5. Продумайте декор подоконника как часть композиции.

Популярные вопросы о коротких шторах в зале

Подходят ли короткие шторы для маленькой гостиной?

Да, они визуально расширяют пространство и делают комнату светлее.

Какие модели лучше защищают от солнца?

Римские и рулонные шторы из плотных тканей обеспечивают лучший контроль света.

Можно ли использовать короткие шторы в классическом интерьере?

Возможно, если выбрать сдержанный дизайн и качественный текстиль.

Автор Марина Иванова
Иванова Марина Олеговна — специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом интерьер квартира
Новости Все >
Подводные башни без солнца: затерянный город раскрыл тайну происхождения жизни
Не истерика и не фантазия: скрытая форма давления, разрушающая отношения
Манифест стойкости: в МГУТУ закрепили нерушимый союз казачества и церкви
Девять дней на восстановление: грипп в России будут лечить по-новому
Футбол с человеческим лицом: Колосков простился с Борисом Игнатьевым
Секрет экономных праздников: лайфхаки, уменьшающие траты на подарки в феврале и марте
Парковочный эксперимент дал сбой: Ростов судится за возвращение терминалов
Урал тонет в долгах: Свердловская область обогнала Петербург по банкротствам
Даже уверенный вид не спасет: эти ошибки выдают неопытного водителя
Лайфхак для тех, кто всегда в работе: способ вернуть выходным покой без рабочих писем
Сейчас читают
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Садоводство, цветоводство
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Садоводство, цветоводство
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Популярное
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад

Петунии уходят в тень: всё больше дачников выбирают цветок, который образует пышные каскады в кашпо и почти не требует ухода.

Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Урожай до жары и болезней: ранние томаты, которые гарантируют красные кисти первыми
BRICS добивает доллар, запуская платёжную систему BRICS Pay
Своя рубашка ближе к телу: как Франция защищает свой ВПК, якобы поддерживая Украину Юрий Бочаров Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay Любовь Степушова Почему в СССР так и не полюбили дизельные легковушки: причина оказалась не в технике Сергей Милешкин
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Балконы и клумбы утопают в цветах: многолетник, который почти не требует заботы
Последние материалы
Один выбор делает гороховый суп легендарным: какие копчёности дают настоящий аромат
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Секрет стильного зала: короткие шторы, которые идеально впишутся в любой интерьер
92-й в турбомотор? Китайцы разрешают — и причина выглядит подозрительно выгодной
Забытый десерт из 90-х: всего яйца и сгущёнка — просто и удивительно вкусно
Грядки в тени больше не проблема: эти огурцы растут быстрее обычных даже без солнца
Разряд с неба оказался полезным: деревья, которые извлекают выгоду из молний
Подводные башни без солнца: затерянный город раскрыл тайну происхождения жизни
Электричество утекает впустую: где в доме прячутся киловатты и лишние траты
Снег чистят часами зря: простая ошибка, из-за которой снег не заканчивается
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.