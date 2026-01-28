Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Роман Волков

Батареи не знают, что вы мёрзнете ночью: секрет тепла кроется под простынёй

Недвижимость

Зимой многие автоматически прибавляют отопление в спальне, стараясь не мёрзнуть по ночам. Однако есть простой и почти незаметный жест, который способен изменить ощущение тепла без роста счетов. Речь идёт о переворачивании матраса — сезонном приёме, о котором знают не все.

Матрас
Фото: Pravda.Ru by Роман Волков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Матрас

Почему матрас может влиять на тепло в спальне

Современные матрасы всё чаще проектируются с учётом сезонных особенностей. Некоторые модели имеют две функциональные стороны — летнюю и зимнюю, каждая из которых решает свою задачу. Зимняя поверхность создаётся из материалов с повышенными теплоизоляционными свойствами, которые помогают удерживать тепло тела во время сна.

Чем отличается зимняя сторона матраса

Зимняя сторона обычно включает шерсть, кашемир или специальные плотные пены. Эти материалы работают как термобарьер, возвращая тепло обратно к телу. В отличие от неё летняя поверхность ориентирована на вентиляцию и выполнена из хлопка или льна, чтобы не допускать перегрева в тёплый сезон. Правильное использование сторон позволяет адаптировать спальное место под погоду без дополнительных затрат на электроэнергию, сообщает Ouest-france.

Как определить нужную сторону

Проще всего ориентироваться на информацию от производителя. Многие матрасы снабжены этикетками или маркировкой. Если подсказок нет, помогут косвенные признаки: зимняя сторона чаще мягче, плотнее и теплее на ощупь, нередко имеет более пушистую текстуру. При сомнениях стоит проверить инструкцию или описание модели на сайте производителя.

Как перевёрнутый матрас помогает экономить на отоплении

Использование зимней поверхности улучшает локальное удержание тепла. Матрас меньше "забирает" тепло тела, создавая ощущение уюта без необходимости поднимать температуру в комнате. Это особенно важно, так как специалисты рекомендуют поддерживать в спальне 16-18 °C для качественного сна.

Экономия энергии и влияние на бюджет

Даже небольшое снижение температуры даёт заметный эффект. Уменьшение отопления на один градус позволяет сократить расходы примерно на 7%. Если матрас помогает сохранить тепло ночью, отопление можно использовать более умеренно. Так, снижение затрат на отопление может быть сопоставимо с тем, как помогают советы по экономии энергии.

Советы по переворачиванию матраса шаг за шагом

  1. Планируйте переворот при смене сезона.

  2. Используйте ручки, если они предусмотрены конструкцией.

  3. При необходимости привлеките помощника.

  4. Совмещайте процесс с проветриванием и чисткой матраса.

Дополнительная польза для гигиены и срока службы

Регулярное переворачивание матраса снижает риск деформации, уменьшает скопление пыли и влаги и помогает улучшить тепло в спальне.

"Такие регулярные действия помогают избежать точечных нагрузок и продлевают срок службы наполнителя" — считает инженер по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda. ru Сидоров Павел Игоревич.

Популярные вопросы о переворачивании матраса зимой

Как часто нужно переворачивать матрас?

Минимум два раза в год — при смене сезона, плюс раз в три месяца меняя положение "голова-ноги".

Подходит ли этот способ для всех матрасов?

Эффект заметнее у двусторонних моделей, но полезен и для обычных матрасов.

Можно ли полностью отказаться от отопления ночью?

Полностью — зависит от температуры дома, но перевёрнутый матрас позволяет снизить уровень обогрева.

Автор Роман Волков
Волков Роман Сергеевич — инженер строительного контроля (технического надзора), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом сон зима спальня отопление
