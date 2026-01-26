Не для всех одинаково: какая недвижимость выстрелит в цене сильнее в 2026 году

Рынок жилья в России входит в 2026 год с разными ожиданиями для покупателей и инвесторов. Одни сегменты сохраняют относительную стабильность, другие готовятся к заметному росту цен. При этом ключевую роль будут играть не только экономические факторы, но и класс недвижимости.

Крупные города как точка роста

В 2026 году наиболее активная динамика цен ожидается в Москве и Санкт-Петербурге. По оценке специалистов, именно здесь подорожание будет происходить быстрее, чем в других регионах страны. Причиной остается дефицит нового предложения и устойчиво высокий спрос на качественное жилье в престижных и хорошо развитых районах.

Эксперты отмечают, что рост затронет не только новостройки, но и вторичный рынок. Особенно востребованными остаются квартиры в удобных локациях с развитой инфраструктурой. Прогнозируемый рост цен на такие объекты может составить 5-7% в год, что связано с ограниченным предложением и продолжающимся обновлением городской среды.

Провинция и влияние ипотеки

В небольших городах и регионах динамика будет более сдержанной. Высокие ипотечные ставки, которые в ближайшей перспективе могут не снижаться резко, будут сдерживать спрос. В результате цены на жилье в провинции, по прогнозам, либо покажут умеренный рост, либо стабилизируются.

При этом в крупных миллионниках ситуация будет отличаться. Там сохраняется более высокий платежеспособный спрос, а рынок остается привлекательным как для покупателей, так и для инвесторов. Это создает разрыв в темпах роста цен между мегаполисами и остальной частью страны.

Премиум-сегмент и вторичный рынок

Наибольшее подорожание в 2026 году, по оценкам аналитиков, ожидается в сегменте премиум-класса.

"Это связано с повышенным спросом на квартиры в новых проектах с улучшенной инфраструктурой и в районах с хорошей транспортной доступностью", — объяснила эксперт рынка недвижимости, операционный директор Genesis Group Оксана Иванова.

Такие объекты интересны как для личного проживания, так и для инвестиций с расчетом на аренду.

Вторичный рынок также продолжит рост, но будет менее подвержен резким колебаниям. Существенное значение приобретает спрос на "умные" квартиры и дома с современными инженерными решениями. При этом сталинки и хрущевки будут дорожать медленнее, и их стоимость во многом будет зависеть от состояния и расположения.

Экономическая политика и ожидания

Дополнительное влияние на рынок окажут изменения в ипотечных программах и общей экономической политике. Корректировки в семейной ипотеке, налоговых и субсидированных механизмах могут снизить доступность жилья для части покупателей. В то же время возможное снижение ключевой ставки способно поддержать спрос, хотя и без резкого ускорения роста цен.

В целом эксперты сходятся во мнении, что рынок недвижимости в крупных городах сохранит восходящий тренд, но в рамках прогнозируемых и относительно сдержанных показателей — сообщает Газета. Ru.