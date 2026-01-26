Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Не для всех одинаково: какая недвижимость выстрелит в цене сильнее в 2026 году

Недвижимость

Рынок жилья в России входит в 2026 год с разными ожиданиями для покупателей и инвесторов. Одни сегменты сохраняют относительную стабильность, другие готовятся к заметному росту цен. При этом ключевую роль будут играть не только экономические факторы, но и класс недвижимости.

Набережная с высокими домами
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Набережная с высокими домами

Крупные города как точка роста

В 2026 году наиболее активная динамика цен ожидается в Москве и Санкт-Петербурге. По оценке специалистов, именно здесь подорожание будет происходить быстрее, чем в других регионах страны. Причиной остается дефицит нового предложения и устойчиво высокий спрос на качественное жилье в престижных и хорошо развитых районах.

Эксперты отмечают, что рост затронет не только новостройки, но и вторичный рынок. Особенно востребованными остаются квартиры в удобных локациях с развитой инфраструктурой. Прогнозируемый рост цен на такие объекты может составить 5-7% в год, что связано с ограниченным предложением и продолжающимся обновлением городской среды.

Провинция и влияние ипотеки

В небольших городах и регионах динамика будет более сдержанной. Высокие ипотечные ставки, которые в ближайшей перспективе могут не снижаться резко, будут сдерживать спрос. В результате цены на жилье в провинции, по прогнозам, либо покажут умеренный рост, либо стабилизируются.

При этом в крупных миллионниках ситуация будет отличаться. Там сохраняется более высокий платежеспособный спрос, а рынок остается привлекательным как для покупателей, так и для инвесторов. Это создает разрыв в темпах роста цен между мегаполисами и остальной частью страны.

Премиум-сегмент и вторичный рынок

Наибольшее подорожание в 2026 году, по оценкам аналитиков, ожидается в сегменте премиум-класса.

"Это связано с повышенным спросом на квартиры в новых проектах с улучшенной инфраструктурой и в районах с хорошей транспортной доступностью", — объяснила эксперт рынка недвижимости, операционный директор Genesis Group Оксана Иванова.

Такие объекты интересны как для личного проживания, так и для инвестиций с расчетом на аренду.

Вторичный рынок также продолжит рост, но будет менее подвержен резким колебаниям. Существенное значение приобретает спрос на "умные" квартиры и дома с современными инженерными решениями. При этом сталинки и хрущевки будут дорожать медленнее, и их стоимость во многом будет зависеть от состояния и расположения.

Экономическая политика и ожидания

Дополнительное влияние на рынок окажут изменения в ипотечных программах и общей экономической политике. Корректировки в семейной ипотеке, налоговых и субсидированных механизмах могут снизить доступность жилья для части покупателей. В то же время возможное снижение ключевой ставки способно поддержать спрос, хотя и без резкого ускорения роста цен.

В целом эксперты сходятся во мнении, что рынок недвижимости в крупных городах сохранит восходящий тренд, но в рамках прогнозируемых и относительно сдержанных показателей — сообщает Газета. Ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом ипотека покупка квартира недвижимость
Новости Все >
Металл второго плана стал главным: серебро переписало исторический потолок рынка
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное
Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов
Вырастут даже на камнях: 15 красивых цветов для бедной почвы и сада без лишних хлопот
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку
Новый передел вторички: подержанные авто уходят без дилерских наценок с выгодой 40%
Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ
Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать
Загадочный взлёт Toyota и Mazda: как бренды без присутствия в РФ обошли конкурентов
Сейчас читают
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Садоводство, цветоводство
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Садоводство, цветоводство
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Садоводство, цветоводство
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Популярное
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам

Японский метод выращивания огурцов убирает главные проблемы холодной почвы и нестабильной погоды — результат оказывается куда практичнее, чем кажется.

Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает Любовь Степушова Человекоподобный робот летит в космос: какую роль Теледроид сыграет на МКС Сергей Ивaнов
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Последние материалы
Стоянка превращается в ловушку: деталь, из-за которой машина не просыпается зимой
Чисто не там, где убирают, а где маркируют: в хозтоварах наводят особый порядок
Обувь тихо изменилась — и теперь именно она решает, выглядит ли образ современным
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное
Ленивый цветник без сорняков: яркий ковер, который живет десятилетиями без хлопот
Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов
Вырастут даже на камнях: 15 красивых цветов для бедной почвы и сада без лишних хлопот
Кот метит не назло: поведение, за которым скрывается стресс или тревожный сигнал
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Светлая база выдаёт каждое пятно: этот цвет перестали прятать, и он не подвёл
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.