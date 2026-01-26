Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Кухни десятилетиями делали неправильно: что пошло не так в привычной планировке

Недвижимость

Ещё недавно кухня без верхних шкафов казалась компромиссом или временным решением. Сегодня это один из самых заметных трендов современного интерьера, который уверенно вытесняет классические навесные конструкции. Открытые полки меняют не только внешний вид кухни, но и саму логику пространства, об этом сообщает PoznatSvet.

Белая кухня
Фото: NewsInfo.Ru by Ксения Орлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белая кухня

Почему закрытые шкафы теряют актуальность

Долгое время считалось, что кухня должна быть максимально "закрытой": навесные шкафы до потолка скрывают утварь и создают ощущение порядка. Однако вместе с этим пространство теряет свет, становится визуально теснее и хуже проветривается. Внутри шкафов скапливается влага от готовки, что со временем приводит к деформации материалов и появлению плесени в труднодоступных местах.

Именно поэтому всё больше внимания уделяется воздухообмену и микроклимату кухни, особенно в квартирах, где готовят ежедневно и окна открывают нечасто.

Тренд открытых полок: больше света и воздуха

Открытые полки стали ответом на эти проблемы. Вместо массивных шкафов используют лёгкие конструкции из дерева, металла или камня. Они не мешают циркуляции воздуха и визуально "разгружают" интерьер. Кухня начинает выглядеть светлее, а естественный свет свободно проникает вглубь помещения.

Этот эффект особенно заметен в небольших квартирах, где каждый источник света важен. Подобный подход хорошо сочетается с продуманной организацией хранения на кухне, когда на виду остаётся только действительно нужное.

Почему полки не боятся влаги

Классические шкафы часто делают из МДФ и ДСП, чувствительных к длительной влажности. Без постоянной вентиляции материал начинает разбухать, а в углах образуются грибковые очаги. Открытые полки работают иначе: влага не задерживается, поверхности быстро высыхают.

Кроме того, для них чаще выбирают устойчивые материалы — массив с масляной пропиткой, металл или камень. Если где-то появляется конденсат, его видно сразу, а значит, проблему можно устранить на раннем этапе. Это напрямую связано с тем, как в доме устроена система вентиляции.

Экономия без потери эстетики

Финансовый аргумент тоже важен. Навесные шкафы — одна из самых дорогих частей кухонного гарнитура. Фурнитура, фасады и механизмы заметно увеличивают бюджет. Открытые полки конструктивно проще и зачастую позволяют обновить кухню без капитального ремонта: достаточно демонтировать старые шкафы и установить новые элементы.

Кухня как отражение образа жизни

Открытые полки делают быт более "честным". Всё на виду: посуда, банки, кухонные аксессуары. Это требует аккуратности, но одновременно формирует осознанный подход к выбору вещей. Красивая керамика, стеклянные ёмкости и деревянные доски становятся частью интерьера, а кухня — живым пространством, а не складом.

"Открытые системы хранения проще обслуживать и контролировать: владелец сразу видит, где скапливается пыль или влага, и быстрее реагирует", — считает специалист по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda. ru Павел Игоревич Сидоров.

Сравнение: открытые полки и закрытые шкафы

Закрытые шкафы удобны для хранения большого объёма утвари и скрывают визуальный беспорядок. Однако они утяжеляют интерьер и требуют хорошей вентиляции.

Открытые полки уступают по вместимости, но выигрывают за счёт света, простоты ухода и ощущения простора, особенно в компактных кухнях.

Советы по переходу на открытые полки шаг за шагом

  1. Оцените, какой кухонный инвентарь используете ежедневно.

  2. Выберите влагостойкие материалы.

  3. Продумайте расстояние от плиты и мойки.

  4. Используйте одинаковые ёмкости, чтобы снизить визуальный шум.

Популярные вопросы о кухнях с открытыми полками

Как выбрать материал для открытых полок?

Лучше всего подходят массив дерева с защитной обработкой, металл или камень.

Сколько стоит переделка кухни под открытые полки?

Как правило, это заметно дешевле установки новых навесных шкафов.

Что лучше для маленькой кухни?

Открытые полки чаще оказываются удачнее за счёт света и визуального расширения пространства.

