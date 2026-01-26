Квартира меньше кухни и квартира дороже небоскрёба: Москва бьёт рекорды

Рынок столичной недвижимости в очередной раз продемонстрировал резкий ценовой контраст — от компактных мансардных студий до многокомнатных резиденций в клубных домах. При этом разброс стоимости исчисляется не миллионами, а миллиардами рублей.
Самым бюджетным предложением в Москве на данный момент стала студия площадью 9 кв. м, выставленная на продажу за 2,6 млн рублей. Объект расположен в мансарде жилого дома всего в нескольких минутах ходьбы от станции метро "Красные ворота". Такое сочетание минимальной площади и центральной локации формирует особый формат жилья, ориентированный на узкий круг покупателей.
Высота потолков в квартире достигает 3,15 м, что, по оценке риелторов, открывает возможность обустройства антресоли. Это позволяет частично компенсировать крайне ограниченный метраж и более рационально использовать пространство. Подобные решения часто рассматриваются как компромисс между доступной ценой и проживанием в пределах исторического центра города.
На противоположном полюсе ценового диапазона находится квартира площадью 423 кв. м в клубном доме Grand Bricks House на Остоженке. Стоимость этого объекта составляет 10,5 млрд рублей, что делает его самым дорогим предложением на текущий момент. Жилье расположено в одной из наиболее престижных локаций Москвы.
В квартире выполнен свежий ремонт, предусмотрен панорамный вид на Москву-реку, а высота потолков достигает 3,2 м. Объект с премиальной отделкой полностью оснащен техникой Miele. Эти характеристики формируют статусное предложение, ориентированное на покупателей сегмента ультрапремиум.
По словам риелтора Натальи Перескоковой, цена недвижимости складывается из совокупности параметров. В их числе — категория дома, будь то эконом, бизнес или премиум-класс, а также его расположение. Существенное значение имеют и нематериальные характеристики объекта.
К таким факторам относятся исторический контекст локации, вид из окон, высота потолков и уровень отделки. Именно сочетание этих элементов определяет итоговую стоимость квадратного метра. В результате на одном рынке одновременно сосуществуют предложения, различающиеся в цене в тысячи раз, об этом сообщает издание "Постньюс".
