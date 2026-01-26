Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Квартира меньше кухни и квартира дороже небоскрёба: Москва бьёт рекорды

Недвижимость

Рынок столичной недвижимости в очередной раз продемонстрировал резкий ценовой контраст — от компактных мансардных студий до многокомнатных резиденций в клубных домах. При этом разброс стоимости исчисляется не миллионами, а миллиардами рублей.

Новостройки в пасмурном городе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Новостройки в пасмурном городе

Самая доступная квартира на рынке

Самым бюджетным предложением в Москве на данный момент стала студия площадью 9 кв. м, выставленная на продажу за 2,6 млн рублей. Объект расположен в мансарде жилого дома всего в нескольких минутах ходьбы от станции метро "Красные ворота". Такое сочетание минимальной площади и центральной локации формирует особый формат жилья, ориентированный на узкий круг покупателей.

Высота потолков в квартире достигает 3,15 м, что, по оценке риелторов, открывает возможность обустройства антресоли. Это позволяет частично компенсировать крайне ограниченный метраж и более рационально использовать пространство. Подобные решения часто рассматриваются как компромисс между доступной ценой и проживанием в пределах исторического центра города.

Самый дорогой объект столицы

На противоположном полюсе ценового диапазона находится квартира площадью 423 кв. м в клубном доме Grand Bricks House на Остоженке. Стоимость этого объекта составляет 10,5 млрд рублей, что делает его самым дорогим предложением на текущий момент. Жилье расположено в одной из наиболее престижных локаций Москвы.

В квартире выполнен свежий ремонт, предусмотрен панорамный вид на Москву-реку, а высота потолков достигает 3,2 м. Объект с премиальной отделкой полностью оснащен техникой Miele. Эти характеристики формируют статусное предложение, ориентированное на покупателей сегмента ультрапремиум.

Что формирует стоимость жилья

По словам риелтора Натальи Перескоковой, цена недвижимости складывается из совокупности параметров. В их числе — категория дома, будь то эконом, бизнес или премиум-класс, а также его расположение. Существенное значение имеют и нематериальные характеристики объекта.

К таким факторам относятся исторический контекст локации, вид из окон, высота потолков и уровень отделки. Именно сочетание этих элементов определяет итоговую стоимость квадратного метра. В результате на одном рынке одновременно сосуществуют предложения, различающиеся в цене в тысячи раз, об этом сообщает издание "Постньюс".

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы цены рынок москва недвижимость
Новости Все >
Минус объемы без голодовки: срок, после которого питание начинает менять фигуру
Полноценный сон не дает бодрости? Эти причины мешают организму восстановиться
Казачество и церковь в Крымской войне открылись в архивах: вера под огнём
Сухость в глазах начинается внезапно: враг зрительного комфорта оказался рядом
Живут рядом с нами, но остаются невидимками: открытие, которое удивило даже скептиков
Чувства уходят без громких ссор: как выглядит начало конца в отношениях
Тело стареет быстрее паспорта: признаки гормонального сбоя, которые многие игнорируют
Не только количество: этот подход к дронам может дать России преимущество
Тяжелое бремя для ЕС: почему Европа платит Украине, рискуя собственной стабильностью
Пять вечеров разогревают самую долгую зиму: любовь возвращается без предупреждения
Сейчас читают
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Садоводство, цветоводство
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Садоводство, цветоводство
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Садоводство, цветоводство
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Популярное
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам

Японский метод выращивания огурцов убирает главные проблемы холодной почвы и нестабильной погоды — результат оказывается куда практичнее, чем кажется.

Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает Любовь Степушова Человекоподобный робот летит в космос: какую роль Теледроид сыграет на МКС Сергей Ивaнов
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Сердечки распускаются без солнца: растение, которое спасает мрачные участки
Сердечки распускаются без солнца: растение, которое спасает мрачные участки
Последние материалы
Кризис полупроводников: как рост цен на память ударит по гаджетам
Детство проверяет психику на прочность: реакции, которые ошибочно считают нормой
Полноценный сон не дает бодрости? Эти причины мешают организму восстановиться
Квартира меньше кухни и квартира дороже небоскрёба: Москва бьёт рекорды
Казачество и церковь в Крымской войне открылись в архивах: вера под огнём
Замерзают насмерть — и возвращаются к жизни: лесные лягушки сломали законы природы
Сухость в глазах начинается внезапно: враг зрительного комфорта оказался рядом
Этот цвет помады работает тише ботокса — и большинство выбирает прямо противоположный
Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой
Живут рядом с нами, но остаются невидимками: открытие, которое удивило даже скептиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.