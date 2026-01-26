Квартира меньше кухни и квартира дороже небоскрёба: Москва бьёт рекорды

Рынок столичной недвижимости в очередной раз продемонстрировал резкий ценовой контраст — от компактных мансардных студий до многокомнатных резиденций в клубных домах. При этом разброс стоимости исчисляется не миллионами, а миллиардами рублей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Новостройки в пасмурном городе

Самая доступная квартира на рынке

Самым бюджетным предложением в Москве на данный момент стала студия площадью 9 кв. м, выставленная на продажу за 2,6 млн рублей. Объект расположен в мансарде жилого дома всего в нескольких минутах ходьбы от станции метро "Красные ворота". Такое сочетание минимальной площади и центральной локации формирует особый формат жилья, ориентированный на узкий круг покупателей.

Высота потолков в квартире достигает 3,15 м, что, по оценке риелторов, открывает возможность обустройства антресоли. Это позволяет частично компенсировать крайне ограниченный метраж и более рационально использовать пространство. Подобные решения часто рассматриваются как компромисс между доступной ценой и проживанием в пределах исторического центра города.

Самый дорогой объект столицы

На противоположном полюсе ценового диапазона находится квартира площадью 423 кв. м в клубном доме Grand Bricks House на Остоженке. Стоимость этого объекта составляет 10,5 млрд рублей, что делает его самым дорогим предложением на текущий момент. Жилье расположено в одной из наиболее престижных локаций Москвы.

В квартире выполнен свежий ремонт, предусмотрен панорамный вид на Москву-реку, а высота потолков достигает 3,2 м. Объект с премиальной отделкой полностью оснащен техникой Miele. Эти характеристики формируют статусное предложение, ориентированное на покупателей сегмента ультрапремиум.

Что формирует стоимость жилья

По словам риелтора Натальи Перескоковой, цена недвижимости складывается из совокупности параметров. В их числе — категория дома, будь то эконом, бизнес или премиум-класс, а также его расположение. Существенное значение имеют и нематериальные характеристики объекта.

К таким факторам относятся исторический контекст локации, вид из окон, высота потолков и уровень отделки. Именно сочетание этих элементов определяет итоговую стоимость квадратного метра. В результате на одном рынке одновременно сосуществуют предложения, различающиеся в цене в тысячи раз, об этом сообщает издание "Постньюс".