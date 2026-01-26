Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Уборка может стать угрозой: эти шаги активируют опасность разбитого градусника

Недвижимость

Разбитый ртутный градусник пугает не осколками, а тем, что ртуть может незаметно испаряться. Если действовать спокойно и правильно, риск для здоровья обычно удаётся свести к минимуму. Важнее всего — не разнести шарики по квартире и не "ускорить" испарение неправильной уборкой.

Разбитый термометр на полу
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Разбитый термометр на полу

Почему ртуть опасна и что происходит после падения градусника

Ртуть выглядит как серебристые шарики, которые легко раскатываются и прячутся в щелях. Основная опасность — пары: при комнатной температуре ртуть постепенно испаряется, и именно вдыхание загрязнённого воздуха считается самым нежелательным сценарием. Чем теплее в помещении и чем больше мелких капель, тем быстрее растёт проблема.

"Главный риск при разбитом градуснике связан не с контактом кожи, а с вдыханием паров, которые человек может не ощущать сразу", — считает токсиколог, обозреватель Pravda. ru Ирина Волкова.

Первые действия в первые минуты

Сначала выведите из комнаты людей и животных, закройте дверь и откройте окно на проветривание без сильного сквозняка. Сквозняк может разогнать шарики по полу и усложнить сбор. Если есть возможность, понизьте температуру в помещении и не включайте обогреватели рядом с местом падения.

Как убрать ртуть безопаснее всего

Самый надёжный путь — связаться со специалистами по демеркуризации или через экстренные службы уточнить, куда передать ртуть на утилизацию. Если шарики небольшие и вы видите их чётко, допускается аккуратный сбор подручными средствами, но без "геройства" и без рисков.

Осколки стекла уберите в плотный пакет или банку, не раздавливая их. Ртуть с гладких поверхностей удобнее собрать листом плотной бумаги и перенести в стеклянную банку с прохладной водой, затем плотно закрыть крышкой. Очень мелкие капли можно подхватить липкой лентой (скотчем/пластырем) и также поместить в банку. Место после этого обрабатывают раствором марганцовки или водой с хлорсодержащим средством, а помещение продолжают проветривать.

Если ртуть попала в щели, под плинтус, на ковёр или мягкую мебель, ситуация усложняется: такие поверхности хуже поддаются безопасной очистке в домашних условиях. В этом случае разумнее не экспериментировать и вызвать специалистов — так меньше шанс оставить "невидимые" капли.

"В быту чаще всего недооценивают именно микрокапли ртути, которые остаются в труднодоступных местах и продолжают испаряться неделями", — отмечает специалист по экологической безопасности, обозреватель Pravda. ru Алексей Миронов.

Сравнение: электронный термометр и ртутный

Ртутный термометр точен и привычен, но при поломке создаёт токсичный риск и требует утилизации по правилам. Электронный безопаснее в быту, потому что не содержит ртуть и не превращает случайность в уборку с проветриваниями и обработками. Инфракрасные модели удобны скоростью, но у них выше требования к правильному измерению. Если дома есть дети или животные, переход на безртутные варианты обычно снижает бытовые риски.

Плюсы и минусы самостоятельной уборки

Самостоятельный сбор помогает быстро убрать видимые шарики и уменьшить испарение. Он экономит время, если загрязнение минимальное и всё на гладком полу. Но минус в том, что легко пропустить мелкие капли, особенно в стыках и ворсе, и тогда источник запаха и паров останется. Поэтому при сомнениях безопаснее выбрать профессиональную демеркуризацию, сообщает "buda".

Как минимизировать риск

  • Уберите людей и животных, закройте дверь, откройте окно без сильного сквозняка.
  • Не используйте пылесос и веник, не смывайте ртуть в канализацию.
  • Соберите видимые шарики максимально аккуратно и герметично упакуйте (лучше — банка с водой и крышкой).
  • Обработайте поверхность подходящим раствором и проветривайте комнату.
  • Передайте ртуть и расходные материалы на утилизацию через службы/специалистов.

Популярные вопросы о разбитом ртутном градуснике

Можно ли убирать ртуть пылесосом

Нет. Это разнесёт частицы и может оставить источник испарений внутри пылесоса.

Почему нельзя смывать ртуть в раковину или унитаз

Она может осесть в трубах и продолжать испаряться, создавая длительную проблему.

Когда точно нужны специалисты

Если ртуть попала на ковёр, в щели, под плинтус, на мебель или вы не уверены, что собрали всё полностью.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом советы уборка квартира общество здоровье безопасность
Новости Все >
Не только количество: этот подход к дронам может дать России преимущество
Тяжелое бремя для ЕС: почему Европа платит Украине, рискуя собственной стабильностью
Пять вечеров разогревают самую долгую зиму: любовь возвращается без предупреждения
Евросоюз трещит по швам: как рост национального эгоизма раскалывает Европу
В театре Модерн сыграют великую историю любви по роману Ремарка
Цена списанного долга: что теряют россияне после объявления банкротства
Деньги испаряются — буквально: Кемерово инвестирует в горячий отдых без моря
Смертельно опасный Нипах: как инфекция может попасть в Россию под видом простуды
Маршрут без напарника становится тестом: одиночные путешествия оголяют ошибки
Опасность без противоядия: новая инфекция развивается быстрее медицинских решений
Сейчас читают
Сердечки распускаются без солнца: растение, которое спасает мрачные участки
Садоводство, цветоводство
Сердечки распускаются без солнца: растение, которое спасает мрачные участки
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Садоводство, цветоводство
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Популярное
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам

Японский метод выращивания огурцов убирает главные проблемы холодной почвы и нестабильной погоды — результат оказывается куда практичнее, чем кажется.

Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Человекоподобный робот летит в космос: какую роль Теледроид сыграет на МКС Сергей Ивaнов Румыния готова к аннексии Молдавии. Что мешет сделать последний шаг? Любовь Степушова ГАЗ выпускал их тысячами, но о них молчали: тайная история спецавтомобилей СССР Сергей Милешкин
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Сердечки распускаются без солнца: растение, которое спасает мрачные участки
Ежемалина не подведёт: секрет выращивания самой благодарной ягоды на участке
Ежемалина не подведёт: секрет выращивания самой благодарной ягоды на участке
Последние материалы
Уборка может стать угрозой: эти шаги активируют опасность разбитого градусника
Орхидея не капризная — она просто не прощает этот популярный способ полива
Человекоподобный робот летит в космос: какую роль Теледроид сыграет на МКС
Без спортзала и пота: движение, которое улучшает кровообращение и самочувствие
Запах исчезнет мгновенно: один цикл — и стиралка сбросит годами накопленную грязь
В Европе признали уязвимость из-за поставок американского СПГ
Кусты сидят смирно, урожай растёт как на дрожжах: секрет правильной посадки малины
Деним перестал быть фоном: аксессуары, которые переписали моду 2026 года
Не только количество: этот подход к дронам может дать России преимущество
Салонный блеск живёт недолго — и виноват не шампунь, а момент, о котором молчат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.