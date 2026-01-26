Уборка может стать угрозой: эти шаги активируют опасность разбитого градусника

Разбитый ртутный градусник пугает не осколками, а тем, что ртуть может незаметно испаряться. Если действовать спокойно и правильно, риск для здоровья обычно удаётся свести к минимуму. Важнее всего — не разнести шарики по квартире и не "ускорить" испарение неправильной уборкой.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Разбитый термометр на полу

Почему ртуть опасна и что происходит после падения градусника

Ртуть выглядит как серебристые шарики, которые легко раскатываются и прячутся в щелях. Основная опасность — пары: при комнатной температуре ртуть постепенно испаряется, и именно вдыхание загрязнённого воздуха считается самым нежелательным сценарием. Чем теплее в помещении и чем больше мелких капель, тем быстрее растёт проблема.

"Главный риск при разбитом градуснике связан не с контактом кожи, а с вдыханием паров, которые человек может не ощущать сразу", — считает токсиколог, обозреватель Pravda. ru Ирина Волкова.

Первые действия в первые минуты

Сначала выведите из комнаты людей и животных, закройте дверь и откройте окно на проветривание без сильного сквозняка. Сквозняк может разогнать шарики по полу и усложнить сбор. Если есть возможность, понизьте температуру в помещении и не включайте обогреватели рядом с местом падения.

Как убрать ртуть безопаснее всего

Самый надёжный путь — связаться со специалистами по демеркуризации или через экстренные службы уточнить, куда передать ртуть на утилизацию. Если шарики небольшие и вы видите их чётко, допускается аккуратный сбор подручными средствами, но без "геройства" и без рисков.

Осколки стекла уберите в плотный пакет или банку, не раздавливая их. Ртуть с гладких поверхностей удобнее собрать листом плотной бумаги и перенести в стеклянную банку с прохладной водой, затем плотно закрыть крышкой. Очень мелкие капли можно подхватить липкой лентой (скотчем/пластырем) и также поместить в банку. Место после этого обрабатывают раствором марганцовки или водой с хлорсодержащим средством, а помещение продолжают проветривать.

Если ртуть попала в щели, под плинтус, на ковёр или мягкую мебель, ситуация усложняется: такие поверхности хуже поддаются безопасной очистке в домашних условиях. В этом случае разумнее не экспериментировать и вызвать специалистов — так меньше шанс оставить "невидимые" капли.

"В быту чаще всего недооценивают именно микрокапли ртути, которые остаются в труднодоступных местах и продолжают испаряться неделями", — отмечает специалист по экологической безопасности, обозреватель Pravda. ru Алексей Миронов.

Сравнение: электронный термометр и ртутный

Ртутный термометр точен и привычен, но при поломке создаёт токсичный риск и требует утилизации по правилам. Электронный безопаснее в быту, потому что не содержит ртуть и не превращает случайность в уборку с проветриваниями и обработками. Инфракрасные модели удобны скоростью, но у них выше требования к правильному измерению. Если дома есть дети или животные, переход на безртутные варианты обычно снижает бытовые риски.

Плюсы и минусы самостоятельной уборки

Самостоятельный сбор помогает быстро убрать видимые шарики и уменьшить испарение. Он экономит время, если загрязнение минимальное и всё на гладком полу. Но минус в том, что легко пропустить мелкие капли, особенно в стыках и ворсе, и тогда источник запаха и паров останется. Поэтому при сомнениях безопаснее выбрать профессиональную демеркуризацию, сообщает "buda".

Как минимизировать риск

Уберите людей и животных, закройте дверь, откройте окно без сильного сквозняка.

Не используйте пылесос и веник, не смывайте ртуть в канализацию.

Соберите видимые шарики максимально аккуратно и герметично упакуйте (лучше — банка с водой и крышкой).

Обработайте поверхность подходящим раствором и проветривайте комнату.

Передайте ртуть и расходные материалы на утилизацию через службы/специалистов.

Популярные вопросы о разбитом ртутном градуснике

Можно ли убирать ртуть пылесосом

Нет. Это разнесёт частицы и может оставить источник испарений внутри пылесоса.

Почему нельзя смывать ртуть в раковину или унитаз

Она может осесть в трубах и продолжать испаряться, создавая длительную проблему.

Когда точно нужны специалисты

Если ртуть попала на ковёр, в щели, под плинтус, на мебель или вы не уверены, что собрали всё полностью.