Запах исчезнет мгновенно: один цикл — и стиралка сбросит годами накопленную грязь

Стиральная машина может выглядеть чистой снаружи, но внутри со временем накапливается всё то, что портит запах и качество стирки. Именно поэтому иногда после цикла бельё пахнет сыростью, а на резинке люка появляется налёт. Хорошая новость в том, что вернуть машине чистоту можно всего за один цикл и без дорогих средств.

Белое бельё в стиральной машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белое бельё в стиральной машине

Почему стиральная машина начинает пахнуть

Даже при регулярной стирке внутри техники остаются частицы грязи, ворс, песок и остатки моющих средств. Они оседают в фильтре, на резинке люка, в лотке для порошка и в сливной системе. Со временем эта смесь начинает "закисать", из-за чего появляется неприятный запах и серый налёт, который может переходить на бельё.

Особенно быстро проблема возникает при частых стирках на низких температурах и использовании большого количества порошка или кондиционера.

"Низкие температуры и избыток моющих средств создают идеальную среду для размножения бактерий внутри машины, даже если она визуально выглядит чистой", — считает инженер по бытовой технике, обозреватель Pravda. ru Андрей Лапшин.

Подготовка к чистке: что важно сделать сначала

Перед началом процедуры стиральную машину нужно обесточить и перекрыть подачу воды. Это обязательный шаг, который снижает риск протечек и делает чистку безопасной.

Также стоит заранее подготовить тряпку или невысокую ёмкость — они понадобятся при очистке фильтра.

Фильтр сливного насоса: источник скрытой грязи

Фильтр расположен в нижней части машины за небольшой крышкой. Именно там чаще всего скапливаются мелкие предметы и мусор.

При открытии фильтра может вытечь до 400 мл воды, поэтому лучше действовать аккуратно. Сам фильтр промывают под струёй воды, очищают салфеткой и устанавливают обратно. После этого нередко исчезает часть запаха и улучшается слив.

Уплотнительная резинка: зона риска

Резинка люка постоянно остаётся влажной, из-за чего в складках быстро образуется налёт.

Для обработки используют обычный столовый уксус. Его наносят с помощью распылителя, оставляют на 5 минут, а затем проходят по всей поверхности зубной щёткой. Особое внимание уделяют внутренним складкам, где чаще всего скрывается грязь.

Лоток для порошка и кондиционера

Отсек для моющих средств нередко выглядит чистым, но внутри накапливается липкий налёт.

В лоток наливают уксус, оставляют примерно на 10 минут, затем промывают водой и вытирают насухо. После такой обработки исчезает "химический" запах и следы старого порошка.

"Регулярная очистка лотка важна не только для запаха, но и для корректной дозировки моющих средств, от которой напрямую зависит качество стирки", — отмечает специалист по бытовой химии, обозреватель Pravda. ru Елена Сорокина.

Финальный этап: один цикл без разборки

Для глубокой очистки всей системы используют простой приём. В барабан кладут две таблетки для посудомоечной машины, выбирают самый длительный режим стирки и запускают цикл без белья.

Во время такой стирки таблетки растворяют жирный налёт и вымывают загрязнения из труднодоступных мест. После окончания цикла барабан становится заметно чище, а запах сырости исчезает.

Плюсы и минусы метода

Метод не требует покупки специальных средств и сервисного обслуживания. Он подходит для большинства современных стиральных машин. Процедура занимает один цикл и минимум времени. К минусам можно отнести использование уксуса, запах которого временно ощущается во время чистки, сообщает "buda".

Советы для лучшего результата

  • Отключите машину от сети и воды.
  • Очистите фильтр сливного насоса.
  • Обработайте резинку люка уксусом и щёткой.
  • Промойте лоток для порошка.
  • Запустите длинную стирку с двумя таблетками для посудомоечной машины.

Популярные вопросы

Как часто нужно проводить такую чистку

При активном использовании — раз в месяц.

Можно ли заменить таблетки для посудомойки

Их эффект наиболее выражен, но в крайнем случае подойдёт лимонная кислота.

Поможет ли метод от сильного запаха

Да, в большинстве случаев запах уходит уже после первого цикла.

