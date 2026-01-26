Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Иванова

Холодильник пахнет чистотой, а не луком: способ сохранить свежесть в холодильнике

Бывает момент, когда к холодильнику подходишь с осторожностью, ожидая не свежесть, а неприятный сюрприз. Запахи смешиваются, создавая стойкий "букет", и мысль о долгой уборке совсем не радует. Но есть простой способ вернуть ощущение чистоты без лишних усилий.

Девушка насыпывает соль в стакан
Фото: Pravda.Ru by Марина Иванова is licensed under publiс domain
Девушка насыпывает соль в стакан

Почему в холодильнике появляется неприятный запах

Даже при аккуратном хранении продукты со временем оставляют следы. Открытые контейнеры, залежавшиеся овощи и остатки соусов постепенно пропитывают внутреннее пространство холодильника. Особенно быстро запахи накапливаются при повышенной влажности и редкой уборке, что характерно для хранения продуктов в холодильнике. В результате свежесть исчезает, а каждый раз при открытии дверцы чувствуется стойкий аромат, от которого сложно избавиться обычным проветриванием.

"Соль и сода относятся к простейшим адсорбентам, которые физически связывают молекулы запахов и избыточную влагу, снижая вероятность их накопления", — считает учёный-химик, обозреватель Pravda. ru Илья Борисович Сафронов.

С чего начать: быстрая ревизия

Первый шаг — честно оценить содержимое. Холодильник лучше отключить от сети и полностью освободить. Все продукты с сомнительным сроком годности, подсохшие кусочки сыра и забытые упаковки без сожаления отправляются в мусор. Часто именно они становятся главным источником запаха. Уже на этом этапе становится заметно, насколько легче дышать внутри камеры.

Натуральная уборка без химии

Съемные полки и ящики удобно мыть отдельно в теплой воде с добавлением пищевой соды или мягкого средства для посуды. Для стенок и дверцы подойдет простой раствор: теплая вода и столовая ложка соды. Им обрабатывают поверхности и оставляют на 10-15 минут. Такой подход хорошо вписывается в практику экологичной уборки дома. Сода помогает убрать жир и нейтрализует запахи, не оставляя резкого аромата бытовой химии.

Финальный этап: сушка и закрепление результата

После мытья все поверхности протирают чистой влажной тряпкой, затем насухо вытирают полотенцем. Этот шаг важен — лишняя влага быстро возвращает неприятные запахи. Когда холодильник полностью сухой, можно переходить к главному приему, который помогает поддерживать свежесть без постоянной уборки.

"Влажная среда — идеальные условия для размножения микроорганизмов, поэтому тщательная сушка значительно снижает риск повторного появления запахов", — отмечает микробиолог, обозреватель Pravda. ru Николай Андреевич Зуев.

Стакан с солью — простой лайфхак

Обычный стакан или пиала наполняется солью примерно на треть и ставится на дальнюю полку. Соль работает как природный адсорбент: она впитывает влагу и посторонние запахи, не давая им накапливаться. Если через несколько дней соль слежалась или стала влажной, значит, она выполняет свою задачу. Менять ее достаточно раз в две-три недели.

Сравнение соли с другими средствами от запаха

В отличие от ароматизаторов, соль не маскирует запахи, а устраняет их причину. По сравнению с активированным углем она доступнее и всегда есть под рукой. Специальные покупные поглотители часто требуют регулярной замены и дополнительных затрат, тогда как соль остается универсальным решением для кухни. Об этом сообщает NEWS.

Плюсы и минусы использования соли

Этот способ ценят за простоту и экономичность. Он не требует дополнительных затрат и подходит для регулярного применения.

К плюсам относят

  • доступность,
  • отсутствие химических запахов, 
  • легкость замены.

К минусам можно отнести

  • необходимость периодически менять соль
  • и следить, чтобы емкость стояла устойчиво.

Советы по поддержанию чистоты 

  1. Используйте закрытые контейнеры для продуктов с ярким ароматом.
  2. Протирайте уплотнитель дверцы содовым раствором раз в месяц.
  3. Кладите бумажные полотенца в овощные ящики для впитывания конденсата.
  4. Проверяйте содержимое холодильника не реже одного раза в неделю.

Популярные вопросы о свежести в холодильнике

Как часто нужно менять соль?

В среднем раз в две-три недели, ориентируясь на ее состояние.

Можно ли использовать йодированную соль?

Да, она работает так же эффективно, как и обычная каменная.

Что лучше — соль или сода?

Соль удобнее для постоянного использования, а сода больше подходит для уборки.

Автор Марина Иванова
Иванова Марина Олеговна — специалист управляющей компании в сфере обслуживания многоквартирных домов, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
