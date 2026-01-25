Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Кузнецова

Тренды уходят, уют остаётся: интерьерный разворот, к которому никто не был готов

Недвижимость

Интерьер дома всё чаще воспринимается не как демонстрация вкуса, а как способ восстановить силы и снизить тревожность. В 2026 году дизайн всё меньше про эффектную картинку и всё больше — про ощущение безопасности и уюта. Эксперты отмечают, что интерьер 2026 года отражает глобальные перемены и потребность в стабильности. Об этом сообщает Rambler.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Многоуровневое освещение

Какие идеи в интерьере будут актуальны в 2026 году

Интерьерные тренды формируются медленно и надолго. Многие приёмы, которые ещё недавно считались модными, сегодня становятся новой нормой. Основной запрос — пространство, в котором легко расслабиться и чувствовать себя защищённым.

Мягкие формы и тёплые фактуры

Резкая геометрия и острые углы уступают место плавным линиям. Округлая мебель, скруглённые проёмы и мягкий декор воспринимаются спокойнее и создают ощущение защищённости.

Не меньшее значение имеет тактильность. В интерьерах всё чаще используют букле, ворсистые ковры, матовую штукатурку и натуральные ткани. Цветовая гамма смещается в сторону тёплых оттенков — ванильных, карамельных, оливковых и приглушённо-розовых.

"Если посмотрите картинки из модных журналов, то увидите, что шкурка мишки Тедди с нами везде — диваны, кресла, пледы, изголовья кроватей. Видимо, глобальная мировая тряска вынуждает людей ощущать тепло и стабильность хотя бы у себя дома. Закутаться во что-то мягкое, тёплое и безопасное", — говорит архитектор и дизайнер Алина Князева.

Зелень как часть жизни

Растения перестали быть просто декором. В 2026 году они становятся полноценным элементом интерьера: фитостены, домашние оранжереи, растительные узоры на текстиле, плитке и обоях.

"Это глубокая психологическая потребность, которая из временной меры переросла в постоянную. Мы осознали, что связь с природой — это не роскошь, а базовая необходимость для психического здоровья. Цветы в доме теперь — это наш личный кусочек живой планеты", — отмечает Алина Князева.

Практичность и умная трансформация

Компактное жильё диктует новые решения. В небольших квартирах всё чаще используют мебель-трансформер: скрытые кровати, откидные столы, мобильные перегородки. Это позволяет совмещать кухню, гостиную и спальню даже на ограниченной площади.

Параллельно развивается умный дом. Управление светом, шторами и техникой голосом или через сценарии становится привычным инструментом комфорта, а не признаком роскоши.

Эклектика с личным смыслом

Чистые стили отходят на второй план. В моду входит осмысленное смешение старого и нового. Винтажные предметы, семейные реликвии или памятные вещи органично соседствуют с современной мебелью и техникой, создавая индивидуальный интерьер без жёстких рамок. Такой подход хорошо перекликается с идеей декора без лишнего шума, где ценится спокойствие и долговечность решений.

Ванная как пространство заботы о себе

Санузел всё чаще превращается в личную спа-зону. Здесь закладывают сценарное освещение, место для ароматов и аудиосистемы. Ванная перестаёт быть исключительно функциональной и становится пространством восстановления и уединения.

Что в интерьере считается устаревшим

В 2026 году дизайнеры советуют отказаться от решений, которые усиливают холод и визуальную напряжённость:

  • Стерильный минимализм без индивидуальности.
  • Острые углы и агрессивные формы мебели.
  • Дешёвые синтетические материалы и глянцевый пластик.
  • Демонстрация статуса через безличный декор.
  • Телевизор как центральный элемент гостиной.

"Забудьте уже времена, когда телевизор был главным украшением квартиры и все соседи сбегались посмотреть на него. В современных интерьерах его стараются, наоборот, спрятать и замаскировать", — подчёркивает Алина Князева.

Сравнение: трендовый интерьер и интерьер "для жизни"

Интерьер, созданный исключительно по моде, быстро устаревает и утомляет. Пространство, собранное с учётом привычек, тактильных ощущений и личных вещей, остаётся комфортным дольше и легче адаптируется к изменениям.

Плюсы и минусы следования интерьерным трендам

Тренды могут быть полезным ориентиром, но требуют осмысленного подхода.

  • Помогают создать актуальное и гармоничное пространство.
  • Подсказывают новые решения для комфорта.
  • Не всегда совпадают с образом жизни владельцев.
  • Требуют адаптации под конкретное жильё.

Советы по обновлению интерьера в 2026 году

Начните с фактур, света и тактильных ощущений.
Добавьте растения и тёплые оттенки.
Используйте трансформируемую мебель в небольших квартирах.
Смешивайте стили, опираясь на личные вещи и привычки.

Популярные вопросы о дизайне интерьера в 2026 году

Нужно ли полностью следовать трендам?
Нет, они служат ориентиром, а не обязательным правилом.

Какие материалы будут наиболее актуальны?
Натуральные и тактильно приятные: дерево, текстиль, матовые поверхности.

Что важнее — стиль или комфорт?
Комфорт и ощущение уюта становятся приоритетом.

Автор Анастасия Кузнецова
Кузнецова Анастасия Игоревна — архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
