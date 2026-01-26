Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Кузнецова

Минимум декора, максимум уюта: образ 2026 года добавляет дому света без затрат

Недвижимость

В начале года многие замечают, что дом утрачивает свое естественное тепло, и даже яркие лампы не способны компенсировать отсутствие солнечного света. Зимние недели становятся бесконечными, а пространству требуется новое дыхание, не связанное с праздничной мишурой. В 2026 году дизайнеры предлагают мягкий, солнечный стиль, вдохновленный современным Средиземноморьем. Он становится устойчивым способом вернуть дому атмосферу спокойствия и глубины. Об этом сообщает ouest-france.

Светлый и стильный интерьер гостиной

Чистые формы как основа нового визуального комфорта

Главная идея обновлённого южного стиля — перейти от множества декоративных акцентов к продуманной архитектурности. Пространство раскрывается за счёт линий, которые формируют ощущение целостности. Такой подход напоминает принципы slow life.

В 2026 году округлые формы становятся ключевым мотивом. На практике это выражается в арочных проёмах, закруглённых нишах и мебели с мягкими линиями.

"Такая геометрия помогает структуре помещения работать на комфорт, а не дробить его на отдельные зоны", — считает специалист по эксплуатации зданий Павел Игоревич Сидоров.

Этот подход особенно ценят семьи, стремящиеся уменьшить визуальный шум.

Тепло натуральных оттенков и материалов

Вместо холодной белизны дом наполняют тона, навеянные землей и солнечными породами. Натуральные фактуры усиливают это ощущение, а льняные шторы и шерстяные пледы помогают смягчить зимний свет.

При работе с текстилем важно учитывать не только эстетику, но и его долговечность. "Натуральные ткани ведут себя предсказуемо и сохраняют форму дольше, чем синтетические аналоги", — отмечает инженер-сметчик Дмитрий Евгеньевич Орлов.

Чтобы подчеркнуть атмосферу пространства, можно обратиться к решениям, напоминающим спокойные практики оформления стен.

Искусство ручной работы как акцент

Современная средиземноморская эстетика всё чаще делает акцент на керамике, необработанной глине и вещах с заметной фактурностью. Скульптурные формы становятся точками притяжения, позволяя минимальными средствами усилить характер пространства.

Подобные предметы легко интегрировать: достаточно одного выразительного акцента или фактурной детали, чтобы оживить зону отдыха или полку.

Плюсы и минусы современного средиземноморского оформления

Такой подход поддерживает визуальную гармонию и упрощает уход. Однако натуральные материалы требуют внимания, а подбор оттенков может вызвать сложности.

При этом важно избегать распространённых решений, связанных с ненужной перегруженностью — такие проблемы часто встречаются среди типичных ошибок в интерьере.

Советы, как адаптировать стиль в квартире или доме

Начните с тёплых нейтральных оттенков и одного выразительного предмета ручной работы. Добавьте фактурный текстиль и уменьшите количество мелкого декора — пространство станет легче и спокойнее.

Популярные вопросы о современном средиземноморском стиле

  1. Как выбрать цвета для оформления?
    Опирайтесь на природные оттенки — терракоту, охру, глину, песочные и молочные тона.

  2. Что лучше для акцента: крупная ваза или несколько мелких предметов?
    Один выразительный объект создаёт более гармоничную композицию.

  3. Сколько стоит обновление интерьера в таком стиле?
    Базовое оформление можно сделать бюджетно, инвестируя прежде всего в качественные ткани и несколько ручных изделий.

Кузнецова Анастасия Игоревна — архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам, обозреватель Pravda.Ru.
