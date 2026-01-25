Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Одеяло живёт своей жизнью — пока на кровати не появляется этот незаметный элемент

Недвижимость

Интерьерные тренды последних лет заметно сместили акценты в сторону уюта и визуального баланса. На смену холодному минимализму с пустыми поверхностями пришла сдержанная, продуманная эстетика, которую все чаще называют "тихой роскошью". В этой системе координат кровать перестала быть просто местом для сна и превратилась в ключевой визуальный объект спальни, об этом сообщает DesignMag.

Уютная спальня с текстурированным постельным бельем
Фото: Pravda.Ru by Ангелина Ефремова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уютная спальня с текстурированным постельным бельем

Кровать как центр композиции

Современная кровать должна выглядеть собранной и весомой даже издалека. Речь идет не о декоре ради декора, а о четкой структуре, которая считывается с первого взгляда. Именно поэтому простого аккуратно разложенного одеяла сегодня недостаточно. Интерьер требует элемента, который задает ритм, фиксирует форму и придает спальному месту завершенность, помогая выстроить гармонию между крупными предметами мебели, включая кровать и шкаф, чтобы они не спорили между собой, а работали как единое целое — как это происходит в гармонии мебели в спальне.

Зачем в интерьере нужен декоративный бегунок

Декоративный бегунок для кровати долгое время воспринимался как атрибут гостиниц. Сейчас он все активнее переходит в домашние интерьеры, выполняя сразу несколько задач. В отличие от пледа, небрежно брошенного у изножья, бегунок работает как визуальная рамка. Он делит плоскость одеяла, формирует строгую горизонталь и мгновенно создает эффект "застеленной" кровати — похожий на тот, что возникает при осознанном выборе между пледом и покрывалом в современном домашнем текстиле, где важна не мягкость, а структура, как в случае с пледом и покрывалом.

Практическая функция не менее важна. Изначально декоративный бегунок защищал постель от багажа и одежды, но сегодня его ценят за способность стабилизировать одеяло. Он снижает риск смещения, заломов и деформации ткани во время сна, что особенно актуально для легких одеял и пододеяльников из сатина или перкаля.

Материалы и фактуры: почему это важно

Современные модели делают ставку на плотные, хорошо держащие форму ткани. Компактный букле, прессованный бархат или текстурированный жаккард выбирают не случайно. Такие материалы не "плывут", не образуют складок и сохраняют четкую геометрию. Это делает декоративный бегунок не просто аксессуаром, а полноценным элементом текстильной архитектуры спальни, который может поддержать и более сложные интерьерные решения — от минимализма до винтажных акцентов.

Анатомия эффективного декоративного бегунка

Не каждый бегунок одинаково хорошо справляется со своей задачей. Ключевое значение имеет плотность. Модели весом более 400 г/м² создают ощутимую линию и действительно фиксируют одеяло, тогда как слишком легкие варианты остаются чисто декоративными.

Еще одна важная деталь — скрытые фиксаторы. Это могут быть поликарбонатные зажимы или внутренние магниты, незаметные снаружи. Они удерживают одеяло внутри пододеяльника или непосредственно на матрасе, устраняя эффект "живущей своей жизнью" ткани. Финальный штрих — усиленные края и аккуратно оформленные углы. Именно они не дают бегунку скручиваться по бокам и сохраняют идеальный прямоугольник.

Сравнение декоративного бегунка и пледа для кровати

Плед чаще используется как мягкий декоративный акцент и дополнительный слой тепла. Он легко смещается и не всегда сохраняет форму. Декоративный бегунок, напротив, рассчитан на структурирование пространства. Он тяжелее, компактнее и визуально строже, что делает его более подходящим для интерьеров в стиле тихой роскоши, современного минимализма и неоклассики.

Советы по выбору декоративного бегунка шаг за шагом

  1. Оцените размер кровати и ширину одеяла, чтобы бегунок не выглядел слишком узким или громоздким.

  2. Обратите внимание на плотность ткани и вес изделия.

  3. Проверьте наличие скрытых фиксаторов или утяжеленных краев.

  4. Подбирайте фактуру в связке с постельным бельем и общим стилем спальни.

Популярные вопросы о декоративном бегунке

Как выбрать декоративный бегунок для дома?

Лучше ориентироваться на плотные модели с четкой формой и нейтральной цветовой гаммой, подходящей к интерьеру спальни.

Сколько стоит качественный декоративный бегунок?

Цена зависит от материала и бренда, но качественные варианты обычно дороже стандартных пледов из-за плотности и отделки.

Что лучше для спальни — декоративный бегунок или плед?

Для визуального порядка и структуры больше подходит декоративный бегунок, тогда как плед уместнее как дополнительный текстильный акцент.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы спальня интерьер
Новости Все >
Перепутали в каталоге — потеряли на 400 лет: неожиданная находка в старой библиотеке
Вода, от которой отказываются все, стала спасением: верблюды нашли неожиданный выход
Океан исчез, а горы остались: найден неожиданный источник хребтов Центральной Азии
После динозавров Земля свернула не туда: найден механизм глобального похолодания
Нефть искали не там: забытый север Сибири оказался перспективнее привычных районов
Рай без иллюзий: курорт Пхукета под защитой из-за одной из самых опасных инфекций
Ушли без расчёта: решение США оставило международные фонды в подвешенном состоянии
Цифровой след на бумаге: как посадочный талон открывает доступ к данным без взлома
Смерть за несколько дней: паразит, который съедает заживо, подошёл к границе США
Море нарушило статистику: в Тихом океане зарегистрировали аномалию раз в 1300 лет
Сейчас читают
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Садоводство, цветоводство
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Красота и стиль
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Популярное
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки

Гречневая вода — доступное удобрение, которое помогает комнатным растениям восстановиться после зимы, укрепить корни и запустить активный рост.

Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
От ралли Монте-Карло до армии: как первый русский автомобиль вошёл в историю Сергей Милешкин Недостающее звено: в газовом облаке зафиксировали крупное серосодержащее соединение Александр Рощин Сделка с того света: привидения вмешались в рынок жилья США официально Вероника Эйнуллаева
Натуральный утеплитель штурмует рынок: стекловата больше не кажется выгодной
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Последние материалы
Дёшево, просто и эффективно: лавровый лист оказался неожиданным помощником в доме
Мороз не прощает беспечности: признаки обморожения, которые нельзя пережидать
Зеркало не щадит: простые приёмы ухода и макияжа против утренней усталости лица
Розы перестают быть капризными: растения, которые делают королеву сада неотразимой
Зимний стиль нашёл лазейку: небольшая деталь меняет всё без компромиссов
Канализация встала колом: 7 способов разморозить трубы и септик без вызова мастера
Цвет, который спасает жизнь: зачем птицам на самом деле нужны оранжевые перья
Из жара — в ледяную ловушку: почему банная традиция может закончиться сердечным сбоем
Вода, от которой отказываются все, стала спасением: верблюды нашли неожиданный выход
Океан исчез, а горы остались: найден неожиданный источник хребтов Центральной Азии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.