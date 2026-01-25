Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Ремонт не нужен: простой приём заставляет маленькую гостиную выглядеть больше

Недвижимость

Возвращение в небольшую гостиную после долгих зимних вечеров иногда вызывает ощущение сжатого пространства и нехватки воздуха. Особенно остро это чувствуется в январе, когда дневного света минимум, а дом становится центром всей активности. Кажется, что единственный выход — ремонт, но на практике всё решают визуальные приёмы и разумная организация интерьера, об этом сообщает 20 Minutes.

Гостиная
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гостиная

Почему маленькая гостиная кажется ещё меньше зимой

В холодное время года мы проводим дома больше времени, добавляем пледы, декор, сезонные вещи и часто не замечаем, как пространство постепенно перегружается. Недостаток естественного света усиливает эффект замкнутости, а тёмные углы визуально "съедают" метры. В результате гостиная перестаёт быть местом отдыха и начинает давить психологически — именно так формируются ошибки в интерьере маленькой квартиры. При этом проблема чаще всего не в площади, а в распределении света, мебели и акцентов.

Свет как главный инструмент расширения пространства

Для небольшой гостиной освещение играет ключевую роль. Важно не просто включить больше ламп, а грамотно работать с отражением и направлением света. Естественный свет должен свободно "скользить" по стенам и предметам, не упираясь в массивную мебель или плотный текстиль. Зеркала, расположенные напротив окна, работают как дополнительный источник освещения и создают эффект глубины, особенно заметный в короткие зимние дни.

Светлая палитра и спокойные оттенки

Светлые стены по-прежнему остаются самым простым способом визуально расширить помещение. В начале 2026 года актуальны мягкие нейтральные оттенки: молочный, песочный, очень светлый серый. Они размывают границы комнаты и создают ощущение спокойствия. Эти цвета хорошо работают не только на стенах, но и в текстиле. Светлый ковёр визуально отодвигает границы пола, а лёгкие пледы и подушки добавляют уюта без перегруза. Цветовые акценты лучше оставить для сменного декора, чтобы интерьер легко адаптировался к сезонам.

Низкая мебель и свободный обзор

В маленькой гостиной особенно важно, чтобы взгляд свободно перемещался по комнате. Низкий диван, компактный журнальный столик, тумба под телевизор на ножках создают ощущение воздуха и не перекрывают перспективу. Если требуется хранение, лучше выбирать неглубокие открытые стеллажи. Закрытые громоздкие шкафы визуально утяжеляют интерьер и "съедают" пространство, даже если фактически занимают немного места.

Многофункциональные решения вместо лишних предметов

Современная гостиная всё чаще строится вокруг универсальной мебели. В ограниченном пространстве особенно полезны предметы "два в одном": пуфы с местом для хранения пледов, раскладные или вложенные столики для приёма гостей, приставные столики, которые могут служить подносом для еды. Чем меньше отдельных предметов стоит на полу, тем свободнее кажется комната — именно поэтому всё большую роль играет организация хранения в гостиной.

Сравнение: массивная мебель и лёгкие решения для гостиной

Массивные диваны и шкафы создают ощущение основательности, но в небольшой гостиной они быстро перегружают пространство и мешают свету. Лёгкая мебель с открытым основанием и простыми формами, напротив, визуально освобождает комнату, облегчает уборку и делает интерьер более гибким. Такой подход особенно уместен для квартир с ограниченной площадью, где важна каждая деталь.

Советы по созданию ощущения простора шаг за шагом

  1. Освободите окна от плотных штор и замените их лёгким льном или хлопком.

  2. Разместите зеркало напротив источника естественного света.

  3. Замените часть мебели на низкие и многофункциональные модели.

  4. Используйте корзины и скрытое хранение, чтобы поддерживать порядок каждый день.

Популярные вопросы о визуальном расширении гостиной

Как выбрать мебель для маленькой гостиной? Лучше ориентироваться на компактные модели с открытым основанием и нейтральной цветовой гаммой.
Сколько стоит обновление интерьера без ремонта? Чаще всего достаточно вложений в текстиль, зеркало и один универсальный предмет мебели.
Что лучше — один большой диван или несколько модулей? Модульные решения дают больше гибкости и легче адаптируются под пространство.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы мебель интерьер
Новости Все >
Вода, от которой отказываются все, стала спасением: верблюды нашли неожиданный выход
Океан исчез, а горы остались: найден неожиданный источник хребтов Центральной Азии
После динозавров Земля свернула не туда: найден механизм глобального похолодания
Нефть искали не там: забытый север Сибири оказался перспективнее привычных районов
Рай без иллюзий: курорт Пхукета под защитой из-за одной из самых опасных инфекций
Ушли без расчёта: решение США оставило международные фонды в подвешенном состоянии
Цифровой след на бумаге: как посадочный талон открывает доступ к данным без взлома
Смерть за несколько дней: паразит, который съедает заживо, подошёл к границе США
Море нарушило статистику: в Тихом океане зарегистрировали аномалию раз в 1300 лет
Рынок лихорадило зря: модели, устоявшие перед утиль-паникой и перегретыми ценами
Сейчас читают
Натуральный утеплитель штурмует рынок: стекловата больше не кажется выгодной
Недвижимость
Натуральный утеплитель штурмует рынок: стекловата больше не кажется выгодной
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Недвижимость
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Садоводство, цветоводство
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Популярное
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки

Гречневая вода — доступное удобрение, которое помогает комнатным растениям восстановиться после зимы, укрепить корни и запустить активный рост.

Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
От ралли Монте-Карло до армии: как первый русский автомобиль вошёл в историю Сергей Милешкин Недостающее звено: в газовом облаке зафиксировали крупное серосодержащее соединение Александр Рощин Сделка с того света: привидения вмешались в рынок жилья США официально Вероника Эйнуллаева
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Натуральный утеплитель штурмует рынок: стекловата больше не кажется выгодной
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Последние материалы
Аромат теряет характер не случайно: как вернуть ему глубину без нового флакона
Организм начинает жить в режиме аварии: эти 5 симптомов выдают хронический недосып
Сытно, просто и эффектно: картошка с начинкой собирает комплименты за ужином
Сердечки распускаются без солнца: растение, которое спасает мрачные участки
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Салоны пустеют не случайно: бьюти-процедуры, которые тихо переехали к вам домой
От ралли Монте-Карло до армии: как первый русский автомобиль вошёл в историю
Зима высасывает силы из дома: растения, которые возвращают спокойствие и свежесть
Невидимый фактор: подземный фрагмент способен запустить цепочку землетрясений
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.