Канализация встала колом: 7 способов разморозить трубы и септик без вызова мастера

Зимой проблемы с канализацией могут появиться внезапно и испортить даже самый спокойный день за городом. Вода начинает уходить медленно, в унитазе или раковине слышно бульканье, а иногда слив вовсе перестаёт работать. В таких ситуациях чаще всего речь идёт о замёрзших трубах или септике, и действовать нужно быстро. Об этом сообщает портал для дачников и владельцев загородных домов.
Даже современные инженерные системы не застрахованы от сбоев в морозы. Одна из частых причин — неправильный уклон труб. По нормам он зависит от диаметра: чем труба шире, тем меньше требуется уклон. Если параметр нарушен, стоки движутся медленно, застаиваются и со временем превращаются в лёд. Подобные ошибки нередко приводят к тому, что обычные кухонные привычки ускоряют образование пробок.
Не менее важна глубина прокладки. В идеале трубы должны лежать ниже уровня промерзания грунта, который в ряде регионов достигает 1,5-2 метров. Но при экстремальных морозах даже этого бывает недостаточно — без запаса по глубине и утепления риск остаётся высоким.
Отдельная проблема — отсутствие теплоизоляции. Экономия на ней часто оборачивается дорогостоящим ремонтом. Свою роль играет и диаметр труб: если он меньше рекомендованных 110 мм, скорость стоков падает, и вероятность ледяных пробок возрастает, особенно на длинных трассах до септика.
"Чаще всего замерзание начинается там, где совпадают сразу несколько факторов: малый уклон, слабая изоляция и нерегулярный слив. В морозы такая комбинация почти гарантированно даёт ледяную пробку", — считает инженер по водоснабжению и водоотведению, обозреватель Pravda. ru Андрей Викторович Савельев.
Существует несколько рабочих способов, которые применяют от простого к более трудоёмкому.
Если подозрение падает на участок возле выхода из дома, используют солевой раствор. Воду нагревают до 60-70 градусов, добавляют соль в пропорции 1:10 и заливают в слив. Через 15-20 минут лёд может начать таять.
Плотный резиновый шланг вводят в трубу до упора. Через воронку аккуратно подают кипяток, постепенно продвигая шланг. Когда сопротивление исчезает, пробка считается устранённой.
При поворотах трубы шланг фиксируют на гибком тросе или проволоке. Это позволяет точно доставить горячую воду к месту промерзания, не повреждая стенки.
Если труба доступна, используют строительный фен. Нагрев ведут постепенно, чтобы избежать деформации. Для металлических труб допустима паяльная лампа, но только с осторожностью.
Когда промёрз участок между домом и септиком, иногда помогает раствор едкого натра. Реакция сопровождается выделением тепла и может растопить лёд, если вода хотя бы частично уходит.
Самый сложный вариант — раскопка трассы. Найдя затор, трубу прогревают феном или лампой. В крайнем случае используют плотную ткань и кипяток, постепенно размораживая участок.
Иногда промерзает сам септик. Самый простой способ — залить внутрь горячую воду, но излишки затем придётся откачивать. Более надёжный метод — погружные кипятильники, которые опускают в лунку во льду, контролируя изоляцию.
Использовать стоит только герметичные модели с литым корпусом, чтобы избежать короткого замыкания. Через один-два дня лёд обычно исчезает, и система возвращается к работе.
Методы с горячей водой подходят для локальных пробок рядом с домом. Прогрев феном эффективен при доступе к трубам, но требует аккуратности. Химические способы и кипятильники применяют в сложных случаях, особенно когда мороз добрался до удалённых участков и защита труб от морозов изначально была недостаточной.
