Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Кузнецова

Ванная вдруг становится дороже: простой трюк создаёт иллюзию пространства и роскоши

Недвижимость

Зимой особенно остро ощущается, насколько ванная без окон может быть неуютной: тусклый свет, ощущение замкнутости и утреннее недовольство собой в зеркале. Кажется, что без перепланировки или дорогого ремонта с этим ничего не сделать. Но на самом деле существует приём, который работает даже в самой тесной ванной. Об этом сообщает ouest-france.

Современная ванная в светлых тонах
Фото: Pravda.Ru by Кузнецова Анастасия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Современная ванная в светлых тонах

Почему маленькая ванная выглядит тесной и глухой

Главная проблема компактных ванных комнат без естественного света — эффект "консервной банки". Стены визуально сжимаются, воздух будто исчезает, а стандартный потолочный свет лишь подчёркивает недостатки, создавая резкие тени.

Распространённая ошибка — делать ставку только на белые стены или добавлять ещё один точечный светильник. В результате помещение становится либо холодным и безжизненным, либо напоминает клиническое пространство. При этом сочетание цвета и света влияет на восприятие так же сильно, как это происходит при создании уютного зимнего освещения.

Двойная оптическая иллюзия: как раздвинуть стены

Чтобы ванная перестала ощущаться тесной, важно создать сразу два эффекта. Первый — визуально расширить пространство. Второй — имитировать дневной свет там, где его нет.

Вместо того чтобы рассматривать ванную как утилитарное помещение, стоит подойти к ней как к сцене, где каждая деталь работает на восприятие. Схожий принцип применяется и при работе со светом в малогабаритных интерьерах, где важно не добавлять источники, а правильно направлять нейтральное освещение небольших пространств.

"Ванная без естественного света особенно требовательна к расстановке светильников: неправильно выбранный угол создаёт лишние тени и усиливает ощущение замкнутости", — считает инженер строительного контроля, обозреватель Pravda. ru Волков Роман Сергеевич.

Главная комбинация: большое зеркало и дневной свет

Секрет премиального эффекта кроется в паре элементов, которые усиливают друг друга. Речь идёт о зеркале крупного формата и освещении с правильно подобранной цветовой температурой.

Маленькое зеркало над раковиной больше не работает. В компактной ванной зеркало должно быть максимально широким, а в идеале — занимать всю стену. Оно буквально "ломает" границу пространства, создавая иллюзию продолжения комнаты и удваивая глубину.

Но само по себе зеркало не спасёт ситуацию, если ему нечего отражать. Именно поэтому второй элемент — свет с температурой 4000-5000 К. Такой нейтральный белый оттенок максимально близок к естественному дневному освещению и не искажает цвета.

Слишком тёплый свет делает ванную жёлтой и унылой, а чрезмерно холодный создаёт больничную атмосферу. Баланс в зоне 4000 К формирует ощущение чистоты, свежести и визуального простора. В сочетании с большим зеркалом этот свет работает как "виртуальное окно".

Правильное размещение света — половина успеха

Даже идеальная лампа не даст нужного эффекта, если она расположена неправильно. Один потолочный источник создаёт тени под глазами и усиливает ощущение замкнутости.

Лучший вариант — фронтальное освещение у зеркала. Бра по обе стороны на уровне лица или зеркало с встроенной подсветкой дают ровный свет без резких контрастов. Дополнительный плюс — высокий индекс цветопередачи (CRI выше 90), благодаря которому кожа и интерьер выглядят естественно.

Светодиодная лента по верхнему или боковому контуру зеркала — ещё один способ усилить эффект глубины и добавить ванной "дорогой" вид без капитальных затрат.

Детали, которые усиливают эффект премиума

После базовой комбинации можно добавить несколько штрихов, которые окончательно меняют восприятие пространства.

Атласная или бархатистая краска на стенах отражает свет мягко и равномерно, в отличие от матовой. Прозрачная шторка для душа или стеклянная перегородка не дробят пространство и позволяют свету свободно распространяться. Живое растение, устойчивое к слабому освещению, добавляет ощущение спа-зоны.

"Грамотно подобранные отражающие материалы и прозрачные элементы во влажных помещениях значительно улучшают распределение света и продлевают срок службы отделки", — считает специалист по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda. ru Сидоров Павел Игоревич.

Популярные вопросы о маленькой ванной без окон

Подойдёт ли этот приём для совсем маленькой ванной?
Да, именно в тесных помещениях эффект заметен сильнее всего.

Можно ли обойтись без замены плитки?
Да, достаточно зеркала и правильного света.

Автор Анастасия Кузнецова
Кузнецова Анастасия Игоревна — архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дизайн интерьер ванная комната
Новости Все >
Нефть искали не там: забытый север Сибири оказался перспективнее привычных районов
Рай без иллюзий: курорт Пхукета под защитой из-за одной из самых опасных инфекций
Ушли без расчёта: решение США оставило международные фонды в подвешенном состоянии
Цифровой след на бумаге: как посадочный талон открывает доступ к данным без взлома
Море нарушило статистику: в Тихом океане зарегистрировали аномалию раз в 1300 лет
Рынок лихорадило зря: модели, устоявшие перед утиль-паникой и перегретыми ценами
Просто ставили на ночь: дворники без снега и поездок теряют прижим и подводят зимой
Квартира и машина под замком: что заставило неплательщика срочно отдать 972 тысячи
Соревнования сменили страну: почему Евро-2026 по фехтованию пришлось спасать Франции
Гигант исчез без вспышек: крупнейшее солнечное пятно завершило жизнь вопреки всему
Сейчас читают
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Садоводство, цветоводство
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
В Германии потребовали вернуть золотой запас из США
ЦБ
В Германии потребовали вернуть золотой запас из США
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Садоводство, цветоводство
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Популярное
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон

После 40 лет коже нужен другой подход. Масло шиповника помогает поддержать увлажнение, тонус и ровный тон, оставаясь мягкой альтернативой активному уходу.

Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Смерть за несколько дней: паразит, который съедает заживо, подошёл к границе США
Недостающее звено: в газовом облаке зафиксировали крупное серосодержащее соединение Александр Рощин Сделка с того света: привидения вмешались в рынок жилья США официально Вероника Эйнуллаева Летающие автомобили стали реальностью: Китай готовит серийный прорыв уже в этом году Сергей Милешкин
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Натуральный утеплитель штурмует рынок: стекловата больше не кажется выгодной
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Последние материалы
Ежемалина не подведёт: секрет выращивания самой благодарной ягоды на участке
Один рецепт — десятки блюд: корейская морковь превращает закуски в гастро-хиты
Ванная вдруг становится дороже: простой трюк создаёт иллюзию пространства и роскоши
Трасса не прощает разгона: на какой скорости авто жрёт в полтора раза больше
Хаос у дверей капитулирует: три детали превращают вход в самую уютную точку квартиры
Луковый урожай больше не подводит: сорта, которые переживают зиму и остаются сочными
Игрушки больше не захватывают дом: два решения стирают следы детского хаоса
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Казались скучными — стали дерзкими: заниженная талия изменила образ чёрных брюк
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.