Ангелина Ефремова

Статическое электричество — лишь верхушка айсберга: что скрывает пересушенная одежда

Недвижимость

Процесс стирки кажется элементарным: загрузили бельё, высушили до полной сухости — и готово. Однако именно на этапе сушки многие совершают ошибку, которая незаметно портит одежду и домашний текстиль. Чрезмерно высокая температура и слишком долгий цикл ускоряют износ тканей, лишая вещи цвета и прочности, об этом сообщает Real Simple.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Почему пересушивание действительно опасно

Сушка при высоких температурах вредит даже самым плотным материалам — от хлопка до денима. Эксперт по уходу за одеждой Патрик Ричардсон подчёркивает, что ключевая проблема заключается в длительном воздействии тепла после того, как влага уже полностью испарилась, и именно здесь часто игнорируются базовые принципы бережного ухода за одеждой.

По его словам, пересушивание остаётся одной из самых недооценённых бытовых ошибок. Люди продолжают держать вещи в сушилке "на всякий случай", не замечая, что тем самым ускоряют их износ и фактически разрушают структуру ткани.

Когда материал становится полностью сухим, волокна начинают активно тереться друг о друга. В результате ткань истончается, а в фильтре сушильной машины накапливается ворс — прямой индикатор того, что одежда буквально стирается сама о себя.

Признаки того, что одежда страдает

Определить пересушивание можно без специальных приборов. Один из самых наглядных признаков — большое количество ворса после завершения цикла. Другие тревожные сигналы включают выраженное статическое электричество и заметную потерю яркости цвета.

Эксперт обращает внимание, что наличие даже минимальной влаги предотвращает образование статического электричества. Когда же вещи пересушены, одежда начинает прилипать сама к себе, а ткань теряет мягкость и эластичность.

Со временем такие вещи выглядят старше своего реального срока службы. Особенно быстро это становится заметно на трикотаже, полотенцах и джинсах, которые изначально рассчитаны на более щадящий режим.

Как высокая температура ускоряет износ

Хлопок во влажном состоянии почти вдвое прочнее, чем в сухом. После испарения влаги волокна теряют устойчивость к трению, а постоянное вращение барабана усиливает механическую нагрузку. Такой режим вреден не только для одежды, но и для бытовой техники, увеличивая энергопотребление при стирке.

Сравнение режимов сушки: высокая и средняя температура

Высокая температура сушит быстрее, но делает это неравномерно: края изделий пересыхают раньше центра. Средний режим работает немного дольше, зато воздействует мягче и позволяет ткани высыхать более равномерно. Для полотенец, джинсов и хлопковых рубашек такой вариант заметно снижает риск истончения и продлевает срок службы вещей.

Советы по предотвращению пересушивания шаг за шагом

  1. Останавливайте сушку, когда бельё высохло примерно на 80%, и досушивайте его на воздухе.

  2. Сортируйте вещи по типу ткани, а не только по цвету: полотенца отдельно, джинсы отдельно.

  3. За 10 минут до конца цикла перебирайте бельё и вынимайте уже сухие вещи.

  4. Экспериментируйте со временем, уменьшая цикл на 5 минут, пока не будет найден оптимальный режим.

  5. Используйте среднюю температуру — она сушит более равномерно.

  6. В холодное время года учитывайте сухой воздух в помещении и сокращайте продолжительность сушки.

Популярные вопросы о пересушивании одежды

Как выбрать правильный режим сушки? Ориентируйтесь на тип ткани и начинайте со среднего нагрева.
Сколько стоит ошибка при пересушивании? Чаще всего это преждевременный износ одежды и необходимость раньше обновлять гардероб.
Что лучше: сушилка или сушка на воздухе? Комбинированный подход снижает нагрузку на ткани и помогает сохранить их внешний вид.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
