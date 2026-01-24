Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Ликвидное жильё долго не задерживается: рынок подталкивает к быстрым решениям

Недвижимость

Рынок жилья в России входит в фазу, когда ожидание может обернуться дополнительными расходами. Ликвидные квартиры все быстрее исчезают с продажи, а ценовая динамика указывает на дальнейший рост.

фасады домов
Фото: Фото: пресс-служба Городского хозяйства Москвы by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
фасады домов

Откладывать покупку тем, кто уже принял решение о приобретении жилья, становится рискованно. Предложение качественных объектов ограничено, а спрос на них сохраняется даже в условиях нестабильной экономической ситуации.

Какие сегменты подорожают сильнее

По оценке Ирины Нигматуллиной, в 2026 году наиболее заметный рост цен ожидается в сегменте элитной недвижимости. Особенно это касается крупных мегаполисов, включая Москву и Санкт-Петербург. Существенное подорожание возможно и на рынке загородного жилья, где спрос поддерживается желанием покупателей улучшить качество среды проживания.

На вторичном рынке быстрее всего будут дорожать ликвидные квартиры с современным ремонтом, расположенные в престижных районах и домах с развитой инфраструктурой. В целом, по прогнозу эксперта, стоимость недвижимости в течение года может увеличиться примерно на 10%.

Новая Москва и транспортный фактор

Отдельное внимание специалист советует обратить на Новую Москву, в частности на районы Коммунарка и Внуково. Рост цен там связан с активным развитием инфраструктуры и планами по расширению транспортной доступности. Эти факторы традиционно оказывают заметное влияние на стоимость жилья.

В частности, открытие станции метро "Десна", запланированное на 2027 год, в перспективе может привести к росту цен на близлежащих территориях на 10-20%. Аналогичный эффект, по словам эксперта, ожидается и в районах, где предусмотрено строительство новых веток и станций метро, включая Очаково.

Локальные точки роста

Еще одной перспективной локацией Ирина Нигматуллина называет поселок Марьино. Спрос здесь поддерживается ориентацией застройки на комфортную городскую среду: подземные паркинги, закрытые дворы и близость социальных объектов остаются важными критериями для покупателей.

Уже сейчас, по оценке эксперта, рост цен в этой локации может достигать 2,5% в квартал. Такая динамика, по ее мнению, делает ожидание менее выгодной стратегией для тех, кто рассматривает покупку жилья в ближайшей перспективе — сообщает Газета. Ru.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
