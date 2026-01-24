Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Кузнецова

Натуральный утеплитель штурмует рынок: стекловата больше не кажется выгодной

Недвижимость

Изоляция дома давно стала фактором комфорта и стоимости недвижимости. На фоне интереса к энергоэффективности владельцы жилья пересматривают привычные материалы, и один из них уверенно вытесняет стекловату. Об этом сообщает ouest-france.

Пробковый утеплитель и стекловата
Фото: Pravda.Ru by Кузнецова Анастасия Игоревна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пробковый утеплитель и стекловата

Почему пробка привлекает внимание домовладельцев

Пробка рассматривается как альтернатива традиционным утеплителям благодаря сочетанию эксплуатационных и экологических свойств. Она не требует сложных защитных слоёв, служит десятилетиями и подходит как для домов, так и для квартир. Теплоизоляция помогает стабилизировать микроклимат, что всё чаще ценится в современных подходах к пространству, включая концепцию эмоционального комфорта.

Тепловые и акустические свойства материала

Структура пробки обеспечивает низкую теплопроводность: зимой она удерживает тепло, летом — препятствует перегреву. Также материал заметно снижает уличный шум, что актуально для плотной застройки.

"При выборе материалов важно учитывать способность конструкции уменьшать вибрации и шум — это напрямую влияет на восприятие комфорта жильцами" — считает специалист по эксплуатации зданий, обозреватель Pravda. ru Сидоров Павел Игоревич.

Экологичность и происхождение пробки

Пробка производится из коры пробкового дуба, которую снимают без вреда дереву раз в 9-12 лет. Процесс полностью возобновляемый. Материал создаётся без агрессивной химии и поддаётся переработке, что делает его востребованным среди сторонников экологичных решений.

Где и как используется пробковая изоляция

Пробка выпускается в виде панелей, рулонов и гранул. Её используют при ремонте и строительстве домов разного типа. Панели подходят для стен, в кровле пробка снижает перегрев, а в полах она часто служит подложкой — особенно в проектах, где требуется повышение теплоизоляции, например в зимних домах, о чём напоминают решения для натурального утепления полов.

Долговечность и безопасность

Материал устойчив к влаге, насекомым и грызунам, не гниёт и десятилетиями сохраняет стабильные характеристики. Пробка относится к трудно воспламеняемым материалам и не выделяет токсичных газов при нагреве.

"Материалы, устойчивые к влаге и микроорганизмам, уменьшают эксплуатационные риски и расходы в будущем" — отмечает инженер по охране окружающей среды, обозреватель Pravda. ru Никитин Олег Валерьевич.

Стоит ли переплачивать на старте

Цена пробковой изоляции выше, чем у стекловаты, но расходы компенсируются снижением затрат на отопление и охлаждение. Дополнительным плюсом становится рост привлекательности недвижимости благодаря использованию натуральных материалов.

Сравнение пробки и стекловаты

Пробка долговечна, экологична и не оседает со временем. Стекловата дешевле, но требует защиты от влаги. В вопросах акустики и безопасности пробка часто выигрывает, особенно в жилых проектах.

Советы по выбору пробковой теплоизоляции

  1. Определите зону применения.

  2. Выберите формат — панели, рулоны или гранулы.

  3. Уточните плотность и толщину.

  4. Проверьте происхождение и сертификаты.

  5. Рассчитайте бюджет с учётом экономии энергии.

Популярные вопросы о пробковом утеплителе

Как выбрать пробку?
Ориентируйтесь на условия эксплуатации, толщину и плотность.

Сколько стоит?
Цена выше, но зависит от формата и производителя.

Что лучше — пробка или стекловата?
При приоритете экологичности и акустики преимущество за пробкой.

Автор Анастасия Кузнецова
Кузнецова Анастасия Игоревна — архитектор, специалист по нормативам, проектированию и перепланировкам, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы ремонт экология строительство
Новости Все >
Квартира и машина под замком: что заставило неплательщика срочно отдать 972 тысячи
Соревнования сменили страну: почему Евро-2026 по фехтованию пришлось спасать Франции
Гигант исчез без вспышек: крупнейшее солнечное пятно завершило жизнь вопреки всему
Дефицит кадров с изъяном: рынок труда чистят без объявлений, но последствия нарастают
Газовый разворот без аплодисментов: Россия готова вернуться в Европу без гарантий
Приморье накрыла хищная тревога: рысь пришла к людям и выбрала добычу у дома
Шесть триллионов под ногами: австралийское месторождение меняет экономику в корне
Ещё вчера было дороже: вторичный рынок кроссоверов в России резко сменил курс
Запуск сорвался на старте: призрак ядерной катастрофы вновь навис над крупнейшей АЭС
Опыт против дерзости: дуэль Шнайдер и Свитолиной может пойти не по плану
Сейчас читают
Обычная вода портит пельмени: один ингредиент делает их в разы вкуснее
Еда и рецепты
Обычная вода портит пельмени: один ингредиент делает их в разы вкуснее
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Недвижимость
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Шесть триллионов под ногами: австралийское месторождение меняет экономику в корне
Экономика и бизнес
Шесть триллионов под ногами: австралийское месторождение меняет экономику в корне
Популярное
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду

Яркий многолетник, который способен заменить привычные однолетние цветы, всё чаще выбирают для садов. Чем он привлекает и как за ним ухаживать.

Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
В Германии потребовали вернуть золотой запас из США
Не оправдали доверия: в Германии требуют вернуть золотой запас из США
Зацветает, когда зима ещё не ушла: растение, которое не боится снега
Эффект мрамора — без стройки: новая альтернатива захватывает ванные комнаты
Хищения века: американские чиновники воровали миллиардами бюджетные деньги Любовь Степушова Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии Сергей Милешкин Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Протесты в Иране пошли не по плану: внезапный силовой поворот насторожил власти
Сербский доброволец: Мы видели, как горела Одесса, и поняли — это наша война
Шесть триллионов под ногами: австралийское месторождение меняет экономику в корне
Шесть триллионов под ногами: австралийское месторождение меняет экономику в корне
Последние материалы
Красива осенью, урожайна летом: гибрид, который работает как декор и как ягодник
Полмиллиона новых диагнозов за год: простые изменения, которые снижают риск ожирения
Зима обнажила ваш сад? 6 быстрых решений вернуть приватность за 48 часов
Музыка, свет и народные традиции: фестивали, которые превращают поездку в приключение
Квартира и машина под замком: что заставило неплательщика срочно отдать 972 тысячи
Горячий чай раскрывает правду: бумажные стаканчики оказались не такими безвредными
По мировому сценарию: исторический центр Петербурга готовят к платному режиму
Сирень — мгновение красоты: эти кустарники создают эффект мягкого облака надолго
Отдых внутри страны дорожает быстрее: заграница неожиданно стала равной альтернативой
Знакомый газ в чужом мире: то, что знали на Земле, обнаружили у протозвёзд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.