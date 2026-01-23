Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Дом тот же, а ощущение другое: зимние приёмы меняют гостиную быстро и заметно

Недвижимость

Зимняя гостиная нередко кажется тусклой и неуютной, особенно в январе, когда света мало, а обновлений давно не было. При этом вернуть ощущение тепла и уюта можно без ремонта и серьёзных затрат, если действовать точечно. Дизайнеры интерьеров уверены: иногда достаточно сменить детали, чтобы пространство заиграло по-новому.

Многоуровневое освещение
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Многоуровневое освещение

Свет как главный инструмент уюта

Освещение — один из самых быстрых способов изменить восприятие гостиной. Замена абажуров способна дать неожиданно сильный эффект и подчеркнуть характер интерьера. Яркий принт, плиссированный шёлк или необычный оттенок делают даже простой торшер выразительным акцентом и хорошо работают в пространствах, где важна визуальная глубина и ритм стен, как в решениях с трендовой отделкой стен.

Дизайнеры отмечают, что даже простой абажур с выразительным рисунком или нестандартным цветом может придать светильнику индивидуальность. При этом тратить крупные суммы необязательно: абажуры можно переставить из других комнат или найти удачные варианты в комиссионных магазинах. Если бюджет позволяет, стоит рассмотреть изготовление абажура на заказ — такие элементы создают ощущение продуманности и визуальной многослойности, сообщает Real Simple.

Тёплая цветовая температура и многоуровневый свет

Зимой особенно важно отказаться от холодного освещения. Более тёплые лампочки смягчают атмосферу гостиной и подчёркивают текстуры дерева, камня и текстиля, делая пространство комфортным для вечернего отдыха.

Оптимальным считается диапазон 2700-3000K. Дополнить основной свет помогает многоуровневая подсветка: настольные лампы, компактные светильники на полках или аккумуляторные модели, не требующие розеток. Такой подход особенно уместен в гостиных, где важны и уют, и порядок, включая решения для незаметного хранения в гостиной.

Живые растения и природные акценты

Даже в холодное время года зелень остаётся актуальной. Растения добавляют глубины и визуального тепла, особенно когда естественного света немного. В интерьере хорошо работают вечнозелёные ветви и растения с насыщенными тёмными оттенками.

Такая зелень помогает сбалансировать светлую мебель и нейтральную палитру, добавляя текстуру и ощущение сезонности. Если нет возможности использовать срезанные ветви, подойдут готовые композиции или неприхотливые растения вроде калатеи или эвкалипта.

Искусство и характер стен

Пустые стены усиливают ощущение холода и незавершённости интерьера. При этом оживить пространство можно без покупки дорогих арт-объектов. Современные онлайн-платформы позволяют находить работы начинающих художников, которые выглядят выразительно и персонально.

Картины, постеры или графика становятся эмоциональным акцентом комнаты и формируют атмосферу, в которой приятно находиться каждый день.

Антиквариат и ощущение обжитости

Интерьер, собранный исключительно из новых вещей, часто выглядит плоским. Антикварные предметы — вазы, рамки, небольшая мебель или декор — добавляют истории и объёма. Их можно найти в антикварных лавках, комиссионках или на онлайн-площадках.

Даже один винтажный элемент способен сделать гостиную теплее и придать ей ощущение многослойности и времени.

Журнальный столик как центр притяжения

Зимой журнальный столик становится важной частью гостиной. Его оформление должно быть не только эстетичным, но и личным. Книги, которые действительно хочется читать, предметы, связанные с путешествиями или хобби, создают ощущение уюта и помогают замедлиться.

Такие детали настраивают на спокойный ритм и формируют атмосферу ожидания нового года и перемен.

Популярные вопросы о зимнем обновлении гостиной

Как выбрать правильную цветовую температуру ламп?

Для зимы подойдут лампы в диапазоне 2700-3000K — они создают мягкий и тёплый свет.

Сколько стоит обновить гостиную без ремонта?

Минимальные изменения могут обойтись в небольшую сумму, особенно если использовать уже имеющиеся предметы или находки из комиссионных магазинов.

Что лучше: живые растения или декоративные ветви?

Живые растения добавляют динамики, а ветви проще в уходе — выбор зависит от условий и личных предпочтений.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы декор дизайн интерьер
Новости Все >
Защита длиной в секунду: эти пароли взламывают быстрее, чем вы успеваете их ввести
Курс вниз, последствия вверх: что доллар по 76 рублей значит для экономики России
Камень, который не хочет лежать спокойно: тайный механизм роста тровантов раскрыт
Поезд превращается в личное пространство: РЖД меняет формат поездок на дальние пути
Финансовый предел Европы: выдержит ли ЕС триллионные требования Украины
Человечество оставило автограф тысячи лет назад: прежняя версия истории не выдержала
В Госдуме ответили на инициативу ЕС создать трибунал против российских лидеров
В Госдуме назвали сроки появления первых законов об искусственном интеллекте
Автосалоны не опустели, несмотря на ценовой шок: сработал скрытый рычаг
Падение с Эйфелевой башни оказалось саратовским: история одного рискованного селфи
Сейчас читают
Гладиолусы растут как на дрожжах: одна инструкция делает их гордостью участка
Садоводство, цветоводство
Гладиолусы растут как на дрожжах: одна инструкция делает их гордостью участка
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Садоводство, цветоводство
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Советская Победа вышла на трассу: для чего в СССР тайно создавали гоночные версии Сергей Милешкин Казахстан меняет структуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Забор-сетка станет произведением искусства: цветок, который меняет весь участок
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Последние материалы
Классика дала сбой: красная помада на показах 2026 года стала совсем другой
Курс вниз, последствия вверх: что доллар по 76 рублей значит для экономики России
Камень, который не хочет лежать спокойно: тайный механизм роста тровантов раскрыт
Из одной ветки — целая аллея: метод, который превращает размножение в конвейер
Поезд превращается в личное пространство: РЖД меняет формат поездок на дальние пути
Финансовый предел Европы: выдержит ли ЕС триллионные требования Украины
Человечество оставило автограф тысячи лет назад: прежняя версия истории не выдержала
Протесты в Иране проверяли элиты на излом — но сломалось не то, на что ставили враги
Бренды больше не работают: эти признаки стиля считываются в толпе без логотипов
Собрались на Золотое кольцо и забыли главное — путь изменился до неузнаваемости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.