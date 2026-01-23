Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Квартиры 2026 года узнают по потолку: пять модных вариантов вместо натяжных

Натяжные потолки ещё недавно считались быстрым и универсальным решением для ремонта, но сегодня они всё чаще выглядят устаревшими. В интерьере 2026 года на первый план выходят натуральные материалы, визуальная лёгкость и продуманные детали, которые работают на атмосферу пространства. Именно поэтому дизайнеры всё чаще предлагают альтернативы, способные сделать интерьер действительно современным.

Фото: Pravda.Ru by Сакиулова Ольга, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему натяжные потолки теряют актуальность

Мода в интерьере, как и в архитектуре, постоянно меняется. То, что в 2010-х воспринималось как технологичный и практичный вариант, сегодня всё чаще ассоциируется с шаблонностью. Натяжные полотна сложно интегрировать в индивидуальные проекты, а их внешний вид нередко создаёт ощущение искусственности.

"Сегодня они воспринимаются как пережиток 2010-х. Люди стремятся к натуральности, визуальной лёгкости и тактильной выразительности материалов", — отмечает архитектор Екатерина Логинова.

Современные интерьеры делают ставку на честные фактуры, мягкий свет и ощущение воздуха, а не на идеально натянутые поверхности.

Гипсовая штукатурка вместо полотен

Одним из самых востребованных решений стали потолки с гипсовой штукатуркой. Они смотрятся благородно и позволяют добиться уникального эффекта за счёт техники нанесения. Поверхность может быть как идеально гладкой, так и с лёгкой текстурой, которая красиво взаимодействует с освещением.

Такой потолок хорошо вписывается в минималистичные и современные интерьеры, подчёркивая архитектуру пространства и не перегружая его деталями.

Деревянные балки и рейки

Декоративные балки и потолочные рейки из натурального дерева или качественной имитации добавляют интерьеру тепла и уюта. Они помогают зонировать помещение и делают его визуально сложнее и интереснее.

Особенно эффектно такие потолки смотрятся в лофтах, скандинавских интерьерах и квартирах с высокими потолками. Дерево хорошо сочетается с бетоном, стеклом и металлом, создавая сбалансированный образ. Об этом сообщает СТЕРЛЕГРАД.

Современный гипсокартон

Многоуровневые потолки из гипсокартона остаются актуальными, но в обновлённом формате. На смену сложным волнам и декоративным элементам пришли лаконичные геометрические формы и мягкая подсветка по периметру.

Такой потолок помогает визуально расширить пространство, скрыть инженерные элементы и создать комфортное, рассеянное освещение без лишнего акцента на конструкции.

Бетон как дизайнерский приём

Открытые бетонные потолки уверенно закрепились в интерьерах в стиле лофт и минимализм. Их ценят за честность материала и выразительную фактуру. Бетон хорошо работает в сочетании с деревянной мебелью, стеклянными перегородками и металлическими деталями.

Этот вариант подходит тем, кто хочет подчеркнуть современный характер интерьера и отказаться от любых декоративных "масок".

Крашеные потолки с цветом

Ещё один заметный тренд — матовые окрашенные потолки. Белый цвет больше не считается обязательным. В моду входят спокойные и глубокие оттенки: графитовый, оливковый, песочный, тёплый серый и даже тёмно-синий.

Цветной потолок помогает задать настроение интерьеру, сделать его более цельным и продуманным, особенно в сочетании с нейтральными стенами и текстилем.

Сравнение: натяжные потолки и современные альтернативы

Натяжные потолки выигрывают по скорости монтажа, но проигрывают в индивидуальности и визуальной глубине. Штукатурка, дерево, бетон и краска требуют больше внимания к деталям, зато позволяют создать уникальный интерьер, который не выглядит типовым.

Популярные вопросы о современных потолках

Можно ли комбинировать разные решения?
Да, часто используют сочетание гипсокартона и штукатурки или краски и деревянных элементов.

Подходят ли такие потолки для квартир?
Большинство решений отлично адаптируются под стандартные планировки.

Какой вариант самый универсальный?
Гипсовая штукатурка и матовая покраска считаются наиболее гибкими.

