Ипотека остудила рынок, но интерьер решает всё: как жильё внезапно становится дороже

Высокие ипотечные ставки заметно изменили расстановку сил на рынке недвижимости: покупатели стали осторожнее, а продавцы — изобретательнее. В условиях, когда спрос сдержан, а конкуренция между объектами усиливается, решающую роль начинают играть детали, формирующие первое впечатление о квартире.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Покупка номера в отеле

Ставка на визуальное восприятие

На фоне сложной экономической ситуации предпродажная подготовка превращается в полноценный инструмент повышения стоимости жилья. Всё чаще продавцы обращаются к профессиональному хоумстейджингу, который помогает представить объект в наиболее выигрышном свете. Речь идёт не о масштабных вложениях, а о грамотной работе с пространством и визуальными акцентами.

Эксперт РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Колосова отмечает, что такой подход позволяет увеличить цену квартиры на 7-10% по сравнению с аналогичными предложениями. Атмосфера уюта создаётся за счёт, казалось бы, незначительных элементов: свежих цветов, аккуратно разложенных пледов, декоративных подушек. Эти детали формируют эмоциональный отклик и помогают покупателю легче представить себя в новом пространстве.

Комфорт без лишних вложений

Отдельное внимание уделяется запахам в помещении. Полное устранение следов табака или домашних животных становится обязательным этапом подготовки. Нейтральные ароматы свежести или цитрусовых делают квартиру более универсальной и комфортной для восприятия.

Покупатели всё чаще выбирают жильё, в которое можно заехать сразу после сделки. Недорогой, но свежий ремонт становится весомым аргументом при выборе. Обновлённые обои, покрашенные стены или заменённые мелкие элементы интерьера воспринимаются как признак ухоженности и позволяют избежать дополнительных расходов после покупки.

Пространство, оценка и готовность к сделке

Неотъемлемой частью подготовки остаётся расхламление и тщательная уборка. Освобождённые от лишних вещей комнаты выглядят просторнее и дают возможность объективно оценить планировку и функциональность жилья. Это особенно важно при первом осмотре, когда формируется общее впечатление об объекте.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин подчёркивает, что профессиональная оценка недвижимости базируется на чётких критериях. Помимо площади и состояния жилья учитываются вид из окна, наличие балкона и высота потолков. Эти параметры не всегда становятся ключевыми, но напрямую влияют на рыночную цену. Юридическая готовность сделки и возможность быстрого заселения дополнительно повышают ликвидность объекта недвижимости, об этом сообщает tmn.aif.ru.