Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Больше никакого гула и эха: хитрости, которые превращают квартиру в тихую гавань

Недвижимость

Дом зимой должен быть местом покоя, но реальность часто оказывается другой — уличный шум, соседи и эхо внутри квартиры не дают расслабиться. Постоянный гул незаметно накапливает усталость и мешает восстановлению. При этом тишину можно вернуть без капитального ремонта и больших затрат. Об этом сообщает ouest-france.

Современная гостиная
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная гостиная

Тишина начинается с мелочей: герметизация проёмов

Основные потери акустического комфорта почти всегда связаны с окнами и дверями. Даже минимальные щели работают как проводники шума, усиливая звуки улицы и подъезда. Простое решение — самоклеящиеся уплотнительные ленты, которые устанавливаются по периметру рам. Они выпускаются из резины, силикона и вспененных материалов, легко подгоняются по размеру и не требуют специальных инструментов. Помимо снижения шума, такие уплотнители помогают удерживать тепло, что особенно актуально зимой.

После устранения зазоров стоит увеличить "массу" в зоне окон. Обычное стекло легко вибрирует и передаёт звук внутрь помещения. Плотные шумопоглощающие шторы из бархата или многослойных тканей создают дополнительный барьер. Чем больше складок и плотнее материал, тем эффективнее поглощение звуковых волн. В результате комната становится заметно спокойнее и уютнее.

Как уменьшить эхо внутри квартиры

Даже при закрытых окнах шум может усиливаться из-за отражения звука от твёрдых поверхностей. Гладкие стены, плитка и ламинат создают эффект резонанса, превращая обычные звуки в навязчивое эхо. Один из самых доступных способов борьбы — ковры с плотным или длинным ворсом. Они приглушают шаги, снижают уровень фонового шума и улучшают общую акустику помещения.

Не менее важную роль играют стены. Акустические панели сегодня выполняют не только практическую, но и декоративную функцию. Они крепятся без сложного монтажа и подходят для гостиной, спальни или домашнего кабинета. Для стен чаще всего выбирают следующие материалы:

  • пробку за счёт её плотности и природной структуры;
  • шерстяной войлок для мягкого поглощения звука;
  • акустическую пену для точечной коррекции шума;
  • панели из переработанного полиэстера как устойчивый вариант.

Планировка как инструмент против шума

Мебель может работать не только на комфорт, но и на тишину. Чем массивнее предмет, тем сложнее звуку пройти сквозь него. Книжные шкафы, заполненные книгами, отлично подходят для установки вдоль шумных стен. Бумага и плотная древесина создают дополнительный барьер, снижая проникновение звука от соседей.

Аналогичный эффект дают шкафы с одеждой или диваны с плотной обивкой. Текстиль внутри мебели поглощает часть волн, а сама конструкция блокирует их распространение. Дополнительно помогает изменение расстановки: мебель, размещённая не по прямой линии, рассеивает звук и мешает ему свободно "скользить" по комнате.

Популярные вопросы о снижении шума в квартире

Как выбрать шторы для защиты от уличного шума?

Лучше всего подходят плотные многослойные ткани с подкладкой и широкими складками.

Сколько стоит базовое улучшение акустики?

Минимальный набор из уплотнителей и ковра обходится значительно дешевле капитального ремонта и доступен большинству семей.

Что эффективнее — ковёр или акустические панели?

Ковёр снижает общий фон, а панели точечно борются с эхом; максимальный эффект даёт их сочетание.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы дом ремонт мебель интерьер
Новости Все >
Автосалоны не опустели, несмотря на ценовой шок: сработал скрытый рычаг
Падение с Эйфелевой башни оказалось саратовским: история одного рискованного селфи
Без очередей и анкет: безвиз сулит взрывной рост поездок между Россией и Азией
Тбилиси, море и горы сработали: турпоток из России резко усилил позиции Грузии
Закон пошёл по реке: на Амуре отказались от правил, которые годами вызывали споры
Медведев снова непоколебим: серия матчей показывает его настоящую форму
Жизнь здесь и сейчас побеждает: как первый взнос на ипотеку тонет в бытовых расходах
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось
Когда сенсоры молчат: функции зеркал заднего вида, о которых не говорят в автошколе
Европа платит, конвейеры не остывают: автопром Турции принёс неожиданные миллиарды
Сейчас читают
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Садоводство, цветоводство
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Недвижимость
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Популярное
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне

Почему зимой постоянно хочется есть и как с этим бороться? Физиологические и психологические причины переедания, советы диетологов и эндокринологов.

Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Соседи собирают вёдрами, а вы — нет: забытые методы посадки, проверенные десятилетиям
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект
Почему западные страны не могут отказаться от российского урана
Почему западные страны не могут отказаться от российского урана
Последние материалы
Мясной рулет, который готовится сам: минимум усилий — максимум вкуса и аплодисментов
Изумруд под ногами всё лето: этот почвопокровник создаёт эффект 3D-сада
Эффект мрамора — без стройки: новая альтернатива захватывает ванные комнаты
Зима — лучшее время для удачного урожая: план участка, который меняет весь сезон
Экономно, быстро, сытно: запеканка, которая выручает даже в самый голодный вечер
Европа ударила по украинской металлургии
Верхняя одежда стала главным героем: как в 2026 обновляют пальто без шопинга
Мылись — и стали здоровее: странная привычка животных работает лучше лекарств
Неочевидное направление выходного дня: город, где Россия ощущается по-настоящему
Привычный старт дня скрывает сбой: организм запускается как аварийная система
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.