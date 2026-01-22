Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше

Нижний ящик под духовкой часто воспринимают как обычное место для хранения противней и форм. Однако во многих современных моделях он выполняет совсем другую задачу и может заметно упростить готовку. Речь идёт о поддержании температуры уже готовых блюд перед подачей, об этом сообщает издание CHIP.
Во многих духовках нижняя шторка предназначена не для хранения, а для сохранения тепла готовых блюд. Пока духовка работает, отделение нагревается за счёт остаточного тепла и позволяет держать еду, тарелки или выпечку тёплыми до сервировки. Это особенно удобно, когда блюда готовы раньше гостей или нужно подать всё одновременно, не отвлекаясь на другие бытовые задачи на кухне вроде контроля за странными звуками холодильника.
Однако такая функция есть не у всех моделей, поэтому стоит заранее проверить инструкцию к технике.
Использование нижнего ящика в качестве склада для пищевой плёнки, пластиковых контейнеров или упаковки может быть рискованным. При работающей духовке температура внутри заметно повышается, что приводит к деформации пластика. В отдельных случаях это может стать причиной неприятного запаха и даже потенциальной опасности на кухне, особенно если техника используется активно и требует регулярного ухода, как и стеклянная дверца духовки.
Поэтому производители рекомендуют использовать такое отделение только по назначению — для посуды, готовых блюд или хлебобулочных изделий, которые нужно сохранить тёплыми.
В старых и базовых духовках нижний ящик чаще всего не имеет собственного нагрева. Он лишь аккумулирует часть остаточного тепла, которого хватает, чтобы ненадолго подогреть тарелки или сохранить тепло свежей выпечки. Для длительного хранения температуры этого недостаточно.
Современные встраиваемые духовые шкафы нередко оснащаются полноценной термошторкой с отдельным нагревательным элементом. Температуру в таком отсеке можно точно выставить в диапазоне от 30 до 80 градусов. Это расширяет возможности использования — от медленного размораживания продуктов до растапливания шоколада или расстойки теста.
Обычный нижний ящик работает за счёт остаточного тепла духовки и подходит для кратковременного подогрева посуды или выпечки. Он не имеет регулировки температуры и не рассчитан на длительное поддержание тепла.
Полноценная тёплая шторка оснащена собственным нагревом, позволяет точно задавать режим и используется для поддержания температуры блюд, работы с тестом и деликатными продуктами. Такие решения чаще встречаются в моделях среднего и премиального сегмента.
Чтобы функция работала эффективно и безопасно, важно соблюдать несколько правил.
Прогревайте отделение за несколько минут до подачи блюд.
Не заполняйте ящик полностью — плотная укладка мешает равномерному распределению тепла.
Избегайте открытых блюд с высокой влажностью, чтобы внутри не образовывался пар.
Всегда проверяйте рекомендации производителя в инструкции к духовке.
Информация указана в инструкции или технических характеристиках модели. Если есть регулировка температуры, это полноценная тёплая шторка.
Для поддержания температуры — да, для разогрева холодных блюд — не всегда. Всё зависит от мощности и режима работы.
Для большинства блюд подходит диапазон от 50 до 70 градусов, для теста и шоколада — ниже.
