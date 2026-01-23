Минимум движений — максимум блеска: простой кухонный трюк стирает известковый налёт

Блеск смесителей на кухне и в ванной быстро исчезает из-за жесткой воды и постоянного контакта с влагой. Белёсый налёт портит внешний вид даже новой сантехники и со временем усложняет уход за ней. Однако вернуть кранам чистоту можно без агрессивной химии и лишних затрат.
Минеральные отложения — естественное следствие использования воды с высоким содержанием солей кальция и магния. При испарении жидкости эти вещества кристаллизуются и остаются на поверхности в виде плотного белого слоя. Особенно быстро налёт образуется в регионах с жёсткой водой и при плохой вентиляции в ванной комнате.
Дополнительным фактором становятся остатки мыла и чистящих средств, которые смешиваются с минералами и ускоряют образование пятен. Со временем они закрепляются на поверхности и становятся всё более заметными.
Известковый налёт — это не только эстетическая проблема. Постепенно он скапливается в труднодоступных местах, например в аэраторах, из-за чего напор воды снижается. Рычаги и вентили начинают двигаться туже, а соединения теряют герметичность.
Если регулярно не очищать смесители, минеральные отложения могут привести к преждевременному износу деталей. В результате сантехника быстрее выходит из строя и требует ремонта или замены.
Вместо бытовой химии можно использовать простой и доступный материал — пергаментную бумагу. Она действует как мягкий абразив, аккуратно разрушая сцепление налёта с поверхностью. При этом хромированное или никелированное покрытие остаётся целым и гладким.
Пергамент не требует добавления воды или чистящих составов. Процесс занимает минимум времени и подходит для регулярного ухода за смесителями на кухне и в ванной, сообщает "Дом Mail".
При выраженном налёте допускается более частая обработка до восстановления гладкости поверхности.
Да, метод безопасен для хромированных и никелированных поверхностей.
Для профилактики достаточно нескольких раз в неделю.
Для регулярного ухода пергамент удобнее и безопаснее, а химия нужна лишь при сильных загрязнениях.
