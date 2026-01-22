Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Сковороду рано выбрасывать: простой домашний способ возвращает антипригарный эффект

Недвижимость

Даже дорогая сковорода со временем начинает подводить — еда прилипает, масло дымится, а готовка превращается в раздражающий процесс. Многие считают это сигналом к покупке новой посуды, но на практике всё не так однозначно. Антипригарный эффект можно частично восстановить в домашних условиях.

Нанесение масла на сковороду
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Нанесение масла на сковороду

Почему сковорода теряет антипригарные свойства

Антипригарное покрытие изнашивается постепенно. Его повреждают резкие перепады температуры, металлические лопатки, абразивные губки и агрессивные моющие средства. Со временем защитный слой истончается, а микротрещины начинают удерживать остатки пищи и жир.

Даже сковороды без заводского покрытия — чугунные или стальные — теряют естественную "смазку", если их часто мыть до скрипа и не прокаливать с маслом. В результате продукты начинают пригорать уже в первые минуты готовки.

Домашний способ восстановления покрытия

Вернуть сковороде часть антипригарных свойств можно с помощью доступных средств, которые есть почти на каждой кухне. Речь идёт о пищевой соде, столовом уксусе и воде. Их сочетание помогает очистить поверхность и создать временный защитный слой.

Перед началом процедуры посуду нужно тщательно отмыть от жира и нагара. Это важно: чистая поверхность лучше реагирует на раствор и позволяет ему равномерно воздействовать на металл или старое покрытие.

Пошаговый процесс восстановления

На сухую и чистую сковороду равномерно насыпают три столовые ложки пищевой соды. Затем аккуратно вливают около 100 мл уксуса — начинается активная реакция с пузырьками и шипением. Через пару минут добавляют примерно 100 мл воды.

После этого сковороду ставят на плиту и доводят смесь до кипения. Огонь уменьшают и выдерживают ещё около пяти минут. За это время раствор взаимодействует с поверхностью, очищая её и подготавливая к последующему "запечатыванию".

Завершающий этап и уход

Смесь сливают, сковороду дают слегка остыть и тщательно промывают горячей водой с обычным средством для мытья посуды. После этого посуду снова ставят на плиту, слегка прогревают и смазывают тонким слоем тёплого кокосового или льняного масла. Масло должно впитаться, не оставляя липкой плёнки.

Такой приём особенно хорошо работает для сковород из стали и чугуна, которые требуют регулярного ухода и "приправки".

Восстановление или покупка новой сковороды

Домашнее восстановление не заменяет заводское покрытие, но может заметно улучшить процесс готовки. Новый инвентарь удобнее, но требует финансовых затрат и времени на выбор.

Восстановление подойдёт для умеренно изношенной посуды, а покупка новой — для сковород с глубокими повреждениями, сколами или деформацией дна. Об этом сообщает Дом Mail.

Плюсы и минусы метода

Метод прост, но имеет ограничения. Он не универсален и требует аккуратного обращения с посудой после обработки.

Плюсы:

  • доступные ингредиенты,
  • экономия денег,
  • продление срока службы сковороды,
  • меньше пригорания.

Минусы:

  • эффект временный,
  • не подходит для сильно повреждённого покрытия,
  • требует регулярного повторения.

Советы для дальнейшего использования

  1. Используйте только деревянные или силиконовые лопатки.
  2. Избегайте абразивных губок и порошков.
  3. Не перегревайте пустую сковороду.
  4. Периодически обновляйте масляный слой после мытья.

Популярные вопросы о восстановлении антипригарного покрытия

Подходит ли метод для тефлоновых сковород?

Нет, при серьёзном повреждении тефлоновое покрытие безопасно восстановить невозможно.

Как часто можно повторять процедуру?

При необходимости — раз в несколько недель, ориентируясь на поведение посуды.

Что лучше использовать — кокосовое или льняное масло?

Оба варианта подходят, но льняное масло образует более плотную защитную плёнку.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
