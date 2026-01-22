Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Сэкономите на цементе и не прогадаете: по этой технологии забор переживёт любой ветер

Недвижимость

В частном строительстве всё чаще пересматривают привычные подходы к установке ограждений. Один из них — монтаж забора без использования цемента, который на практике показывает высокую устойчивость даже при сильных ветровых нагрузках. Такой способ позволяет сэкономить ресурсы и упростить работы, не жертвуя надёжностью конструкции.

Установка заборного столба
Фото: Ирина Кудряшова is licensed under public domain
Установка заборного столба

Почему забор может стоять без бетона

Отказ от цементного раствора не означает снижение прочности. При определённых условиях участка — стабильном грунте, низком уровне грунтовых вод и отсутствии задачи возводить капитальное ограждение на десятилетия — альтернативные методы фиксации столбов оказываются не менее эффективными. Их всё чаще выбирают для дачных участков, временных ограждений и частных домов.

Эксперты в области малоэтажного строительства подчёркивают, что так называемая "сухая" технология способна выдерживать серьёзные нагрузки. Она подходит для металлических и деревянных столбов, используется при установке сетки-рабицы, профнастила и лёгких секций.

"Всё зависит от условий участка. Если грунт стабильный, уровень грунтовых вод низкий, а забор не планируется как капитальное сооружение на десятилетия вперёд, бетон становится лишним элементом. В таких случаях метод сухой засыпки — оптимальное решение", — отмечает инженер-строитель Михаил Родионов.

Как работает технология сухой засыпки

Метод основан не на склеивании, а на плотном уплотнении материалов вокруг опоры. Сначала выкапывается яма глубиной около 120 сантиметров. Внутрь устанавливается рулон рубероида, свернутый в форму трубы, который выполняет роль простой опалубки и защищает столб от влаги. После выравнивания опоры по уровню пространство заполняется смесью песка и щебня.

Засыпка происходит слоями. Каждый слой тщательно трамбуется и проливается небольшим количеством воды, чтобы смесь уплотнялась максимально плотно и равномерно.

"Секрет прочности кроется именно в уплотнении: при правильной утрамбовке образуется монолит, по характеристикам не уступающий бетону", — добавляет Родионов.

Практические преимущества метода

Такой подход ценят не только за надёжность. Он заметно упрощает процесс строительства и делает его более гибким. Отсутствие бетонных работ сокращает время монтажа и снижает зависимость от погоды. Кроме того, метод подходит для участков, где важно сохранить возможность демонтажа без серьёзных земляных работ.

Технология хорошо сочетается с современными дачными решениями — временными ограждениями, мобильными секциями, комбинированными заборами с металлическими лагами и лёгкими панелями, сообщает издание Стерлеград.

Сравнение: сухая засыпка и бетонная заливка

Традиционная установка столбов на бетон обеспечивает максимальную жёсткость, но требует больше времени, материалов и точного соблюдения пропорций раствора. Ошибки при замешивании цемента могут привести к растрескиванию и перекосу опор со временем.

Сухая засыпка, напротив, менее затратна, не требует спецтехники и позволяет корректировать положение столба даже в процессе установки. При необходимости такую опору проще извлечь, не разрушая участок.

Преимущества:

  • экономия на цементе, воде и оборудовании;
  • быстрый монтаж без "мокрых" процессов;
  • возможность демонтажа и повторной установки;
  • меньший риск ошибок при монтаже.

Ограничения:

  • не рекомендуется для тяжёлых кирпичных или каменных заборов;
  • требует тщательной трамбовки и контроля уровня;
  • менее эффективен на пучинистых и заболоченных грунтах.

Советы по установке забора без цемента

  1. Выбирайте метод только после оценки типа грунта и уровня грунтовых вод.
  2. Используйте качественный щебень и чистый песок без глины.
  3. Устанавливайте столб строго по уровню, проверяя его на каждом этапе.
  4. Не пропускайте этап послойной трамбовки — именно он обеспечивает устойчивость.

Популярные вопросы

Можно ли использовать этот метод для профнастила?

Да, если используются металлические столбы и забор не имеет большой парусности.

Сколько стоит установка столбов без цемента?

Затраты обычно ниже за счёт отсутствия цемента и дополнительного оборудования.

Что лучше выбрать для дачи — бетон или сухую засыпку?

Для сезонных и лёгких ограждений чаще выбирают сухую технологию, для капитальных — бетон.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дача недвижимость строительство
Новости Все >
Школы снова хотят оценивать поведение — почему это может взорвать атмосферу в классах
Ресторанный рынок сжимается: почему россияне все реже выбирают столик
Оклад больше не главное: в школах готовят новую схему оплаты труда
Четыре года тишины закончились: какапо вступили в самый важный сезон за десятилетия
Мощь, проверенная временем: почему РСЗО Град до сих пор держит фронт в напряжении
Абхазия рискует потерять семьи с детьми: новое правило ломает привычный отдых
Земля нервничает — тело реагирует первым: конец января проверит организм на прочность
Безлимит больше не бесплатный: старые тарифы мобильных операторов дорожают
Наличные — враг экономики: почему рост оборота купюр говорит о проблемах
Прилетел в Таиланд и исчез без следа: опытный путешественник пропал после письма
Сейчас читают
Ранние гибриды оранжевого перца созревают за 90–100 дней
Садоводство, цветоводство
Ранние гибриды оранжевого перца созревают за 90–100 дней
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
Недвижимость
Выдвижные сушилки заменяют настольные на современных кухнях — Oeste Geral
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Наука и техника
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Кремль раскрыл хитрый план с $1 млрд для Трампа: что задумал Путин Любовь Степушова Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин Может ли время дергаться? Физики проверили гипотезу гравитационного шума Александр Рощин
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Последние материалы
Ресторанный рынок сжимается: почему россияне все реже выбирают столик
Сэкономите на цементе и не прогадаете: по этой технологии забор переживёт любой ветер
Мода спустилась с подиума в реальность: эти брюки стали главным символом 2026 года
Оклад больше не главное: в школах готовят новую схему оплаты труда
Французы грозят судами всем, кто купить уран в Нигере
Четыре года тишины закончились: какапо вступили в самый важный сезон за десятилетия
Организм кричит тихо: выпадение волос бывает первым звоночком больших проблем
Мощь, проверенная временем: почему РСЗО Град до сих пор держит фронт в напряжении
Абхазия рискует потерять семьи с детьми: новое правило ломает привычный отдых
Земля нервничает — тело реагирует первым: конец января проверит организм на прочность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.