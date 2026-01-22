Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Даже на маленькой кухне есть слепые зоны: места, где спрятаны лишние сантиметры

Недвижимость

Вещей на кухне со временем становится только больше. Посуда, техника и запасы продуктов быстро занимают все свободное место и создают ощущение хаоса. Дизайнеры уверены: даже на небольшой кухне можно навести порядок, если использовать пространство нестандартно.

Компактное хранение на кухне
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Компактное хранение на кухне

Когда кухня перегружена, а места всё равно не хватает

Даже продуманный кухонный гарнитур не всегда решает проблему хранения. Стандартные шкафы и ящики быстро заполняются, а углы, торцы и узкие зазоры остаются без внимания. Между тем именно такие зоны способны взять на себя часть нагрузки и освободить рабочие поверхности.

Грамотная организация позволяет не только спрятать лишнее, но и сделать интерьер более аккуратным и визуально лёгким. Для этого достаточно пересмотреть привычный взгляд на пространство.

Торцы гарнитура как дополнительная зона хранения

Боковые части кухонной мебели часто остаются пустыми, хотя могут быть функциональными. Открытые полки на торцах подойдут для хранения бакалеи, посуды или декоративных деталей. Крупы, макароны и специи в одинаковых банках становятся не просто запасами, а частью интерьера.

Дополнительно можно установить рейлинг с крючками. На них удобно разместить полотенца, прихватки или кухонную утварь. Небольшие корзины для текстиля и мелочей помогут поддерживать порядок без лишних усилий.

Внутренняя сторона дверцы шкафа

Один из самых недооценённых участков — внутренняя поверхность дверцы кухонного шкафа. Закрепленные на ней узкие рейки или компактные полочки превращаются в удобное место для хранения крышек от кастрюль и сковородок.

Такой приём помогает разгрузить ящики и избавляет от постоянных поисков нужной крышки. При этом всё остается скрытым и не нарушает общий вид кухни.

Вертикальное хранение на стенах

Настенные органайзеры особенно актуальны для небольших кухонь. Рейлинги с крючками подходят для чашек, а металлические корзины и карманы — для крышек, кружек и мелкой утвари.

Вертикальное хранение экономит место в шкафах и одновременно создает аккуратную композицию из посуды. Такой подход делает кухню более живой и персонализированной, не перегружая пространство.

Мобильная этажерка между стеной и гарнитуром

Даже узкий зазор между мебелью и стеной можно превратить в полезную зону. Компактная этажерка на колесиках легко помещается в таком пространстве и подходит для хранения сыпучих продуктов, кухонных приборов и бытовых мелочей.

Мобильность — главное преимущество такого решения. Этажерку можно без усилий передвигать, подстраивая кухню под текущие задачи. Об этом рассказывает автор Дом Mail.

Угловые полки для мелочей

Углы часто остаются пустыми из-за сложности подбора мебели. Компактные полки на скрытых креплениях решают эту проблему. На них удобно хранить специи, соусы и небольшие баночки.

Чтобы угловая зона выглядела аккуратно, продукты можно пересыпать в одинаковые емкости. Так хранение становится частью декора и поддерживает визуальный порядок.

Популярные вопросы о хранении на кухне

Как выбрать подходящие органайзеры?

Ориентируйтесь на частоту использования предметов и свободное пространство стен.

Подойдет ли открытое хранение для маленькой кухни?

Да, если ограничиться аккуратными и визуально легкими решениями.

Что лучше для сыпучих продуктов?

Одинаковые прозрачные контейнеры, которые упрощают контроль запасов.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом кухня мебель интерьер хранение
Автомобиль перестал быть хобби: счета за владение растут быстрее, чем ожидалось
Когда сенсоры молчат: функции зеркал заднего вида, о которых не говорят в автошколе
Европа платит, конвейеры не остывают: автопром Турции принёс неожиданные миллиарды
Сильный рубль — временный мираж: параметры бюджета ведут доллар к росту
Геном из эпохи пирамид заговорил: вскрытый саркофаг перевернул версию происхождения
Серебряная подсказка о Вселенной: древний кубок оказался немым рассказом о мире
Карманные динозавры из Африки: в океанариуме выращивают существ с рогами трицератопса
Рыба, которую раньше брали килограммами, теперь кусается: что происходит с ценами
Сухой сценарий природы: реки России приблизились к минимумам за многие десятилетия
Один документ сменил повестку страны: газовый скандал грозит новым витком напряжения
Ранние гибриды оранжевого перца созревают за 90–100 дней
Садоводство, цветоводство
Ранние гибриды оранжевого перца созревают за 90–100 дней
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Садоводство, цветоводство
Солнце палит, осень близко — а он продолжает цвести и держится до самых морозов
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Авто
Полировка и восстановление электрики увеличивают яркость фар без штрафа
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Стоят копейки, работают за вас: зелёные ковры для участка без лишнего ухода
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Карманные динозавры из Африки: в океанариуме выращивают существ с рогами трицератопса
Рыба, которую раньше брали килограммами, теперь кусается: что происходит с ценами
Закапал глаза — и фокус уехал: лекарства, из-за которых дорога плывёт за рулём
Сухой сценарий природы: реки России приблизились к минимумам за многие десятилетия
Один документ сменил повестку страны: газовый скандал грозит новым витком напряжения
Космический трафик зашкаливает: орбита теряет запас прочности быстрее, чем ожидалось
Тауэр оказался построен на костях: под часовней вскрыли следы катастроф прошлого
После 45 утро может быть бодрым: зарядка, которая запускает энергию без надрыва
Зимой копилось, весной проявилось: почему волосы внезапно становятся тусклыми
Бабушкин ковёр на стене — это не стыдно: вот как пережиток превращают в модную деталь
