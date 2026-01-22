Интерьеры уходят от краски: материал с эффектом кокона захватывает дома в 2026 году

После новогодней суеты интерьеры часто начинают казаться холодными и безжизненными, особенно в разгар зимы. В такие моменты хочется уюта и ощущения защищённого "кокона", а не очередного визуального эксперимента. В 2026 году дизайнеры предлагают неожиданное, но простое решение, способное радикально изменить атмосферу комнаты. Об этом сообщает ouest-france.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Современная гостиная с деревянными акцентами

Почему краска и обои уступают место новому тренду

Долгие годы самым доступным способом обновить интерьер считалась покраска стен. Белые поверхности, пастельные оттенки и скандинавская светлая древесина стали почти универсальным фоном для городских квартир. Однако у этого подхода есть слабое место — визуальная плоскость.

В холодный сезон краска перестает работать на уют: стены выглядят аккуратно, но пусто. Обои, даже самые выразительные, быстро утомляют рисунком. Именно поэтому в 2026 году фокус смещается к благородным материалам, которые не просто меняют цвет, а формируют пространство.

Возвращение окрашенного дерева как основы интерьера

На первый план выходит тонированная древесина и шпон. Это не отсылка к устаревшей вагонке, а современная интерпретация натуральных стеновых покрытий. Дерево сразу добавляет глубину, теплоту и ощущение "живого" материала.

Актуальные оттенки — насыщенные и спокойные: какао, орех, копченый дуб, табачные тона, а также мягкие красноватые нюансы с намеком на эстетику 1970-х. В отличие от темной краски, дерево не утяжеляет интерьер, а играет со светом за счет текстуры и естественного рисунка волокон.

Эффект бутик-отеля без капитального ремонта

Дизайнеры давно используют шпонированные панели в отелях премиум-класса. Именно они создают ощущение продуманного, дорогого интерьера. В 2026 году этот прием становится доступным для квартир и домов.

Тонированный шпон выглядит значительно благороднее светлых древесных имитаций и помогает решить сразу несколько задач. Он скрывает неровности стен, позволяет интегрировать скрытые двери и системы хранения, а также аккуратно "вписывает" телевизор или акустику в интерьер. В результате появляется акцентная стена, которая задает характер комнате, но не перегружает её деталями.

Архитектурный акцент, который останется надолго

Одно из главных преимуществ окрашенного дерева — универсальность. Такой прием работает в разных стилях и не привязан к краткосрочной моде.

В минималистичных и японских интерьерах используют спокойный дуб с чистыми линиями. В классических квартирах орех или красноватое дерево создают контраст с лепниной и светлыми потолками. В современном пространстве вертикальные рейки визуально "поднимают" потолок, а в индустриальных интерьерах темная древесина усиливает характер лофта.

Речь идет не о тотальной отделке, а об одной выразительной стене, которая переопределяет всю комнату.

Популярные вопросы об окрашенном дереве в интерьере

Подходит ли такое решение для небольшой квартиры?

Да, при использовании одной стены и вертикального рисунка пространство визуально выигрывает.

Не будет ли темно?

Дерево отражает свет мягче, чем краска, и не создает ощущения "глухой" стены.

Это надолго или временный тренд?

Натуральные материалы считаются устойчивым решением и редко выходят из моды.