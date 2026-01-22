Десятилетний тренд рухнул: вместо гладких стен приходит покрытие, оживляющее дом

Еще недавно вощеный бетон считался универсальным решением для гостиной, ванной и даже кухни. Его выбирали за минимализм и индустриальный характер, не задумываясь о последствиях. Но к 2026 году интерьерная мода заметно смещается в сторону тепла и природных фактур. Об этом сообщает ouest-france.

Почему вощеный бетон теряет позиции

За почти десятилетие популярности вощеный бетон стал слишком узнаваемым. Одни и те же серые поверхности заполнили интерьеры, соцсети и каталоги, из-за чего материал перестал восприниматься как оригинальный акцент. Визуальная однотипность сыграла против него: пространство выглядит холодным и отстраненным, особенно в жилых комнатах.

Есть и практическая сторона. Поверхность легко царапается, боится пятен и со временем может покрываться микротрещинами. В домах с детьми, животными или активной жизнью уход за таким покрытием превращается в отдельную задачу. Летом добавляется еще один минус — ощущение холода и выгорание под солнцем.

Запрос на тепло и естественность в интерьере

Тенденции 2026 года показывают явный поворот к комфорту. В моду возвращаются натуральные материалы, которые визуально "согревают" пространство и создают ощущение уюта без перегруженного декора. Вместо стерильного минимализма — спокойные оттенки, текстура и тактильность.

Именно поэтому внимание дизайнеров смещается к решениям, которые ассоциируются с природой и ремеслом. Такие поверхности выглядят живыми, меняются при разном освещении и не надоедают со временем.

Известь как новая альтернатива

На смену вощеному бетону уверенно приходит известковая отделка. Это минеральный материал с мягкой, слегка неоднородной текстурой, который позволяет стенам "дышать". Он отражает свет деликатно, без резких бликов, поэтому хорошо подходит для гостиных, спален и ванных комнат.

Известь универсальна. Ее используют не только для стен, но и для изголовий кроватей, ниш, мебели, декоративных панелей и даже аксессуаров. Она органично вписывается в средиземноморский стиль, slow living, интерьер с элементами дерева, льна, ротанга и керамики.

Советы по использованию извести

Начните с одной акцентной поверхности — стены в гостиной или изголовья кровати. Выбирайте спокойные оттенки: бежевый, молочный, охристый, светло-зеленый. Учитывайте освещение: естественный свет подчеркнет глубину текстуры. Дополняйте интерьер натуральными материалами — светлым деревом, льном, керамикой.

Популярные вопросы о известковой отделке

Можно ли использовать известь в ванной комнате?

Да, при правильной защите поверхности она подходит для помещений с повышенной влажностью.

Сколько стоит такая отделка?

Цена зависит от состава и способа нанесения, но локальные проекты часто обходятся доступнее вощеного бетона.

Что лучше для лета — бетон или известь?

Известь выигрывает за счет визуальной легкости и способности создавать прохладную, но уютную атмосферу.