Въехали в жильё — подписали приговор: какая формальность решает судьбу депозита

Опись имущества при аренде квартиры снижает риск споров с арендодателем

Аренда жилья всё чаще становится источником затяжных конфликтов между нанимателями и собственниками, особенно на этапе возврата депозита. Причина, как правило, заключается в размытых договорённостях и отсутствии зафиксированного состояния квартиры на момент заселения. Эксперты указывают, что подобных споров можно избежать при грамотном оформлении документов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More Info недвижимость активы дом

Почему опись имущества становится критически важной

По словам генерального директора Pro-Vision Communications, инвестора Владимира Виноградова, подробная опись имущества — ключевой инструмент защиты интересов арендатора. Речь идёт не о формальном перечне мебели, а о детальном документе, который должен быть включён в договор аренды и использоваться при оценке состояния квартиры.

На практике, поясняет эксперт, большинство конфликтов возникает из-за элементов, состояние которых сложно доказать задним числом. Полы, стены, двери, сантехника, бытовая техника и мебель требуют отдельного и точного описания. Даже незначительные повреждения могут стать основанием для удержания депозита, если они не были зафиксированы заранее.

Как правильно фиксировать состояние квартиры

Владимир Виноградов рекомендует оформлять опись в качестве приложения к договору и акту при въезде и выезде. В документе необходимо указывать состояние всех элементов, по которым потенциально могут возникнуть сомнения. Обнаруженные дефекты — царапины, сколы, трещины — должны быть отражены отдельно и максимально подробно.

"Необходимо составить подробную опись имущества именно в качестве приложения к договору и акту при въезде/выезде", — отметил генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

Для удобства работы с документом он советует присваивать каждому предмету уникальный идентификационный номер и обязательно указывать дату осмотра. Такая система упрощает сопоставление данных и снижает риск разночтений между сторонами.

Фото, видео и расчёт депозита

Отдельное внимание эксперт уделяет визуальной фиксации состояния жилья. Фото- и видеоматериалы с датами, по его словам, являются обязательным элементом описи и дополняют текстовое описание. Это позволяет объективно оценить состояние имущества при выезде арендатора.

Кроме того, Виноградов рекомендует прикладывать к документам план помещения и таблицу стоимости восстановления каждого элемента. Согласованная опись, включённая в договор, становится единой базой для расчёта депозита и помогает ускорить его возврат, сокращая вероятность разногласий, об этом сообщает "Газета.Ru".