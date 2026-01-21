Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Въехали в жильё — подписали приговор: какая формальность решает судьбу депозита

Опись имущества при аренде квартиры снижает риск споров с арендодателем
Недвижимость

Аренда жилья всё чаще становится источником затяжных конфликтов между нанимателями и собственниками, особенно на этапе возврата депозита. Причина, как правило, заключается в размытых договорённостях и отсутствии зафиксированного состояния квартиры на момент заселения. Эксперты указывают, что подобных споров можно избежать при грамотном оформлении документов.

недвижимость активы дом
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
недвижимость активы дом

Почему опись имущества становится критически важной

По словам генерального директора Pro-Vision Communications, инвестора Владимира Виноградова, подробная опись имущества — ключевой инструмент защиты интересов арендатора. Речь идёт не о формальном перечне мебели, а о детальном документе, который должен быть включён в договор аренды и использоваться при оценке состояния квартиры.

На практике, поясняет эксперт, большинство конфликтов возникает из-за элементов, состояние которых сложно доказать задним числом. Полы, стены, двери, сантехника, бытовая техника и мебель требуют отдельного и точного описания. Даже незначительные повреждения могут стать основанием для удержания депозита, если они не были зафиксированы заранее.

Как правильно фиксировать состояние квартиры

Владимир Виноградов рекомендует оформлять опись в качестве приложения к договору и акту при въезде и выезде. В документе необходимо указывать состояние всех элементов, по которым потенциально могут возникнуть сомнения. Обнаруженные дефекты — царапины, сколы, трещины — должны быть отражены отдельно и максимально подробно.

"Необходимо составить подробную опись имущества именно в качестве приложения к договору и акту при въезде/выезде", — отметил генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов.

Для удобства работы с документом он советует присваивать каждому предмету уникальный идентификационный номер и обязательно указывать дату осмотра. Такая система упрощает сопоставление данных и снижает риск разночтений между сторонами.

Фото, видео и расчёт депозита

Отдельное внимание эксперт уделяет визуальной фиксации состояния жилья. Фото- и видеоматериалы с датами, по его словам, являются обязательным элементом описи и дополняют текстовое описание. Это позволяет объективно оценить состояние имущества при выезде арендатора.

Кроме того, Виноградов рекомендует прикладывать к документам план помещения и таблицу стоимости восстановления каждого элемента. Согласованная опись, включённая в договор, становится единой базой для расчёта депозита и помогает ускорить его возврат, сокращая вероятность разногласий, об этом сообщает "Газета.Ru".

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы аренда жилья недвижимость
Новости Все >
Рынок черного золота меняет ритм: МЭА фиксирует рост спроса и крупный профицит
Город гудит на пределе спроса: бизнес Удмуртии фиксирует дефицит работников
Совет мира США не впечатлил Москву: почему РФ не торопится вступать в новые форматы
Не ждите индикатора: скрытые признаки, что моторное масло отработало ресурс
Минус 13% за год: Ростовская область теряет молочное производство
Сахар — не главный враг: какие продукты и привычки разрушают зубы быстрее конфет
Динозавры сбросили камуфляж: кожа диплодоков намекнула на неожиданную окраску
Завтрак без перегрузки: как питаться утром, чтобы насытиться и не навредить организму
Фасады без самодеятельности: чем рискуют ростовчане с остеклёнными балконами
Тихая эпидемия тревоги: почему все больше людей сталкивается с паническими атаками
Сейчас читают
Лаки и плёночные пропитки удерживают воду внутри древесины
Недвижимость
Лаки и плёночные пропитки удерживают воду внутри древесины
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Наука и техника
В Бретани нашли замок XIV века под зданием старинного отеля — Sciencepost
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт коронами гигантов

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Толстые стенки и сок по рукам: 5 сортов перца, которые не подводят даже в плохое лето
Земля только оттаяла — а клумба уже пылает: мартовский цветок для нетерпеливых дачников
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть? Любовь Степушова Может ли время дергаться? Физики проверили гипотезу гравитационного шума Александр Рощин УАЗ разработал минивэн 3165 на базе 3160 в 1996 году Сергей Милешкин
Баня сама сушит пол, если сделать одну хитрость: комбинация, которая избавляет от гнили навсегда
Древняя легенда, чудо-целитель и незаменимый спутник зимнего сада: цветок, который не боится холода
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду
Последние материалы
Длинное каре стало трендом 2026 года благодаря визуальному объёму — Bovary
Снижение температуры в спальне до 17 °C ночью не ухудшает сон — Selectra
Асфальт с дурной репутацией: эти маршруты каждый год собирают одни и те же беды
Природа без табу: как однополые отношения помогают животным выживать
Рынок черного золота меняет ритм: МЭА фиксирует рост спроса и крупный профицит
Невидимый слушатель рядом: этот аксессуар превращается в канал утечки ваших данных
Снег сверху — счёт снизу: обычная парковка может закончиться шестизначной выплатой
Путин в Совете мира Трампа: Россия готова рискнуть?
Дорогая тишина центра: премиальные метры в Петербурге продолжают уходить вверх
Пять жалоб на одну похвалу: питание в китайских отелях оказалось ахиллесовой пятой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.