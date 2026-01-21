Дорогая тишина центра: премиальные метры в Петербурге продолжают уходить вверх

Рынок элитного жилья Петербурга демонстрирует устойчивый рост даже в условиях сдержанного спроса. Высокобюджетные квартиры дорожают не только в новых проектах, но и в сегменте вторичного рынка, где обычно ценовая динамика более инерционна. По итогам 2025 года премиальная недвижимость в городе закрепилась в статусе одного из самых дорогих активов на региональном рынке.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка квартиры

Рост цен в премиальном сегменте

За прошедший год стоимость элитного жилья в Петербурге увеличилась на 18%. Этот рост зафиксирован на вторичном рынке, который традиционно считается более стабильным по сравнению с первичным. В результате средняя цена предложения к концу декабря 2025 года достигла 890 тысяч рублей за квадратный метр.

Увеличение стоимости отразилось и на среднем бюджете сделки. В конце года покупка квартиры в элитном сегменте обходилась в среднем в 168,1 млн рублей, что на 17% больше, чем годом ранее. Таким образом, рост цен затронул не отдельные объекты, а весь рынок в целом.

Предложение и структура рынка

Несмотря на подорожание, объем предложения на вторичном рынке элитной жилой недвижимости практически не изменился. Он сохранился на уровне конца 2024 года, что говорит об отсутствии резкого притока новых объектов. Рынок развивается за счет перераспределения уже существующих лотов.

Ключевым фактором ценовой динамики стал выход на рынок высокобюджетных квартир и апартаментов. Дополнительно на общие показатели повлияло удорожание части объектов, которые находились в продаже и ранее. В результате средние значения выросли без заметного расширения экспозиции, сообщает rosbalt.ru.

Самые дорогие локации и рекорды

Наиболее высокие цены по-прежнему фиксируются в знаковых районах города. В «Золотом треугольнике» и на Крестовском острове стоимость квадратного метра превышает 1 млн рублей. Эти локации сохраняют статус наиболее престижных и востребованных.

Отдельные объекты устанавливают ценовые рекорды для всего рынка. Ранее сообщалось, что самая дорогая квартира в Петербурге оценивается в 565 млн рублей. Этот лот расположен на Каменном острове, который традиционно входит в число самых закрытых и статусных районов города.