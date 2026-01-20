Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Белёсые следы выдают возраст кухни: простой предмет из ванной возвращает плите новый вид

Зубная паста помогает убрать микроцарапины со стеклокерамической панели
Недвижимость

Глянцевая стеклокерамическая варочная панель легко становится визуальным центром кухни, но так же быстро теряет аккуратный вид. Пара неловких движений тяжёлой посудой или чистка жёсткой губкой — и на поверхности появляются белёсые микроцарапины, заметные при любом освещении. Со временем они делают даже современную технику уставшей на вид, об этом сообщает Obchod.

Очистка варочной панели
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Очистка варочной панели

Почему на стеклокерамике появляются микроцарапины

Стеклокерамика отлично переносит высокие температуры, но остаётся уязвимой к регулярному механическому воздействию. Повреждения возникают не только из-за металлических лопаток или чугунных кастрюль. Часто виновниками становятся кристаллы соли или сахара, попавшие под дно посуды и работающие как наждачная бумага при её сдвигании.

Ситуацию усугубляют абразивные губки и жёсткие стороны салфеток — по такому же принципу со временем мутнеет и стекло духового шкафа, если игнорировать правила чистки стеклянной дверцы духовки.

Перед восстановлением поверхность должна быть полностью остывшей, чистой и сухой. Специальный скребок помогает убрать пригоревшие остатки, а протирка белым уксусом растворяет жир и налёт. При боковом освещении легко понять, где пятно, а где настоящая царапина: если палец ощутимо "цепляется", повреждение глубокое и бытовые способы его не уберут полностью.

Неожиданное средство, которым пользуются профессионалы

Для поверхностных повреждений специалисты по уходу за кухонной техникой часто используют обычную белую зубную пасту. Подходит только непрозрачная паста без геля и микрогранул. Содержащиеся в ней мягкие минеральные частицы работают как деликатная полироль.

Небольшое количество пасты наносят прямо на царапину и мягко втирают микрофиброй или ватным диском круговыми движениями в течение одной-двух минут, без сильного давления.

Что можно использовать дополнительно

Полирующий эффект усиливают и другие простые средства, которые обычно есть под рукой:

  • белая зубная паста без геля;

  • пищевая сода, разведённая водой до густой пасты;

  • белая чистящая керамическая паста;

  • белый уксус для обезжиривания;

  • салфетка из микрофибры и мягкая губка без абразива.

Экспресс-способ убрать микроцарапины

Начните с очистки холодной панели: удалите нагар скребком, протрите уксусом и насухо вытрите. Слегка увлажните повреждённое место, нанесите соду и мягко потрите. Несколько капель уксуса вызовут пену, которая поможет освободить поверхность от загрязнений. Через пять минут панель нужно промыть и вытереть насухо.

Если следы всё ещё заметны, используйте зубную пасту или керамическую пасту. Эти методы не заполняют стекло, а визуально сглаживают микроцарапины и возвращают блеск — по тому же принципу, что и при уходе за индукционной варочной панелью.

Сравнение домашних средств и специализированной химии

Домашние способы подходят для лёгких повреждений и регулярного ухода. Они доступны, не требуют затрат и безопасны при аккуратном применении. Профессиональные средства работают быстрее и справляются с большим количеством дефектов, но их цена и агрессивность не всегда оправданы для мелких царапин.

Советы по уходу за стеклокерамической варочной панелью

  1. Поднимайте кастрюли и сковороды, а не сдвигайте их по поверхности.

  2. Следите за состоянием дна посуды и своевременно очищайте его.

  3. Удаляйте пролитую пищу сразу после остывания панели.

  4. Используйте только мягкие губки и специальные скребки.

Популярные вопросы о стеклокерамических варочных панелях

Как выбрать средство для ухода за стеклокерамикой?
Начинайте с мягких домашних вариантов и переходите к специализированным только при необходимости.

Сколько стоит восстановление поверхности?
Домашний уход обходится практически бесплатно по сравнению с заменой панели.

Что эффективнее — сода или зубная паста?
Сода лучше очищает, а паста подходит для финальной полировки; вместе они дают более ровный результат.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
