Сначала смета, потом шок: что всплывает во время ремонта и съедает бюджет

Ремонт редко проходит строго по плану, даже если всё кажется продуманным до мелочей. За красивыми рендерами и сметами часто скрываются нюансы, о которых подрядчики говорят не сразу. Эти моменты могут повлиять и на бюджет, и на сроки, и на нервы владельцев жилья.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему ремонт почти всегда выходит за рамки плана

Даже при тщательной подготовке ремонт часто затягивается и требует дополнительных расходов, сообщает Good Housekeeping. Причина кроется в скрытых проблемах, которые невозможно обнаружить до начала работ: изношенные коммуникации, повреждённые конструкции, устаревшая электропроводка. Эти факторы меняют первоначальные расчёты и требуют оперативных решений.

"Подрядчик может быть уверен, что уложится в три или шесть месяцев, но затем обнаруживаются скрытые дефекты за стенами или в перекрытиях", — говорит директор лаборатории по благоустройству дома и благоустройству территории Института Good Housekeeping Дэн ДиКлерико.

Именно поэтому специалисты советуют заранее закладывать запас — не менее 20% по срокам и бюджету, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Изменения по ходу работ всегда стоят денег

Когда ремонт уже начался, у владельцев нередко появляются новые идеи. Дополнительное окно, изменённая планировка кухни, ещё одна система хранения — всё это кажется логичным в процессе. Однако любые правки означают перерасчёт сметы и сроков.

Даже небольшие изменения могут повлечь дополнительные затраты на материалы, работу и согласования. Важно понимать: право на изменения есть всегда, но за них придётся платить. Поэтому ключевые решения лучше принимать до подписания договора, а не в разгар демонтажа стен.

Материалы по умолчанию — не всегда лучший выбор

Если в договоре не указаны конкретные материалы, подрядчик, как правило, выбирает самые простые и доступные варианты. Это касается всего: краски для стен, напольных покрытий, плитки, сантехники, а также элементов вроде фурнитуры и освещения.

Такой подход позволяет ускорить процесс, но не всегда отвечает ожиданиям по долговечности и внешнему виду. Эксперты рекомендуют заранее прописывать в договоре все позиции — от категории товара до конкретной модели и отделки. Это особенно важно для кухни, ванной, напольных покрытий и террасных решений, где качество материалов напрямую влияет на срок службы.

Беспорядок — неизбежная часть ремонта

Ремонт всегда связан с пылью, шумом и строительным мусором. Даже локальные работы могут затронуть весь дом, если не продумать защитные меры заранее. Пыль от шлифовки или демонтажа легко распространяется по вентиляции и коридорам.

Поэтому ещё до начала работ стоит обсудить с подрядчиком меры защиты: использование плёнки, временных перегородок, график уборки, а также применение воздухоочистителей. Это особенно актуально при ремонте кухни или санузла в жилой квартире.

Коммуникация важнее низкой цены

Выбор подрядчика — это не только вопрос стоимости и сроков. Гораздо важнее выстроить понятное и комфортное общение. Отсутствие диалога часто приводит к недопониманию, ошибкам и конфликтам.

Регулярные встречи на объекте, обсуждение этапов работ и оперативные вопросы помогают держать процесс под контролем. Если ещё на первой встрече возникает ощущение дискомфорта, специалисты советуют продолжить поиск — ремонт требует доверия и открытого общения.

Популярные вопросы о ремонте

Сколько длится ремонт в среднем?

Сроки зависят от объёма работ, но почти всегда стоит закладывать дополнительное время.

Как избежать лишних расходов?

Чёткий проект, подробный договор и минимальные изменения по ходу работ помогают держать бюджет под контролем.

Что важнее при выборе подрядчика?

Опыт, прозрачная коммуникация и доверие, а не только цена.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом бюджет ремонт советы строительство
