Смешивают и выигрывают: приём в интерьере, который в 2026 году будет повсюду

В кухонном дизайне всё чаще побеждают смелые, но продуманные решения. В 2026 году одной из самых заметных деталей интерьера станет контрастная фурнитура, которая меняет восприятие привычного пространства. Дизайнеры уверены: такой приём делает кухню выразительной и при этом не требует капитального ремонта. Об этом сообщает Good Housekeeping.
Долгое время кухня воспринималась прежде всего как функциональная зона — место для готовки, хранения и уборки. Однако современные интерьеры всё чаще доказывают, что даже утилитарное пространство может выглядеть стильно и индивидуально. Одну из ключевых ролей в этом играют детали, в частности фурнитура для шкафов и ящиков. Ручки и кнопки перестают быть просто удобным механизмом и становятся полноценным декоративным элементом.
В 2026 году люди ищут более персонализированные, но при этом простые решения для обновления интерьера", — объясняет дизайнер интерьеров Лаура Гербер.
По её словам, фурнитура доступна в самых разных стилях и ценовых категориях, поэтому обновление кухни можно начать именно с неё - без сложных работ и больших затрат.
Ещё недавно считалось, что вся металлическая отделка в интерьере должна совпадать по цвету. Сегодня этот подход всё чаще называют устаревшим. Несовпадение фурнитуры, напротив, может добавить интерьеру глубины и актуальности.
Смешение металлов и отделок позволяет уйти от шаблонов и сделать пространство более живым. Главное — соблюдать баланс и не превращать кухню в набор случайных деталей.
Сочетание разных вариантов фурнитуры требует продуманности. Дизайнеры советуют воспринимать кухню как цельный образ, где каждая деталь поддерживает другую.
Один из универсальных приёмов — выбрать два металлических оттенка. Такой дуэт выглядит современно и не перегружает интерьер. При этом важно учитывать уже существующие элементы кухни: освещение, сантехнику, бытовую технику из нержавеющей стали или хрома.
"Мы часто подбираем один оттенок под светильники, а другой — под смесители или технику", — объясняет дизайнер Кэтлин Грувер.
При выборе фурнитуры важно учитывать не только цвет, но и фактуру. Матовые, шлифованные и полированные поверхности по-разному взаимодействуют со светом и создают разное настроение. Некоторые дизайнеры советуют придерживаться сдержанных сочетаний, другие — играть на контрасте.
"Используйте текстуру в своих интересах, резная ручка рядом с гладким смесителем добавляет глубину, не создавая диссонанса" — говорит дизайнер Оливия Бейли.
По её мнению, оптимально ограничиться двумя типами текстур, чтобы интерьер оставался визуально цельным.
Контрастная фурнитура может выглядеть по-разному в зависимости от выбранных материалов. Латунь и бронза объединяет тёплый подтон, поэтому они легко сочетаются между собой. Матовая чёрная отделка часто воспринимается как нейтральная и подходит как к тёплым, так и к холодным металлам, включая хром и никель. Более смелый вариант — сочетание нелакированной латуни и полированного никеля, где один металл используется для смесителей и аксессуаров, а другой — для шкафов и ящиков. Такой подход создаёт ощущение продуманного дизайнерского решения.
Лучше ограничиться двумя близкими по тону оттенками и избегать слишком активных текстур.
Цена зависит от материала и бренда, но в среднем это один из самых доступных способов обновить интерьер.
Оптимальный вариант — учитывать оба параметра, но делать акцент на одном, чтобы избежать перегруженности.
