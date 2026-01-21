Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Плесень, запах и поломки: это простое действие после каждой стирки спасает машинку от ремонта

Просушка люка после стирки снижает риск плесени
Недвижимость

Стиральная машина может работать десятилетиями, если не относиться к ней как к "чёрному ящику". Большинство поломок возникает не из-за брака, а из-за накопленной влаги, грязи и бытовых привычек. Опытные мастера уверяют: несколько минут после каждой стирки решают больше, чем дорогой ремонт.

Стиральная машина
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Стиральная машина

Почему стиральные машины выходят из строя раньше времени

Современная стиральная машина — сложный бытовой прибор с электроникой, датчиками и множеством скрытых полостей. После стирки внутри остаётся влага, остатки порошка и кондиционера, а при плохой вентиляции создаётся идеальная среда для плесени. Со временем это приводит к запаху, коррозии контактов и износу резиновых элементов. Особенно уязвимы манжета люка, лоток для моющих средств и электронный модуль.

Что важно делать после каждой стирки

Сразу после завершения программы машине нужно помочь высохнуть. Это снижает риск грибка и продлевает срок службы всех узлов.

Не стоит плотно закрывать люк. Дверцу и контейнер для порошка лучше оставить приоткрытыми до полного высыхания барабана и внутренних поверхностей.

Резиновый уплотнитель требует внимания. В складках манжеты часто задерживается вода и ворс, поэтому их желательно протирать сухой тканью после каждой стирки.

Лоток для моющих средств лучше вынимать. Его достаточно ополоснуть под краном и оставить сушиться на воздухе, чтобы остатки геля или порошка не застывали внутри.

Электроника и питание: простая привычка с большим эффектом

Блок управления — одна из самых дорогих деталей в ремонте стиральной машины. Он чувствителен к скачкам напряжения, которые нередко возникают в бытовой сети. После выгрузки белья полезно вынимать вилку из розетки или использовать сетевой фильтр. Такая мера снижает нагрузку на плату и помогает избежать внезапных сбоев.

Ежемесячное обслуживание без вызова мастера

Даже при аккуратной эксплуатации машине нужна регулярная профилактика. Раз в месяц стоит уделить ей немного времени.

Сливной фильтр необходимо очищать от мелких предметов, ниток и ворса. Он обычно находится за нижней панелью и защищает насос от засоров.

Шланги требуют визуального осмотра. Трещины, перегибы и следы подтеков — повод заменить деталь до аварии.

Полезна холостая стирка. Запуск программы на 90 °C без белья с добавлением 100-150 граммов лимонной кислоты помогает удалить накипь, жир и налёт от моющих средств.

Распространённые ошибки в уходе

Даже качественная техника быстрее изнашивается из-за типичных бытовых промахов. Перебор с порошком или гелем приводит к избытку пены, которая плохо вымывается и оседает внутри бака. Неровная установка усиливает вибрацию при отжиме и перегружает подшипники. А стойкий запах сырости — это не мелочь, а сигнал о начале плесени, которую нельзя игнорировать. Об этом сообщает издание Юга.

Регулярный уход и отсутствие ухода

При систематическом уходе стиральная машина реже нуждается в ремонте, тише работает и сохраняет герметичность резиновых деталей. Отсутствие привычных процедур приводит к запаху, засорам, поломке насоса и дорогостоящему ремонту электроники. Разница заметна уже через несколько лет эксплуатации.

Плюсы и минусы внимательного ухода

Регулярное обслуживание не требует специальных навыков и инструментов. Оно снижает расходы на ремонт и продлевает срок службы техники.
К минусам можно отнести необходимость дисциплины и времени, но эти затраты несоизмеримы с заменой стиральной машины.

  • продление срока службы техники
  • снижение риска поломок
  • отсутствие запаха и плесени
  • минимальные финансовые затраты

Советы по уходу за стиральной машиной

  1. После каждой стирки оставляйте люк и лоток приоткрытыми.
  2. Протирайте манжету сухой тканью.
  3. Отключайте машину от сети.
  4. Раз в месяц очищайте фильтр и запускайте холостую стирку.

Популярные вопросы о сроке службы стиральной машины

Как выбрать моющее средство, чтобы не навредить технике?

Лучше использовать качественные порошки и гели с соблюдением дозировки, указанной производителем.

Сколько стоит профилактика, если делать её самостоятельно?

Фактически бесплатно: нужны только лимонная кислота и несколько минут времени.

Что лучше — постоянная чистка или редкое глубокое обслуживание?

Регулярные простые действия эффективнее редких радикальных мер.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом ремонт техника квартира
Новости Все >
Сезонность не гарантирует успешную смену работы — карьерный консультант
Генетический анализ всего генома новорождённых позволит выявлять риски болезней
Отек и синяки после ринопластики держатся до двух недель — хирург Тигран Алексанян
Суккуленты сохраняют свечение до двух часов после зарядки — биолог Шутинг Лю
Имя, стёртое с камня: новая расшифровка показала, кто на самом деле управлял Кобой
Под океаном что-то не сошлось: эти аномалии поставили под сомнение базовые теории
Космос оказался не пустым: от Солнца тянется межзвёздный канал длиной в сотни лет
МПК допустил заявки россиян в лыжах и сноуборде - глава ПКР Рожков
Идеальное время для сна существует: в эти часы засыпать полезнее всего
Память как зеркало здоровья: первые сбои появляются раньше серьезных симптомов
Сейчас читают
Гвоздика травянка зацветает через 2–3 месяца после посева
Садоводство, цветоводство
Гвоздика травянка зацветает через 2–3 месяца после посева
Лаки и плёночные пропитки удерживают воду внутри древесины
Недвижимость
Лаки и плёночные пропитки удерживают воду внутри древесины
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт коронами гигантов

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Перец Атлант формирует урожай за 90 дней даже в прохладе
Толстые стенки и сок по рукам: 5 сортов перца, которые не подводят даже в плохое лето
Не забор, а живая ширма: эти растения расставят яркие цветущие акценты в вашем саду
Земля только оттаяла — а клумба уже пылает: мартовский цветок для нетерпеливых дачников
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения Сергей Ивaнов Пружина под Стамбулом: физики нашли зону, где готовится следующее мегаземлетрясение Александр Рощин Рейтинг самых мощных электровозов мира возглавил китайский Shen 24 Сергей Милешкин
Мы нанесли им потери: охранник Мадуро раскрыл детали ночной атаки американского спецназа
Баня сама сушит пол, если сделать одну хитрость: комбинация, которая избавляет от гнили навсегда
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Су-75 получил сердце от Су-57: что скрывает новый истребитель пятого поколения
Последние материалы
В недрах спутника Юпитера недостаточное обогащение воды минералами
Повышенная влажность воздуха улучшает цветение азалии
Включили дрель — готовьтесь к войне с соседями: как пережить ремонт без скандалов
Томаты Алсу формируют плоды массой до 800 г
Navy blue станет основным синим цветом 2026 года
Суп, который всегда выйдет удачным: яркий вкус закладывается ещё до первой капли воды
Эти сорта жимолости пугают урожаем: ягоды длиной с палец вырастают без капризов
Сезонность не гарантирует успешную смену работы — карьерный консультант
Генетический анализ всего генома новорождённых позволит выявлять риски болезней
Толщина гренок 1,5–2 см даёт хруст и мягкую серединку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.