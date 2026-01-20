Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Квартира как дом у моря: эта плитка создаёт эффект отпуска круглый год

Холодный бетон, идеально ровные поверхности и плитка XXL ещё недавно считались символом стильного дома, но со временем такие интерьеры начали утомлять. Пространства стали выглядеть безликими и визуально "прохладными", даже если добавить текстиль или декор. В 2026 году акценты смещаются: на первый план выходит живая фактура, тепло и ощущение ручной работы, об этом сообщает 20 Minutes.

Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Почему мелкая плитка снова в центре внимания

Интерьерная мода всё чаще отказывается от стерильного минимализма, который доминировал последние годы и во многом сформировал холодную эстетику жилья. Маленькая плитка возвращает ощущение уюта и человеческого масштаба, которого так не хватало большим форматам, и логично вписывается в тренды интерьера 2026 года. Она визуально наполняет пространство деталями, делает его "населённым" и более дружелюбным для жизни.

В отличие от гладких плит XXL мелкие элементы создают ритм за счёт швов, нюансов цвета и игры света. Это особенно заметно летом, когда солнечные лучи подчёркивают текстуру и глубину поверхности. Полы и стены перестают быть нейтральным фоном и начинают работать на атмосферу дома.

Средиземноморские мотивы и эффект путешествий

Новая волна популярности мелкой плитки тесно связана с южной эстетикой и тягой к аутентичным материалам. Марокканский бежмат из обожжённой глины, провансальская тометта или классическая цементная плитка ассоциируются с домами у моря, террасами и старинными виллами.

Такие решения органично вписываются в кухню, ванную, прихожую или даже на открытую террасу. Они создают ощущение отпуска и лёгкости, не перегружая интерьер, и хорошо сочетаются с натуральным деревом, льном и керамикой ручной работы.

Композиции, укладка и визуальные эффекты

Малый формат открывает простор для экспериментов и дизайнерской свободы. Плитку укладывают "ёлочкой", по диагонали, полосами или мозаичными фризами, отходя от привычной шахматной схемы. Часто её используют для акцентов: выделяют ниши, столешницы, зоны душа или границы между функциональными зонами.

Регулярный повтор небольших элементов способен визуально расширять пространство, а глянцевые поверхности усиливают отражение света. Это делает мелкую плитку уместной даже в небольших помещениях, где важна каждая деталь.

Практичность и устойчивость в быту

Помимо внешнего вида, мелкий формат выигрывает и по функциональности. Такие покрытия проще ремонтировать: при повреждении заменяется лишь отдельный элемент, а не вся поверхность. Это особенно важно для активных зон дома — кухни, прихожей или ванной.

Разнообразие материалов — керамика, цемент, терракота — позволяет использовать плитку и в интерьере, и на улице. Уход за ней не требует сложных средств, что делает решение удобным для повседневной жизни и долговечного использования.

Сравнение мелкой плитки и плитки XXL

Крупноформатная плитка ценится за минимальное количество швов и эффект монолитности, однако часто выглядит холодно и однообразно. Мелкая плитка, напротив, добавляет интерьеру характер, глубину и визуальное движение, помогая избежать ощущения пустоты и стерильности.

Кроме того, небольшой формат легче адаптируется под нестандартные поверхности и сложные зоны. Это позволяет точечно обновлять пространство без масштабного ремонта и лишних затрат.

Плюсы и минусы мелкой плитки

У такого решения есть очевидные преимущества. Оно даёт свободу дизайна, проще в локальном ремонте и подходит для индивидуальных проектов. Небольшие партии позволяют точнее рассчитывать бюджет и избегать излишков, что особенно актуально при частичных обновлениях.

К возможным минусам относят большее количество швов и более трудоёмкую укладку. Однако именно эти особенности часто становятся частью эстетики и подчёркивают ручной характер оформления.

Советы по использованию мелкой плитки

  1. Начните с небольшой зоны: кухонный фартук, ниша или бордюр на террасе.

  2. Подберите контрастные, но природные оттенки — терракота и песочный, синий и белый.

  3. Сочетайте плитку с натуральными материалами, которые усиливают ощущение уюта.

  4. Экспериментируйте с укладкой, чтобы подчеркнуть индивидуальность пространства и избежать однообразия.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Последние материалы
Прокрастинация защищает психику от боли и страха — психолог Иншина
За кулисами золотой лихорадки: кто на самом деле подогревает цены на металл
Тренды весны 2026: дизайнеры делают ставку на мини, кепи и шелковые шарфы
В Германии потребовали отказаться от поставок газа из США
Банки сворачивают выгодные вклады: что делать клиентам прямо сейчас
Солянку зимой готовят с колбасой, фрикадельками и копчёными рёбрами
Гвоздика травянка зацветает через 2–3 месяца после посева
Автомобили с мощностью до 160 л. с. попали под льготный утильсбор в 2026 году
Учёные выявили гены, позволяющие млекопитающим уменьшать мозг зимой — Earth
Сероводород стал причиной массового вымирания в океанах 530 млн лет назад — Earth
