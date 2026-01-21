Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Секрет долговечных построек СССР: что добавляли в цемент, чтобы он не крошился даже под нагрузкой

Клей ПВА повышает пластичность и снижает усадку цемента
Недвижимость

Трещины в цементе — одна из самых частых проблем при ремонте и строительстве. Даже качественные смеси со временем могут терять прочность из-за нагрузок, перепадов температуры и влаги. Однако существует простой способ повысить надёжность раствора без дорогих добавок. 

Цемент
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Цемент

Почему в цементе появляются трещины

Основная причина растрескивания цементных растворов — недостаточная пластичность и неравномерное высыхание. При температурных колебаниях и усадке материал не способен компенсировать напряжение, из-за чего появляются микротрещины.
Ситуацию усугубляют вибрации, высокая влажность и ошибки в пропорциях воды. Именно поэтому строители ещё десятилетия назад искали способы сделать раствор более "гибким" и устойчивым.

Старый приём, который работает до сих пор

Ещё в советские годы в цемент начали добавлять обычный клей ПВА. Этот приём не был случайным: ПВА действует как пластификатор, образуя в растворе полимерные связи. Они делают смесь более подвижной, удобной в работе и значительно снижают риск растрескивания после застывания.
При затвердевании такие связи продолжают "работать", помогая цементу переносить температурные деформации и механические нагрузки без разрушения.

Где особенно полезен цемент с ПВА

Добавка клея актуальна в самых разных задачах. Её используют при устройстве полов, ремонте старых стен, отделочных работах и в частном домостроении.
Раствор с ПВА лучше переносит перепады температуры, воздействие влаги и вибрации. Это особенно важно для гаражей, мастерских, балконов и помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой.

Повышенная адгезия и защита от влаги

Одно из ключевых преимуществ ПВА — улучшение сцепления цемента с поверхностями. Раствор надёжно держится на бетоне, кирпиче, дереве и даже металле. Это свойство ценят при укладке плитки, ремонте фасадов и восстановлении старых оснований.
Кроме того, полимер заполняет микропоры в структуре цемента, снижая водопроницаемость и повышая морозостойкость. Материал лучше переносит циклы замерзания и оттаивания, что критично для холодного климата. Об этом сообщает СТЕРЛЕГРАД.

Пропорции для разных задач

Соотношение клея и цемента зависит от вида работ. При укладке плитки часто используют смесь из цемента М500, песка и ПВА, что позволяет добиться прочного сцепления и даёт дополнительное время на корректировку плитки.
Для штукатурки достаточно небольшого количества клея — раствор становится пластичным, не расслаивается и легко наносится. При ремонте трещин ПВА добавляют до густой консистенции, чтобы состав надёжно фиксировался в повреждённой зоне.
Для стяжек, особенно в помещениях с высокой нагрузкой, оптимально вводить 5-7% ПВА от общего объёма смеси — это заметно увеличивает прочность и срок службы пола.

Популярные вопросы о цементе с ПВА

Можно ли заменить ПВА другим клеем?
Нет, именно ПВА обладает нужными полимерными свойствами.

Подходит ли метод для улицы?
Да, особенно при дополнительной защите поверхности от влаги.

Стоит ли использовать ПВА в больших объёмах?
Для крупных проектов лучше комбинировать метод с профессиональными добавками.

