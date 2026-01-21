Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Включили дрель — готовьтесь к войне с соседями: как пережить ремонт без скандалов

Недвижимость

Ремонт в квартире часто становится испытанием не только для владельцев жилья, но и для их соседей. Даже незначительные работы могут привести к жалобам, штрафам и затяжным конфликтам. Чтобы этого избежать, важно заранее учитывать требования закона и бытовые нюансы.

Мужчина делает ремонт в квартире
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Режим тишины: что важно учесть

Одно из ключевых правил при ремонте — соблюдение тишины в установленное время. Законодательство в этой части различается в зависимости от региона, поэтому универсального графика не существует. В одних субъектах шумные работы разрешены в будние дни с утра до вечера и с более позднего начала в выходные, в других — действуют расширенные часы, но с полным запретом на шум по воскресеньям.

В ряде регионов предусмотрен дневной "тихий час", а где-то его вовсе нет. Перед началом ремонта стоит уточнить местные нормы, чтобы не столкнуться с претензиями со стороны соседей или управляющей компании.

Запрещённые работы и согласования

При планировании ремонта важно заранее определить, какие работы допустимы, а какие запрещены. Эксперт советует обращаться за этой информацией в управляющую организацию. Как правило, собственникам нельзя самостоятельно менять радиаторы отопления или переносить стояки, так как такие действия затрагивают общедомовые коммуникации.

Отдельного внимания требует вопрос перепланировки. Закон прямо запрещает снос несущих стен, демонтаж вентиляционных каналов и объединение кухни с жилой комнатой при наличии газовой плиты. Часть работ допускается только при наличии проекта и официального согласования, которое оформляется через жилищную инспекцию или органы местного самоуправления.

Почему важно думать о соседях

Даже полностью законный ремонт может доставить окружающим неудобства. Шум, пыль, строительный мусор и занятый подъезд часто вызывают раздражение. Кроме того, негативную реакцию может спровоцировать отсутствие предупреждения о предстоящих работах.

"Заранее разместить объявление в подъезде с указанием сроков ремонта и контактных данных. Также полезно лично поговорить с соседями сверху, снизу и сбоку, чтобы узнать, есть ли у них маленькие дети или пожилые родственники. Такой подход помогает снизить напряжение и избежать конфликтов.", — рекомендует управляющий ТСЖ и ЖСК Кирилл Чиркин.

Ремонт с подготовкой и без нее

Ремонт, к которому подошли заранее, обычно проходит спокойнее. Владельцы знают график допустимых работ, согласовали перепланировку и продумали вывоз мусора. В результате снижается риск жалоб и проверок.

Ремонт без подготовки часто сопровождается спорами с соседями, неожиданными запретами и дополнительными расходами. В худшем случае собственнику может грозить штраф или требование вернуть квартиру в прежнее состояние. Об этом сообщает "ФедералПресс".

Советы перед началом ремонта

  1. Изучите региональные правила тишины и допустимые часы работ.
  2. Уточните в управляющей компании перечень разрешенных и запрещенных работ.
  3. Проверьте, требуется ли согласование перепланировки.
  4. Предупредите соседей и продумайте вывоз строительного мусора.

Популярные вопросы о ремонте в квартире

Как выбрать время для шумных работ?

Ориентируйтесь на региональные нормы и старайтесь начинать работы позже утром, особенно в выходные дни.

Сколько стоит согласование перепланировки?

Стоимость зависит от региона и сложности проекта, она включает разработку документации и госпошлины.

Что лучше — делать ремонт сразу или поэтапно?

Поэтапный ремонт удобнее для проживания, но он растягивает сроки и дольше создает неудобства соседям.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
