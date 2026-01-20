Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Баня сама сушит пол, если сделать одну хитрость: комбинация, которая избавляет от гнили навсегда

Лаки и плёночные пропитки удерживают воду внутри древесины
Недвижимость

Пол в бане постоянно работает в экстремальных условиях — высокая температура, пар и вода испытывают древесину на прочность. Именно поэтому даже качественные доски со временем могут темнеть, источать неприятный запах и терять форму. Проблема чаще всего кроется не в материале, а в неправильном подходе к защите и укладке.

Деревянный пол в бане с уклоном и зазорами
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Деревянный пол в бане с уклоном и зазорами

Почему деревянный пол в бане быстро портится

Главный враг древесины — застоявшаяся влага. После банных процедур вода нередко остается на поверхности пола, постепенно впитывается и очень долго испаряется. В теплой и влажной среде активно развиваются плесень, грибок и микроорганизмы, разрушающие структуру дерева.
Многие владельцы стараются решить проблему лаками или плотными пропитками с глянцевым эффектом. Такой подход только усугубляет ситуацию. Защитная пленка перекрывает естественный воздухообмен, и влага, попавшая внутрь через стыки или торцы досок, остается запертой. В результате гниение начинается изнутри и долго остается незаметным.

Современный способ защиты древесины

Первый рабочий вариант — использование специализированных антисептиков для бань и саун. Эти составы разрабатываются с учетом постоянной влажности и высоких температур. Они глубоко проникают в волокна древесины и препятствуют появлению синевы, грибка и плесени.
При обработке важно соблюдать простые правила: работать в перчатках, использовать респиратор и обеспечить вентиляцию. Запах у таких средств может быть резким, но он исчезает после высыхания, тогда как защитные свойства сохраняются надолго. Такой подход особенно актуален для полов из лиственницы, сосны и других популярных пород, используемых в строительстве бань.

Проверенный временем подход без химии

Второй метод основан на физике и здравом смысле. Его применяли задолго до появления современных пропиток. Главная задача — не дать воде задерживаться на поверхности пола.
Для этого при монтаже формируют небольшой уклон в сторону сливных точек или стен. Вода уходит самотеком, не образуя луж. Не менее важны зазоры между досками. Расстояние в 5-10 мм позволяет влаге быстро стекать вниз и обеспечивает естественную вентиляцию. Благодаря этому древесина просыхает не только сверху, но и изнутри. Об этом сообщают ЛИПЕЦКИЕ НОВОСТИ.

Почему лучше сочетать оба решения

Максимальный эффект достигается при использовании сразу двух подходов. Сначала доски обрабатываются антисептиком, который защищает их от биологических повреждений. Затем пол укладывается с правильным уклоном и технологическими зазорами.
Такая система минимизирует риск застоя воды, ускоряет высыхание и снижает вероятность появления запахов и грибка. В результате пол дольше сохраняет внешний вид и не требует частого ремонта, что особенно важно при регулярном использовании бани.

Популярные вопросы о долговечности пола в бане

Как выбрать антисептик для бани?
Ищите составы с пометкой "для саун и бань", устойчивые к высокой температуре и влаге.

Сколько служит правильно сделанный пол?
При сочетании обработки и грамотной укладки срок службы может превышать 15-20 лет.

Что лучше: плотная укладка или зазоры?
Зазоры предпочтительнее, так как они ускоряют высыхание и снижают риск гниения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы строительство
Новости Все >
Объём сделок с жильём в России сократился вдвое — риелтор Константин Апрелев
Россельхознадзор выявил продажу семян несуществующих сортов в Красноярском крае
При морозах ниже минус 30 градусов запуск двигателя увеличивает износ в 8–10 раз
Сообщения о свинце касаются куркумы на рынках Бангладеш, а не аптечных БАДов
Забытые дома водительские права не являются лишением права управления
С Ларисы Долиной взыскали 7% сбора за принудительное выселение — юрист Олег Давыдов
Геленджик всё чаще сравнивают с Мальдивами благодаря морским бухтам и ландшафту
ГИБДД начала чаще штрафовать водителей за нарушения ПДД на придомовых территориях
Для дохода 30 тыс. рублей в месяц нужен вклад от 3 млн рублей — расчёт экспертов
Сосульки на крыше указывают на ошибки утепления и вентиляции дома
Сейчас читают
Двигатели УД не требуют стабильных оборотов для запуска
Авто
Двигатели УД не требуют стабильных оборотов для запуска
Зона 2 повышает способность организма сжигать жир
Новости спорта
Зона 2 повышает способность организма сжигать жир
Буддлея переносит жару и засуху и привлекает бабочек без полива — Track Graphy
Садоводство, цветоводство
Буддлея переносит жару и засуху и привлекает бабочек без полива — Track Graphy
Популярное
Сажают один раз — собирают до холодов: огурцы с железным иммунитетом и рекордной отдачей

Устали бороться с болезнями огурцов? Эти проверенные сорта и гибриды стабильно плодоносят и реже болеют даже в сложный сезон.

Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Золотистая смородина сочетает декоративность и съедобные ягоды
Украшают участок, кормят семью и не требуют сложного ухода: 5 удачных кустарников для дачи
Секрет ленивых грядок: низкорослые томаты, которые плодоносят так, будто их пасынкуют каждый день
Магазинный больше не нужен: домашний редис вырастает крупным и сочным благодаря одному правилу
Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова Аномалия в центре Туманности Кольцо: астрономы нашли необъяснимую структуру из желез Александр Рощин
Лёд треснул не под коньками: отказ Овечкина вызвал неожиданный разворот в американском спорте
Сирия: Аш-Шараа добился капитуляции курдов, что резко усиливает Турцию
Передний привод временно, а вышло навсегда: как бюрократия создала самый странный внедорожник СССР
Передний привод временно, а вышло навсегда: как бюрократия создала самый странный внедорожник СССР
Последние материалы
В природе существует более 500 видов колокольчиков
Галлюцигения и её рацион: как древнее существо питалось 500 млн лет назад
Куфея огненно-красная цветёт с июня до осенних заморозков
В ЕС хотят применить против США торговую базуку
Стойкость окрашивания волос зависит от ухода до и после процедуры — Harper’s Bazaar
Объём сделок с жильём в России сократился вдвое — риелтор Константин Апрелев
Клопы-полифаги поражают сотни видов растений
Россельхознадзор выявил продажу семян несуществующих сортов в Красноярском крае
Морозы не страшны: 5 простых способов быстро разморозить стёкла авто
Бахрома возвращается в моду, добавляя лёгкости плотным тканям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.