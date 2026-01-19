Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Платёжки растягиваются, как резина: в ЖКХ запускают цепную реакцию роста тарифов

Плата за ЖКХ в России в 2026 году может вырасти из-за налоговых изменений
Недвижимость

Рост коммунальных платежей в России в 2026 году может оказаться более ощутимым, чем ожидали многие собственники жилья. Причиной станут изменения в налоговом законодательстве и новые правила регулирования отрасли. Эти факторы уже сейчас формируют основу для пересмотра тарифов и корректировки финансовой нагрузки на домохозяйства.

Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info
Два этапа пересмотра тарифов

Первое повышение платы за жилищно-коммунальные услуги уже произошло с 1 января 2026 года. Оно составило 1,7% для всех регионов страны и связано с ростом налога на добавленную стоимость. Изменение затронуло базовые коммунальные услуги и было введено в едином формате по всей территории России.

Второй этап пересмотра тарифов запланирован на 1 октября. К этому сроку правительство утвердит показатели для каждого региона отдельно. Такой механизм предполагает дифференциацию тарифов с учётом региональных условий, что может привести к различиям в динамике роста платежей.

Налоговые изменения и дополнительные факторы роста

Дополнительное влияние на размер платежей, по словам представителей профильного комитета Госдумы, может оказать снижение порога для применения упрощённой системы налогообложения. Отмена льгот по страховым взносам также способна увеличить расходы управляющих компаний, которые затем будут заложены в плату за содержание общего имущества.

"К повышению платы за содержание общего имущества могут привести снижение планки для применения упрощенной системы налогообложения и отмена льгот по страховым взносам", — отметила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Она также напомнила, что с начала года действует повышающий коэффициент на водоснабжение, влияющий на итоговые суммы в квитанциях.

Контроль расходов и новые правила для собственников

На фоне ожидаемого роста платежей вводятся механизмы усиленного контроля за деятельностью управляющих компаний. С 1 марта в России вступает в силу новый стандарт отчетности, который позволит собственникам видеть структуру расходов и оценивать обоснованность начислений.

В тот же период начнёт действовать сплошная система учета жилого фонда, упрощающая администрирование в сфере ЖКХ. Одновременно изменяются сроки оплаты коммунальных услуг: крайняя дата платежа переносится с 10-го на 15-е число месяца, об этом сообщает издание rosbalt.ru.

Темы жкх налоги
