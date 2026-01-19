Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Стол раздевают намеренно: новая мода превращает мебель в главный элемент интерьера

Натуральный камень и мрамор заменяют тканевые скатерти в сервировке — Bovary
Недвижимость

Классическая скатерть, долгие годы считавшаяся обязательным элементом сервировки, постепенно уходит на второй план. В 2026 году в интерьере стола на первый план выходят натуральные и износостойкие материалы, которые выглядят современно и не требуют сложного ухода. Новый подход делает акцент на тактильность, простоту и визуальный баланс, сохраняя ощущение уюта.

Элегантная сервировка стола
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Элегантная сервировка стола

Почему традиционные скатерти теряют актуальность

За последние годы отношение к обеденной зоне заметно изменилось. Большие застолья в кафе и ресторанах, а затем и дома, сформировали усталость от классических тканевых скатертей. Пятна от вина, соусов и постоянная глажка превратили уход за столом в рутину, которая отнимает время и силы. При этом потребность в аккуратной и эстетичной сервировке никуда не исчезла, просто изменились ожидания от материалов.

Современный интерьер все чаще стремится к практичности без ущерба для внешнего вида. Люди ищут решения, которые выглядят аккуратно каждый день и не требуют специальных усилий. Именно поэтому плотный текстиль уступает место более простым и долговечным вариантам, включая многоразовые салфетки нового поколения.

Новый взгляд на сервировку стола

Белая скатерть, долгое время символизировавшая элегантность, сегодня воспринимается как избыточный элемент. Её заменяет стремление подчеркнуть естественную красоту самой мебели. Столы из массива дерева, шпона или стекла больше не прячут под слоями ткани, а делают частью интерьера, сообщает Bovary.

Салфетки и подставки из натурального камня или мрамора помогают сохранить чистоту поверхности и одновременно создают ощущение размеренного, осознанного образа жизни. Такие аксессуары не перетягивают внимание на себя, позволяя столу "говорить" через фактуру и цвет материала. Визуально пространство становится легче, а естественный свет свободнее распространяется по комнате, что особенно заметно в компактных пространствах и небольших столовых.

Эффект сочетания материалов

Контраст фактур играет ключевую роль в новой сервировке. Гладкая поверхность фарфоровой или керамической посуды эффектно смотрится на фоне камня. Натуральная шероховатость подставок подчёркивает блеск столовых приборов и аккуратные линии тарелок, добавляя глубину и выразительность без необходимости покупать дорогие сервизы.

Такой подход делает сервировку универсальной. Стол можно оформить за несколько минут, не прибегая к глажке и сложным композициям. Это особенно удобно в повседневной жизни, когда важны скорость и аккуратность.

Сравнение: скатерть и каменные подставки

Классическая скатерть создаёт торжественную атмосферу, но требует регулярного ухода и быстро теряет вид при активном использовании. Она скрывает поверхность стола и ограничивает игру фактур в интерьере. Каменные подставки и салфетки, напротив, подчёркивают мебель, легко очищаются и служат дольше. Они подходят как для повседневных обедов, так и для приёма гостей, не перегружая пространство.

Советы по оформлению стола без скатерти

  1. Выберите стол с выразительной текстурой дерева или стекла, чтобы он стал частью декора.

  2. Используйте подставки из камня, мрамора или керамики для защиты поверхности.

  3. Сочетайте их с нейтральной посудой, чтобы сохранить баланс.

  4. Добавьте текстиль точечно — салфетки или дорожки, не закрывающие весь стол.

Популярные вопросы о сервировке без скатерти

Можно ли отказаться от скатерти в повседневной жизни?

Да, при использовании подставок и салфеток стол остаётся защищённым и аккуратным.

Что лучше выбрать для деревянного стола?

Подойдут каменные или пробковые подставки, которые не царапают поверхность.

Сколько стоят такие аксессуары?

Цена зависит от материала и бренда, но базовые варианты доступны в среднем ценовом сегменте.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
