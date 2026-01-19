Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Сакиулова

Загородный дом за месяц без лишних затрат: технология, которая переворачивает стройку с ног на голову

Дом из двойного бруса собирается без усадки и отделки — эксперт Андрей Никонов
Желание построить собственный дом за городом всё чаще перерастает из мечты в практичный план. Однако классическое строительство требует месяцев работ и серьёзного бюджета, а затянувшиеся сроки почти всегда ведут к удорожанию проекта. На этом фоне всё больше внимания привлекают быстровозводимые технологии, среди которых особенно выделяется двойной брус.

Почему технология двойного бруса становится популярной

Жители крупных городов всё чаще выбирают жизнь ближе к природе, но не готовы ждать годами, пока дом будет готов к заселению. Каркасные дома и обычный брус давно заняли свою нишу, однако у них есть ограничения — от необходимости сложной отделки до усадки конструкции. Двойной брус стал попыткой объединить плюсы деревянного домостроения и современных утеплённых технологий.

Внешне такие дома напоминают строения из профилированного бруса, но конструктивно отличаются. Стены собираются из двух параллельно установленных досок камерной сушки, между которыми размещается утеплитель. В народе эту технологию нередко называют "дом из доски 50x150, поставленной на ребро".

Как устроен дом из двойного бруса

Кандидат технических наук, эксперт по деревянному домостроению Андрей Никонов поясняет, что ключевую роль играет точная геометрия элементов и соединение "шип-паз".

"Используются две доски камерной сушки, между которыми задувается эковата, а герметичность конструкции позволяет исключить продувание и усадку", — поясняет эксперт Андрей Никонов.

Отсутствие усадки даёт важное преимущество — к отделке можно приступать сразу после сборки. Это особенно ценно для тех, кто планирует быстрое заселение и не хочет откладывать установку окон, дверей и инженерных систем.

Роль утеплителя и нюансы монтажа

В качестве утеплителя чаще всего применяется эковата — целлюлозный материал с добавлением борных солей. Он не горит, безопасен для здоровья и не интересен насекомым или грызунам. При этом специалисты подчёркивают: важно соблюдать технологию задувки. Ручная засыпка может привести к усадке утеплителя и появлению мостиков холода.

Инженер-строитель Олег Зайцев отмечает, что именно заводская подготовка элементов позволяет добиться высокой скорости монтажа.

"Все детали изготавливаются заранее, а сборка на участке напоминает конструктор, поэтому дом реально возвести за несколько недель", — говорит инженер-строитель Олег Зайцев.

Экономия на отделке и скорости строительства

Одним из заметных плюсов двойного бруса считается минимальная потребность в отделочных работах. Стены достаточно обработать защитной или декоративной пропиткой. Не требуется сложный фасад, внутренняя обшивка или трудоёмкая конопатка, как в случае с обычным брусом.

Это делает технологию особенно привлекательной для дачных домов и сезонного проживания. Многие застройщики заказывают готовые домокомплекты и собирают их самостоятельно, снижая затраты на рабочую силу. Об этом сообщает СТЕРЛЕГРАД.

Ограничения и спорные моменты технологии

Несмотря на высокие теплоизоляционные показатели (стены толщиной от 250 мм соответствуют нормативам для холодных регионов), технология требует грамотного подхода к вентиляции. Без пароизоляции возможно накопление влаги внутри конструкции, что со временем может сказаться на долговечности.

Кроме того, двойной брус всё ещё воспринимается как относительно новое решение. У потенциальных владельцев остаются вопросы о поведении дома при сильных ветрах, надёжности соединений и сроке службы. Однако практика эксплуатации в северных регионах постепенно снижает эти опасения.

Советы по строительству дома из двойного бруса

  1. Выбирайте материалы камерной сушки с точной геометрией.

  2. Контролируйте технологию задувки эковаты.

  3. Заранее продумайте систему вентиляции.

  4. Определите режим проживания — сезонный или круглогодичный.

Популярные вопросы о домах из двойного бруса

Подходит ли технология для круглогодичного проживания?
Да, при правильной вентиляции и утеплении дом можно использовать постоянно.

Сколько стоит строительство дома из двойного бруса?
Цена ниже, чем у классического бруса, и сопоставима с качественными каркасными решениями.

Что лучше — двойной брус или каркасный дом?
Двойной брус выигрывает по внешнему виду и отсутствию усадки, каркас — по гибкости планировок.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
