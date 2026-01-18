Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Докучаев

Дорогая химия не нужна: это чудо средство очищает машинку лучше магазинных бутылок

Стиральную машину очищают от накипи 150–200 г лимонной кислоты — Prima Inspirace
Недвижимость

Стиральная машина работает почти каждый день, но о её чистке вспоминают обычно тогда, когда из барабана появляется неприятный запах, а бельё перестаёт выглядеть свежим. Многие в этот момент покупают дорогие чистящие средства, хотя проблема решается куда проще. Для эффективной очистки не нужны агрессивные составы и лишние траты. Об этом рассказывает Prima Inspirace.

Стиральная машина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стиральная машина

Почему стиральную машину важно регулярно очищать

Распространённое заблуждение — считать стиральную машину чистой только потому, что в ней постоянно есть вода и моющее средство. На практике внутри постепенно скапливаются отложения, которые напрямую влияют на качество стирки и срок службы техники.

Основные источники проблем — это накипь на нагревательном элементе, остатки порошков и кондиционеров, а также бактерии и плесень. Тёплая и влажная среда идеально подходит для их размножения, особенно если нарушается проветривание после стирки, из-за чего и появляется тот самый затхлый запах.

Домашние средства против накипи и запаха

Для очистки стиральной машины достаточно простых компонентов, которые легко найти на кухне. Чаще всего используют лимонную кислоту, уксус и пищевую соду.

Лимонная кислота против накипи

Этот способ считается одним из самых щадящих для техники. Лимонная кислота эффективно растворяет известковые отложения и при этом не повреждает детали.

Для очистки засыпьте 150-200 граммов лимонной кислоты прямо в барабан. Запустите программу для хлопка при температуре 60-90 градусов без белья. После завершения цикла внутренние поверхности станут заметно чище, а нагревательный элемент будет работать стабильнее.

Уксус и сода для устранения запаха

Если проблема — неприятный запах, поможет комбинация уксуса и пищевой соды. Она дезинфицирует труднодоступные зоны и удаляет налёт.

Стакан соды засыпают в отсек для порошка, а два стакана столового уксуса — в отделение для кондиционера. Затем включают самый длительный режим стирки на высокой температуре. Этот же принцип часто применяют и при уходе за бельём, когда используют уксус в стиральной машине как мягкое средство против запахов.

Неочевидные места, где скапливается грязь

Очистка барабана — лишь часть работы. Есть зоны, которые загрязняются быстрее всего.

Резиновый уплотнитель люка нужно регулярно протирать тряпкой, смоченной в растворе воды и уксуса. В складках часто скапливаются слизь, плесень и мелкий мусор.
Лоток для порошка лучше полностью вынимать и промывать под горячей водой — именно там часто образуется чёрная плесень.
Фильтр рекомендуется чистить не реже одного раза в три месяца, так как в нём задерживаются нитки, пуговицы и грязь, способные привести к поломке.

Сравнение: домашние средства и магазинная химия

Магазинные очистители действуют быстро и агрессивно, но стоят дороже и могут негативно влиять на детали машины. Домашние средства работают мягче, подходят для регулярного ухода и не требуют значительных затрат. При систематическом применении эффект оказывается сопоставимым.

Плюсы и минусы очистки без химии

Домашняя чистка имеет свои особенности.

Преимущества такого подхода очевидны:

  • низкая стоимость;
  • доступность ингредиентов;
  • отсутствие резких запахов;
  • бережное воздействие на технику.

Есть и ограничения. Процедуру нужно повторять регулярно, а при сильных застарелых отложениях может понадобиться несколько циклов.

Советы по уходу за стиральной машиной

После каждой стирки оставляйте дверцу и лоток приоткрытыми.
Раз в месяц запускайте "пустую" стирку с лимонной кислотой или уксусом.
Не превышайте дозировку порошка и кондиционера.
Проверяйте и очищайте фильтр по графику.

Популярные вопросы о чистке стиральной машины

Как часто нужно проводить очистку?
Оптимально — раз в месяц для профилактики и раз в 2-3 недели при активном использовании.

Можно ли заменить соду разрыхлителем?
Да, разрыхлитель содержит соду, но стоит дороже и не даёт дополнительных преимуществ.

Что делать, если запах не исчез?
Стоит повторить процедуру и дополнительно очистить уплотнитель и фильтр.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы дом советы недвижимость
